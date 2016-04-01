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01 Nisan 2016 Cuma 08:35
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Yeni ve yenilenen binalarda kullandıkça kazandıran Daikin Altherma

İklimlendirme sektörüne kattığı çevreci ürün ve çözümlerle rakiplerinden ayrışan Daikin’in, Eurovent ve EHPA (Avrupa Isı Pompası Birliği) kalite sertifikalı Altherma ısı pompaları kullandıkça kazandırıyor.

Yeni ve yenilenen binalarda kullandıkça kazandıran Daikin Altherma
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Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören Daikin Altherma, kullanıcılarının ısınma ve sıcak su ihtiyacına ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir çözüm sunuyor.
Pahalı fosil yakıtlar tüketen geleneksel ısıtma sistemlerine göre çok daha az enerji ile daha yüksek verim sağlayan Daikin Altherma, kullanıcılarına önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Avrupa’nın en çok satan ısı pompalarından Daikin Altherma, yeni ve yenilenmekte olan tüm yaşam alanlarında tercih ediliyor. Tek bir merkezden yönetilebilen Daikin Altherma, bu özelliğiyle konutların yanısıra otel, spor merkezi, SPA, hastane, kütüphane ve okul gibi mekanlarda da tercih ediliyor.

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Daikin AlthermaAvrupa Isı Pompası BirliğiEHPA

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