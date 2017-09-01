﻿
ENERJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2017 Cuma 08:43
Bu haber 644 kez okundu.

Smart Energy, Sumec ile güneş paneli fabrikası kuruyor

Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de kurduğu Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile yenilenebilir enerji sektörü kuruluşlarından biri olan Smart Energy Group, bu alanda önemli bir yatırımı devreye alıyor.

Smart Energy, Sumec ile güneş paneli fabrikası kuruyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Güneş enerji santralleri kurulumundaki tecrübesini üretime taşıyan Smart Energy Group, stratejik ortağı SUMEC ile beraber Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova’daki fabrikasında yerli güneş paneli üretimine başlıyor. İlk etapta devreye alınacak 400 MWp’lik 4 hatta, yeni nesil modüller üretecek olan Smart Energy bu yatırımıyla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve ABD’ye ihracat yapmayı hedefliyor.

Smart Energy Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “GOSB’da 23 bin 500 metrekarelik alanda yer alan fabrikamızı kurduk. 1.200 MWp büyüklüğündeki fabrikamızın ilk etapta 4 üretim hattından oluşan 400 MWp’lik kısmını devreye alıyoruz. Çok yakın gelecekte, 1.200 MWp’lik tam kapasite ile üretime geçeceğiz. Tüm yatırım planlarımızı buna göre yaptık” diyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Smart EnergySumecGESSmart Energy GroupHalil DemirdağGebze Organize Sanayi BölgesiGOSB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Enerjisa, Ak Yatırım işbirliği ile özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi Enerjisa, Ak Yatırım işbirliği ile özel sektör...
Schneider Electric elektrik kazalarına karşı uyarıyor Schneider Electric elektrik kazalarına karşı uyarıyor
Türkiye Petrolleri’ne 3 yeni istasyon Türkiye Petrolleri’ne 3 yeni istasyon
Evcit: “Güneş enerjisi için Ar-Ge” Evcit: “Güneş enerjisi için Ar-Ge”
Socar’ın Türkiye’deki yatırımı 19.5 milyar dolara ulaşacak Socar’ın Türkiye’deki yatırımı 19.5 milyar...
Zorlu Enerji, Filistin’e elektrik sağlayacak Zorlu Enerji, Filistin’e elektrik sağlayacak
Yukarı Çık

banner201

banner199

Enerjisa, Ak Yatırım işbirliği ile özel...
Enerjisa Enerji A.Ş., 1 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasası’nda yapılan en uzun...

Haberi Oku