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01 Haziran 2017 Perşembe 08:35
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Petkim’den üç ayda 359 milyon TL kar

2017 yılının üç aylık finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, bir önceki yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 141 oranında artırarak 359 milyon TL’ye yükseltti.

Petkim'den üç ayda 359 milyon TL kar
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Aktif büyüklüğü ise yüzde 16 artışla 7 milyar 292 milyon TL’ye ulaştı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen başarının temelinde, operasyonlarını verimli bir şekilde gerçekleştirmelerinin yanısıra piyasa koşullarını doğru yönetmelerinin yer aldığını belirtti. Mammadov, bu başarının sürekliliğini sağlamak için insan ve teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını ve uzun soluklu kurumsal bir dönüşüm programı olan “Petkim Benim Programı’nı hayata geçirdiklerini kaydetti: “Petkim’in deneyimli ve başarılı insan kaynağının sahiplendiği bu programla katmadeğer yaratan projeleri büyük bir süratle hayata geçirme fırsatına kavuştuk. Ulaştığımız her başarıyı sadece Petkim’e değil, güçlü bir Türkiye’nin kurulmasına verilen büyük destek olarak değerlendiriyorum.” 

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