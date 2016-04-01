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ENERJİ:
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01 Nisan 2016 Cuma 08:35
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Viko Pro Dimmer Serisi ile enerjinin kontrolü sizde

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün liderlerinden VİKO, müşterilerini konforlu bir yaşam için enerji verimliliğini önplanda tutan çevreye duyarlı ve inovatif elektronik ürünlerle tanıştırıyor.

Viko Pro Dimmer Serisi ile enerjinin kontrolü sizde
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Lambaların ihtiyaç duyulduğu seviyede aydınlatma yapmasını sağlayan VİKO Pro Dimmer Serisi ile hem teknolojik bir çözüm sunuluyor hem de mekanlara konfor getiriliyor. Avrupa standartlarına uygun olarak Türkiye’de tasarlanan ve üretilen, aşırı yük ve kısa devre koruma özelliğiyle birlikte tesisat ve aydınlatma kaynaklı hatalara karşı üstün koruma sağlayan VİKO Pro Dimmer Serisi’nde 4 farklı model bulunuyor. Seri, Push On-Off özelliği sayesinde tek tuşla açma-kapama kolaylığı ve kendinden Veavien özelliğine sahip.

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Viko Dimmer Serisi

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