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01 Haziran 2017 Perşembe 08:35
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SEAS en inovatif proje seçildi

AB ITEA3 ve TÜBİTAK desteğiyle ve 7 ülkeden 33 şirketin işbirliğiyle gerçekleşen Akıllı Enerji Farkındalık Sistemleri Projesi (SEAS) Avrupa’daki son 10 yılın en inovatif projesi seçildi.

SEAS en inovatif proje seçildi
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Digital Innovation Forum 2017’de “İnovasyon ve İş Etkisi Mükemmelliği” ödülü alan toplam 21 milyon Euro bütçeli SEAS projesinin ‘Mikro Şebeke Demonstrasyon’ çalışmalarını Enerjisa dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ yürüttü. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, “Geleceğin şebekeleri için çok önemli bir prototip olan proje, enerji kaynaklarının ve tüketiminin yerel düzeyde etkin yönetimini hedefliyor. Ankara Gölbaşı’nda bulunan Gazi Teknopark’ın Türkiye’nin ilk mikro şebeke demonstrasyon merkezi olarak dizayn edildiği proje, temiz enerji teknolojilerinin şebekelere entegrasyonu için ülkemize önemli bir uygulama sahası kazandırıyor” dedi.

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SEAS Inovatif ProjeAB ITEA3TÜBİTAKDigital Innovation Forum 2017Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel MüdürüMurat PınarGazi Teknopark
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