Tekno Ray Solar’dan Kayseri’ye Yeni Güneş Enerjisi Santrali

Fotovoltaik güneş enerjisi sektörünün önemli oyuncularından Tekno Ray Solar, Kayseri’de bulunan ve 6317 kWp kurulu güce sahip olması planlanan“Kayseri BCKK” Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumuna başladı.

01 Nisan 2016 Cuma 08:35 Bu haber 8686 kez okundu.

Toplamda 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan Santral’in Temmuz ayında devre alınması planlanıyor. Uzaktan izleme sistemi ile üretim değerlerine anlık ulaşabilme imkanı sağlayan Santral’in, yılda 10.034.000 kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Santral’in, yıllık 15 bin ağacın kurtarılması ve yıllık ortalama 6 bin 500 ton CO2 salınımını engellemesi öngörülüyor.