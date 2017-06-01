Petkim’den üç ayda 359 milyon TL kar

Aktif büyüklüğü ise yüzde 16 artışla 7 milyar 292 milyon TL’ye ulaştı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen başarının temelinde, operasyonlarını verimli bir şekilde gerçekleştirmelerinin yanısıra piyasa koşullarını doğru yönetmelerinin yer aldığını belirtti. Mammadov, bu başarının sürekliliğini sağlamak için insan ve teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını ve uzun soluklu kurumsal bir dönüşüm programı olan “Petkim Benim Programı’nı hayata geçirdiklerini kaydetti: “Petkim’in deneyimli ve başarılı insan kaynağının sahiplendiği bu programla katmadeğer yaratan projeleri büyük bir süratle hayata geçirme fırsatına kavuştuk. Ulaştığımız her başarıyı sadece Petkim’e değil, güçlü bir Türkiye’nin kurulmasına verilen büyük destek olarak değerlendiriyorum.”