01 Eylül 2017 Cuma 08:43

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Smart Energy, Sumec ile güneş paneli fabrikası kuruyor

Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de kurduğu Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile yenilenebilir enerji sektörü kuruluşlarından biri olan Smart Energy Group, bu alanda önemli bir yatırımı devreye alıyor.