Yeni ve yenilenen binalarda kullandıkça kazandıran Daikin Altherma

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören Daikin Altherma, kullanıcılarının ısınma ve sıcak su ihtiyacına ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir çözüm sunuyor.

Pahalı fosil yakıtlar tüketen geleneksel ısıtma sistemlerine göre çok daha az enerji ile daha yüksek verim sağlayan Daikin Altherma, kullanıcılarına önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Avrupa’nın en çok satan ısı pompalarından Daikin Altherma, yeni ve yenilenmekte olan tüm yaşam alanlarında tercih ediliyor. Tek bir merkezden yönetilebilen Daikin Altherma, bu özelliğiyle konutların yanısıra otel, spor merkezi, SPA, hastane, kütüphane ve okul gibi mekanlarda da tercih ediliyor.