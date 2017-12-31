01 Ocak 2018 Pazartesi 08:59

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Bilişimin nabzını tutan TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’ndan stratejik karar; Dijital olgunluk seferberliği

Türkiye’de bilişimin nabzı TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı BİLİŞİM 2017’de tutuldu. Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği etkinlikte, Sanayi 4.0 dönemine hazırlık için önemli kararlar çıktı. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Günümüz iş dünyasında bilgi, petrolün yerine geçti. Ancak kullanmadığınız veya kullanamadığınız bilginin size hiç bir faydası yok. Önemli olan bu bilgiyle ne yapabildiğiniz ve bu bilgiyi değere nasıl dönüştürdüğünüz.