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01 Haziran 2017 Perşembe 08:35
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Turkuaz Petrol, TP’yi satın aldı

Turkuaz Petrol, TP'yi satın aldı
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Zülfikarlar Holding’in iştiraki olan Turkuaz Petrol’ün, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TP) hisselerinin yüzde 100’ünü satın alma işlemi tamamlandı. Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ve Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ katıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin 2 yıldır devam eden özelleştirme sürecini bu imza töreniyle tamamlıyoruz. Bu özelleştirmeyle devlet akaryakıt dağıtım sektöründen tamamen çıkıyor. Sektör bundan sonra yüzde 100 özel sektör tarafından icra edilecek. Piyasa ekonomisinin gelişmesi ve rekabetin doğru yürümesi için devletin bazı sektörlerden çekilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

 

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