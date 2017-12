Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi yapıldı: “2023’te hedefimiz; 500 milyar dolar ihracat”

TOSYÖV ve TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği tarafından, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği, Afyonkarahisar Ticaret Borsası işbirliğinde, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve

Kocatepe Üniversitesi destekleri ile Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi

düzenlendi. Zirve’ye katılan

Orman ve Su İşleri Bakanı

Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin 2023 hedefinin 500 milyar dolar

ihracat olduğunu vurguladı.



Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ve TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği tarafından, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği, Afyonkarahisar Ticaret Borsası işbirliğinde, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Kocatepe Üniversitesi destekleri ile Afyonkarahisar Korel Thermal Hotel’de, Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi gerçekleştirildi.



Programa Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekilleri; Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Karcı, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, AKÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Solak, İl Müdürleri, TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, 20. Dönem Denizli Milletvekili-Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.



T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin Çin’den 19 milyar TL’lik mal aldığını ve Çin’e olan ihracatının ise 2.1 milyar dolar olduğunu belirterek, “Dolayısıyla arada çok fark var. Bizim Çin ile aramızdaki ticaret münasebetlerimizde aradaki ithalat ihracat dengesini de gözeterek, artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çin gelişiyor ama Türkiye’de çok gelişiyor” dedi.



Eroğlu, “Çin ile beraber Türkiye de büyük bir büyüme gösterdi. İkinci çeyrekte yüzde 5.2 ile biz de büyük bir büyüme performansı gösteriyoruz. Ancak bu yeterli değil. Bizim hedefimiz büyümede yüzde 7. Bizim Hükümetimiz döneminde Türkiye’yi üç kat büyüttük. İhracatımız da artıyor. Şu anda ihracatımız 154-155 milyar dolara yaklaştı, ancak yeterli görmüyoruz. Bizim büyük hedeflerimiz var bunları da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023’te ihracat rakamımızı 500 milyar dolara yükselteceğiz” diye konuştu.



“2018 yılı Çin’de Türkiye yılı”: Eroğlu, 2018 yılının Çin’de Türkiye yılı olarak ilan edildiğini anlattı: “Bu yıl hem Türkiye’yi tanıtalım hem de özellikle turizm açısından bir hamle yapalım.” Çin’in geçen yılki turist sayısı 750 milyon olduğunu belirten Eroğlu, 2018 yılında Çin’den 7.5 milyon turist beklediğimizi söyledi. Eroğlu, tabiat ve kültür turizminde bir hamle yaptıklarını ve bu yıl bir hedef belirlediklerini aktardı. Bölgedeki dünyanın en meşhur turizm merkezlerinden birisi olan Frig Vadisi’nin yeterince tanıtılamadığını kaydeden Eroğlu, orayı korumak için Bakanlık olarak ‘Tabiat Parkı’ ilan ettiklerini ve güzelleştirme çalışmaları yaptıklarını anlattı: “İnşallah ilkbaharla birlikte Sayın Büyükelçi’yi de davet ediyoruz, orada akülü araçlarla ve atlarla birlikte Frig Vadisi’ni gezeceğiz.” Sandıklı’da Akdağ’daki vadinin de “dünyanın en muhteşem, oksijeni bol ve şifa kaynağı turizm merkezi” olduğunu vurgulayan Eroğlu, oradaki orman köşklerinin Çinli turistlere gösterilebileceğini, Afyonkarahisar’ın içinin de tarihi mekanları, kalesi, Akarçayı, Zafer Ormanı ile muazzam olduğunu ifade etti: “Netice itibariyle turizmi geliştirmek için 2018 yılında büyük bir hedef koyduk. Akdağ’da muhteşem bir gölet inşa ediyoruz. Etrafında mesirelik alanlar, orman köşkler, yürüyüş yolları yani muhteşem şeyler var. Sizlerin de görmesini tavsiye ederim. Bu sektörde faaliyet göstereceklerin de biraz hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum.”



Tamamlayıcı tıp denilen ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler’in ihracatının önemine değinen Eroğlu, tıbbi aromatik bitkilerin Türkiye’de Kıta Avrupa’sından daha fazla olduğunu vurguladı. Eroğlu, yolların ve iklimlerin kesişme noktası Afyonkarahisar’da çok fazla şifahi bitkiler bulunduğunu, bu yüzden ilde Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi kurduklarını dile getirdi. Çinli yatırımcıların buradaki bitkileri dünyaya pazarlayabileceğini söyleyen Eroğlu, yatırımlar açısından Türkiye’de en çok teşvik alan il Afyonkarahisar’a hükümetin de çok önem verdiğinin altını çizdi.



Her Çinli’nin birer kiraz yemesini istiyoruz”: Eroğlu, Çin Büyükelçisi’ne, ülkelerinde Afyonkarahisar’ın ürünlerini tüketmelerini beklediklerini kaydetti: “Afyonkarahisarımız’ın ihracatı düşük, bunun yanında bizim ilimizin ihracatı başka illerden görünüyor, onu da biliyorum. Ama biz bu ihracatımızı 2023’e kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Çin ile kiraz ihracatımızın önü açıldı. Her Çinli’nin birer kiraz yemesini istiyoruz. Bunun yanında birer de lokum yerse Afyonkarahisar’ın ihracatı artar diye düşünüyorum.”



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, genel olarak ülke ekonomisinin özel de de il ekonomisinin değerlendirildiği 3. KOBİ Zirvesi’ni önemsediklerini vurguladı. Ülke ve il kalkınmasında, Afyonkarahisar’daki 12 bin 500 KOBİ ve 70 bine yakın çalışan rakamının önemine değinen Tutulmaz, “Termalin getirdiği yan alanlarda da aktif bir şekilde KOBİ’lerimizin faaliyet göstermesi gerekir. Bu zenginliğimizi farklı yönlerde kongre turizminde, fuar turizminde, sağlık turizminde ve diğer alanlarda iyi bir şekilde kullanmamız gerekir. Bu yönüyle de KOBİ’lerimiz özel bir gayret gösterirlerse ülkemizin ve tabii özellikle de ilimizin kalkınmasına önemli bir katkı sağlamış olurlar” dedi.



Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, daha önce katıldığı 1. ve 2. KOBİ Zirveleri’nin gündeminde havaalanı konusunun yer aldığını ve bugün bakıldığında Afyonkarahisar’da havaalanı kurulduğunu ve hızlı trenin de yakın bir zamanda ile gelmiş olacağını açıkladı. KOBİ’lerin yüzde 99’u aşan bir yapı olduklarını kaydeden Özkal, “Büyük ölçekli KOBİ’lerin yüzdesi ülkemizde yüzde 1 bile değildir, bunun için KOBİ’ler hem ülkemiz için hem de Afyonkarahisar ilimiz için çok önemli ve değerlidir. Ülke ekonomimizin belkemiğini oluşturmaktadır” dedi.



Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar ilinin ve özellikle ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyümelerini adım adım izleyerek gördüğünü söyledi. Özkaya, 2007’de, 5 ile 10 bin m2’lik bir mermer fabrikası varken bugün 20-30 ve 50 bin m2 kapalı alana sahip ihracat yapan, üst düzey teknoloji kullanan mermer fabrikalarının bulunduğunu kaydetti: “Et ve gıda sektörleri ile ilgili ilde 2007’de gezdiğimizde sadece birkaç tesis yüz ağartacak şekildeydi. Fakat bugün gelinen noktaya baktığımızda Afyonkarahisar’ın tüm et sektöründeki tesislerine, fabrikalarına gidin, iddia ediyorum, dünyanın en iyi tesisleri ilimizdedir. İlimizdeki bu başarı, KOSGEB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme’nin destekleri ile oluyor.”



TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, “Afyonkarahisar faaliyetlerimizi başarılı ve çok etkili bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bir ilimiz olduğunun altını çizerek bu konuda TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer’i kutluyorum” dedi. TOSYÖV’ün KOBİ kavramını ilk kez Türkiye ekonomi literatürüne kazandıran bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kuleyin, girişimciliğin desteklenmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi: “Değişik illerde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. TOSYÖV’ün girişimcilikle ilgili birçok projesi mevcut. Ayrıca başkanı olduğum TOSYÖV’ün, KOSGEB ve KGF A.Ş’nin kurucu ortaklarından olması gurur verici bir duygudur.”



KOBİ’lerin ileri teknoloji kullanarak üretim yapmaları için 2016’da “Endüstriyel Dönüşüm için Paydaşlar Toplantısı”nı, 2017’de “Endüstri 4.0 Toplum 5.0” konulu etkinlik düzenlediklerini açıklayan Kuleyin, Sanayi 4.0 olgusunun toplumların üretim biçimi olarak gelmeleri gereken teknik düzeyi belirleyen bir kavram olduğunu ancak gelinen aşamada dünyada yeni bir tartışma konusu olarak Toplum 5.0 akıllı toplumun gündeme geldiğini anlattı. TOSYÖV’ün paydaşları, çözüm ortakları ve destekleyicileriyle birlikte bu konuları ayrıntılı olarak etkinliklerinde ele aldığını paylaşan Kuleyin, TOSYÖV’ün düzenlediği KOBİ Zirveleri’nde akademi ve sanayi dünyasını buluşturduğunu, KOBİ’lere destek olarak yol haritalarının çizilmesi için öncülük ettiğini kaydetti ve bu yıl 14.’sü düzenlenecek KOBİ Zirvesi’nde ‘Süper Akıllı Toplumlar’ ana temasının işlenmesini planladıklarını açıkladı.



Afyonkarahisar’da düzenlenen 1. ve 2. KOBİ Zirveleri’ne katılan Kuleyin, “Bu büyük bir başarı. Afyonkarahisar 1. KOBİ Zirvesi’nde havaalanı ulaşımı ağırlıklı olarak ele alınmıştı, bugün baktığımızda bunun çözülmüş olduğunu görüyoruz. 2. KOBİ Zirvesi’nde ise gıda, termal ve mermer konularının ele alındı, bugün baktığımızda ise turizm, doğa, kültür, spor ve sağlık alanında birçok çözüme ulaşıldığını görebiliyoruz.”



TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer; Afyonkarahisar 1. KOBİ Zirvesi’nde “Gıda, Tarım, Turizm ve Doğal Taşlar” konularının ağırlıklı olarak ele alındığını belirterek, “KOBİ’ler, KOSGEB ve KGF ile ilgili tüm işlerini yakın illerden takip ediyorlardı, bu her iki kuruluşun ilimizde faaliyet göstermesinin gerekli olduğu konusu 2. KOBİ Zirvesi’nde ağırlıklı olarak dile getirilmiş ve TOSYÖV bu konunun takipçisi olmuştur. Bunun üzerine en kısa zamanda ilimizde KOSGEB ve KGF A.Ş. birimleri açıldı ve Afyonkarahisar’da ki KOBİ’lerin hizmetine sunuldu” dedi.



İhsan Beşer, “2018 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi, Çin’e olan mermer ihracatımız ve G20 Zirvesi’nde imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü ile Türk kirazlarının Çin’e ihracatının önünün açılması, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi Yu Hangyang ve beraberinde Ticaret Müsteşarı Bay Çununda’nın davetimi kabul ederek Afyonkarahisar’a gelmeleri toplantımız için çok önemli” dedi.



Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang, Çin’in yeni bir döneme girdiğini, zenginleşerek ilerlediğini, dünya imalatının ve ihracatının yapıldığı en büyük ülke olduğunu söyledi. Ülkesinde büyük teknoloji ürünlerinin üretilerek istihdamın arttırılarak yoksulluğun düşürüldüğünü, Çin’in kendine özgü bir siyasi parti ile ferah ve güvenilebilir bir hale geldiğini, gelecekte kapsamlı bir şekilde yeni gelişme prensipleriyle ilerleyeceğini, modern bir ekonomik düzen kurmaya çalışılacağını anlatan Yu Hongyang, gelecek bir yıl içinde 10 trilyondan daha fazla ihracat yapacaklarını ve yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı: “Çin, 1.300 milyon nüfuslu bir pazar. Türkiye’den ve dünyadan yatırımcıları 2018 yılının Kasım ayında Çin’de düzenlenecek Expo Fuarı’na bekliyoruz, Çin ekonomisi dünyada oldukça önemli.”



İki ülke arasındaki vize konusunun üstesinden gelmek için iki tarafın görüşme halinde bulunduğunu, mutabık kalmaya yakın olduğunu aktaran Hongyang, Türk kirazının Çin pazarına girmesi için hiçbir engelin kalmadığını, engelin iki ülke arasındaki işbirliğinin imzalanması ile tamamlanmış olduğunu vurguladı ve her iki ülkenin de turizme verdiği öneme değindi: “Türkiye’ye 2015’ten bu yana gelen Çinli turist sayısı 300 bini aştı. 2018’de Çin’de Türkiye Turizm Yılı ilan edildi ve bu kapsamda 54 programın Türkiye ve Çin’de gerçekleştirilmesi hedeflendi.”



Afyonkarahisar Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Zobalı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’lerin ekonominin belkemiğini, omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Zobalı, Afyonkarahisar’ın tarımsal, hayvansal ürünlere yönelik işletmeleri ve ürünleriyle ‘Lezzetin Başkenti’ ünvanını hakkıyla kazandığını söyledi: “Yaklaşık 90 adet et ve et ürünleri işletmemizle yılda 30 bin ton kırmızı et ve 15 bin ton sucuk üretimi yapıyoruz. Ülkemizin yüzde 5 et ve sucuk ihtiyacını karşılıyoruz. Yumurtacı tavuk varlığı açısından Türkiye’nin 1 numarasıyız, günlük yaklaşık 17 milyon adet yumurta üretiyoruz. Yeni yatırımlarla canlı hayvan kapasitemiz 350 bin büyükbaş ve 800 bin küçükbaş hayvan seviyelerine geldi. Tarım ve hayvancılığa dayalı işletmelerimizin sayısı artmakta, bu işletmelerimiz; et ve et ürünleri, hububat, süt ve süt ürünleri, yem sektörlerinde faaliyet göstermektedir.”



Fahrettin Zobalı, “2017 yılı 1. ve 2. çeyreğinde yakalanan hızlı büyüme rakamlarını devam ettirmeliyiz. Bu oranların yakalanmasında büyük bir katkısı olan Hazine destekli KGF kefaletli kredilerde maalesef limite ulaşılmıştır. Yaklaşık 363 bin işletmeye kullandırılan 220 milyar TL kredi için 200 milyar TL’lik kefalet hacmine ulaşılmıştır. Kredi geri ödemeleri oldukça limit açılmakta ancak bu yeterli gelmemektedir. Bu nedenle KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasında en kolay yol olan KGF kefaletli kredi için Hazine’nin ek limit tahsisi büyük önem arz etmekte. KOBİ’lerimizin işgücü temini, pazarlama, bürokratik, teknolojik altyapı, yönetim ve organizasyon sorunları gibi sorunların yanında en büyük sorunu finansal olanlardır. İşletme sermayesinin yetersizliği, kredi maliyetlerinin yüksekliği ve yetersizliği, alacakların zamanında tahsil edilememesi KOBİ'ler için büyük problem oluşturmakta” diye konuştu.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser; son dönemde Türkiye ekonomisini canlandırmaya yönelik KOBİ’leri ilgilendiren teşvik ve düzenlemelerin ülke ekonomisine olumlu yansıdığının görüldüğünü söyledi.



Termalin, zaferin ve lezzetin başkenti, yolların kesiştiği, kültürlerin birleştiği kent olan Afyonkarahisar’ın sağlanan teşvikler, yatırımlar ve uygulanan politikalar ile ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Serteser, ilde son 2 yılda KOSGEB’den 673 firmanın, 9 milyon 337 bin TL destek aldığı, Kredi Garanti Fonu’ndan 1.926 firmanın 1 milyon 86 bin TL kredi kullandığı, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan 10 KOBİ’nin 1 milyon 954 bin TL kaynak aldığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan 198 işletmenin 88 milyon 138 bin TL hibe aldığı bilgisini verdi. İlin ekonomisinin temel taşlarını oluşturan sektörleri;“mermer, gıda, toprak sanayi-tuğla, hayvancılık, termal turizm ve seracılık” olarak sıralayan Serteser, ilden en fazla ihracat yapılan sektörlerden birinin; su ürünleri ve hayvansal mamüller faslı içerisinde yer alan yumurta olduğuna dikkat çekti: “Türkiye’deki yumurta üretiminin yüzde 20’si, ihracatının ise yüzde 35’i Afyonkarahisar’dan gerçekleşiyor, ayrıca ilimiz yumurta üretimi ve ihracatı ile ülkenin yumurta borsası konumunda.”“Afyonkarahisar’ın yerüstü ne kadar güzel ve zengin ise yeraltı da bir o kadar bereketlidir” diyen Serteser; zengin jeotermal kaynakları bulunan ilde son on yılda termal turizm alanında büyük adımlar atıldığını, beş yıldızlı otellerde yerli ve yabancı turist ağırlamanın yanında spor ve kongre turizminde “merkez il” olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlattı.



KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar Oturumu: Açılış konuşmalarının ardından “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” başlıklı, Zirve’nin I. Oturumu’nda, oturum başkanlığını Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Solak yaptı. Oturumda konuşan KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Daire Başkanı Erdal Çınar, LOGO Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, KGF A.Ş. Şube Müdürü Veli Doğan, TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Taylan Mete Aksoy ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanı İsmail Bozdemir, KOBİ ve girişimcilere destek sağlayan kuruluşların destekleri hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı.



Turizm, Doğa, Kültür, Spor ve Sağlık Oturumu: “Turizm, Doğa, Kültür, Spor ve Sağlık” başlıklı Zirve’nin II. Oturumu’nda; oturum başkanlığını 20. Dönem Denizli Milletvekili ve Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi yaptı. Oturumda TÜÇİAD Şhangay Temsilcisi Zafer Karadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Yunus Tortop, Afyonkarahisar Tıbbı ve Itri Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız ve TÜÇİAD Genel Başkanı Kemal Koçak konuşmacı olarak yer aldı.