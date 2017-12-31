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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:44
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“Türkiye’nin Süper Markası” OPET

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Superbrands’ın The Nielsen Company işbirliğiyle yaptığı araştırma sonucunda OPET bir kez daha “Türkiye’nin Süper Markası” seçildi.

'Türkiye'nin Süper Markası” OPET
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OPET Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler, şunları söyledi: “Yenilikçi hizmetlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Bugünün tüketicilerinin alışkanlıkları hızla değişiyor ve dijitalleşiyor. Biz de bu ihtiyaca cevap veren hizmetlerimizi artırarak ve teknolojiyi en iyi kullanan akaryakıt dağıtım şirketi olarak tüketiciyle temas ettiğimiz nihai nokta olan ‘Akıllı istasyon’larımızda, en iyi ürünü sunuyoruz. ‘Akıllı Dolum Sistemi’ gibi ses getiren uygulamalarımızla müşteri memnuniyetinde fark yaratıyoruz. Dijitalleşmenin yanı sıra yüksek ürün kalitemiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle sektörümüzdeki ‘müşteri memnuniyeti en yüksek, en sevilen, en çok konuşulan marka ve süpermarka’ gibi unvanlarımızı korumayı hedefliyoruz.”

 

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OPETTimuçin GülerAkıllı Dolum Sistemi
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