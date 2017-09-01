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01 Eylül 2017 Cuma 08:43
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Türkiye Petrolleri’ne 3 yeni istasyon

Türkiye’nin en köklü markalarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. ile Güvenal Gaz Grup, işbirliklerini güçlendirerek birlikte büyümeye devam ediyor.

Türkiye Petrolleri'ne 3 yeni istasyon
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Türkiye genelinde 38’e yakın Türkiye Petrolleri istasyonu ile hizmet veren Güvenal Gaz Grup, Türkiye Petrolleri yeni yönetimi ile 3 yeni istasyon için el sıkıştı. Güvenal Gaz Grup Ağustos ayı içerisinde Antalya’nın Döşemaltı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde hizmete girecek 3 yeni istasyonu ile toplam 41 Türkiye Petrolleri istasyonuna ulaşacak. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Güvenal Gaz Grup ile sürdürdüğümüz çalışmalardan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sektörde örnek bir işbirliği konumunda olan Türkiye Petrolleri ve Güvenal Gaz Grup iş ortaklığında atılan imzalar ve geleceğe ilişkin alınan kararlar sonrasında daha da güçlenerek bu işbirliğine devam edeceğiz” dedi.

 

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Güvenal Gaz GrupTürkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.ŞÇağdaş Demirağ
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