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ENERJİ:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:38
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YEKA için güçlü bir konsorsiyum oluşturuldu

Siemens Gamesa Renewable Energy, Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’ (YEKA) Projesi kapsamında düzenlenecek ihaleye katılmak üzere bir konsorsiyum oluşturdu. Ekipman ve teknolojide yerlileşme amacını taşıyan ve en az yüzde 65’lik yerli girdi şartı getiren YEKA projesi, toplam 1000 MW’lık rüzgar santrali kurulmasını kapsıyor.

YEKA için güçlü bir konsorsiyum oluşturuldu
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YEKA konsorsiyum anlaşması ile birlikte üç şirket bir de çerçeve anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji’nin ortak olduğu 210 MW gücünde iki rüzgar santrali, Siemens teknolojisiyle yapılacak.
Bu projelerden Zonguldak Rüzgar Enerjisi Santrali, 120 MW gücünde, 34 adet SWT-3.7- 130 türbin, yılda yaklaşık 366 milyon KW/saat enerji üretecek ve 110 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.
Bozhöyük Rüzgar Enerji Santrali ise Bilecik’in Bözhöyük ilçesinde, 90 MW gücünde, 25 adet SWT- 3.7-130 türbin ile yılda 300 milyon KW/saat enerji üretecek, 95 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

 

 

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