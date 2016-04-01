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01 Nisan 2016 Cuma 08:35
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Total ve Jolly Tur’dan 60 TL’ye varan bedava yakıt kazanma şansı

Jolly Tur’dan satın alınan her 200 TL’lik yurtiçi ve yurtdışı otel veya tur rezervasyonunda müşteriler 20 TL’lik bedava yakıt için kampanya şifresi kazanıyor.

Total ve Jolly Tur'dan 60 TL'ye varan bedava yakıt kazanma şansı
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TOTAL ve Jolly Tur işbirliği çerçevesinde, 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Jolly Tur’dan satın alınan her 200 TL’lik yurtiçi ve yurtdışı otel veya tur rezervasyonunda müşteriler, Club TOTAL üyesi TOTAL istasyonlarında geçerli 20 TL’lik bedava yakıt için kampanya şifresi kazanıyor. Club TOTAL Card sahiplerinin kampanyadan yararlanmak için kartlarına kayıtlı cep telefonu numarasından “JOLLY” yazıp bir boşluk bırakarak kampanya şifresini 0532 720 04 96’ya SMS göndermeleri yeterli. SMS göndererek kampanyaya kayıt olmak ve Club TOTAL üyesi TOTAL istasyonlarından yakıt alışverişi yapmak için son tarih ise 15 Haziran 2016. Jolly Tur’dan en fazla 3 kampanya şifresi karşılığında, TOTAL’den farklı seferlerde yapılacak 3 ayrı toplam 200 TL ve üzeri yakıt alımı sonrası, 60 TL tutarında bedava yakıt hediyesi kazanma fırsatı yakalayan müşteriler, bedava yakıt tutarlarını 15 Eylül 2016 tarihine kadar akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde kullanabilecek. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.total.com.tr veya www.jollytur.com adresinden ulaşılabilir.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Club TOTAL CardJolly TurTOTAL

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