SEAS en inovatif proje seçildi

Digital Innovation Forum 2017’de “İnovasyon ve İş Etkisi Mükemmelliği” ödülü alan toplam 21 milyon Euro bütçeli SEAS projesinin ‘Mikro Şebeke Demonstrasyon’ çalışmalarını Enerjisa dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ yürüttü. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, “Geleceğin şebekeleri için çok önemli bir prototip olan proje, enerji kaynaklarının ve tüketiminin yerel düzeyde etkin yönetimini hedefliyor. Ankara Gölbaşı’nda bulunan Gazi Teknopark’ın Türkiye’nin ilk mikro şebeke demonstrasyon merkezi olarak dizayn edildiği proje, temiz enerji teknolojilerinin şebekelere entegrasyonu için ülkemize önemli bir uygulama sahası kazandırıyor” dedi.