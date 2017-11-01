Ege Ekonomik Forumu umutlandırdı. Türkiye BATIKAPI açılıyor!

“Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" ana temasıyla düzenlenen Ege Ekonomik Forumu (EEF) Türkiye ekonomisinin sisli havasını açtı. Elde edilen veriler de iyi, yakalanan yükseliş trendi de. Riskler azalıyor, Türkiye ekonomisi farkındalık yaratıyor. Ege Türkiye’nin Batı’ya açılan anakapısıdır. Ve yarısıdır. Birlikte bakalım.





Türkiye’nin yarısı ve başarısı



Başbakan Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forumu'nun açılışında Ege için, “Türkiye ekonomisinin belkemiğidir” dedi ve bir resim çizdi: "Ege son 15 yılda tarihi misyonunu tekrar kazandı. Yatırımla büyüme stratejisine uygun olarak önemli mesafe aldı. 2002'de 4 milyar dolar olan bölge ihracatı bugün 14.5 milyar dolara yükselerek, genelin üzerinde bir trend yakaladı."



Ve devam etti: “Bölgedeki 10 ilin üretim gücündeki artışla bir başarı hikayesi yazdı. 21. yüzyılda daha büyük değişim ve dönüşümü başaracağına inanıyoruz. Bölge yeni teknolojiler, Sanayi 4.0, yapay zeka, bilgi iletişim alanındaki yenilikler, rüzgar ve güneş enerjisi, alternatif enerji kaynakları gibi alanlarda ciddi potansiyeller barındırıyor.”





Avrupa'nın en büyük limanı



Başbakan, Bölge vizyonuna ilişkin bir özet yaparak şöyle konuştu: "Gelecekte biyoteknoloji, sağlık ve organik tarım, bugüne göre daha çok konuşulan, aranan sektörler haline gelecek. Ege Bölgesi tüm bu alanlarda Türkiye'nin merkezi olmaya adaydır. İklimiyle, potansiyeliyle ve yetişmiş dinamik insan kaynağıyla bunu rahatlıkla başarabilir. Unutmayalım Ege hala tarımda bir numaradır, üretimde belli ürünlerde lider konumdadır. Dünyayı dönüştürecek yeni teknolojilerde de ülkemizin en önde giden bölgesi olmaya devam edecektir. Ege Bölgesi ve şehirleri, tarih boyunca bir lojistik merkez oldu. Konumu itibarıyla 21. yüzyılda da görkemine yakışır bir şekilde yine bir lojistik merkez olmaya adaydır. Avrupa'nın en büyük limanlarından biri olacak Çandarlı Limanı ve limana bağlanan otoyol şu an yapılıyor. Bu Ege'nin geleceğine hazırlıktır."





Türkiye açılıyor



Başbakan Binali Yıldırım, “Ege başardığı için Türkiye de başarılı oluyor” diyerek şu realiteye dikkat çekti: “Türkiye’nin 2018’i, 2017’den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5. Bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi de çift haneli olursa hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyümesi 7 olursa yine şaşırmayın. Türkiye G-20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada da bir rekor yakalama ihtimalimiz var.”





Türk-Yunan ortak büyümesi



Başbakan Yıldırım, Ege’yi Türk-Yunan ortak bölgesi olarak ele aldı ve şu değerlendirmede bulundu: “Bölgede birlikte kalkınmaya istekliyiz. Yunanistan ile ekonomik ticari ve turizm ilişkilerini geliştirmeye devam ediyoruz. Ekonomi birleştirir. Evet ekonomi birleştirdiğine göre daha çok ekonomiyi konuşacağız, daha çok olumlu gündeme yoğunlaşacağız, ihtilafları daha az konuşacağız, onlar da zamanı geldikçe mutlaka çözülecektir. Aynı coğrafyadayız, aynı kaderi paylaşıyoruz, gelecek kuşakların daha iyi şartlarda yaşaması için bizim sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmemiz lazım.



21. yüzyıldaki ekonomik yükselişimiz bölgede birlikte olmaktan geçer. Bir ülkenin fazla kalkınmasının tek başına bir anlamı yok, etrafındaki ekosistem aynı şekilde kalkınmamışsa bugün yaşadıklarımızı yaşarız. Ortadoğu'da yaşadıklarımızın sebebi budur. Dünyadaki büyümenin adil bir bölgesel dağılıma geçememiş olmasıdır.”





Selanik, İstanbul-İzmir hızlı treni



Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriu, Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) entegre olmasını bütün kalbiyle desteklediğini vurgulayarak, “Türkiye’nin AB’ye giriş müzakerelerinin kesilmesi ne Türkiye’nin lehinedir ne de Yunanistan’ın lehinedir. Ekonomiden yola çıkarak, enerji, mal ve insanların serbest dolaşımını gerçekleştirebiliriz” dedi. Papadimitriu, Selanik, İzmir ve İstanbul arasında hızlı tren kurulabileceğini vurguladı.





İhracatta Ekim artışı yüzde 16



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin Ekim ihracatının yüzde 16 arttığını, yıl bazında ise yüzde 11’lik büyümenin göründüğünü belirterek, yıl sonunda tarihi zirve olan 157.6 milyar doların aşılmasının beklendiğini bildirdi. Türkiye’nin proje bazlı yatırım teşvik sitemi ile ilk etapta 100 milyar liralık yatırım üzerinde çalışıldığını aktaran Zeybekci, büyüme içinde üretimin, yatırımın ve ihracatın payının artışına işaret etti.



Zeybekci, “3. çeyrekte dünyada büyümede parmakla gösterilen ülkelerden olacağız” dedi. Zeybekçi şöyle devam etti: “Ege’yi yenilenebilir enerji, tıp teknolojileri ve sağlık turizmi, yazılım ve eğitim merkezi haline getirmeliyiz. Ayrıca organik tarımda Ege bir dünya markası haline gelmeli. Ege’nin stratejisi ve vizyonu bu olmalıdır.”





Ege büyürse Türkiye büyür

