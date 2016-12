Hatay KOBİ’lerine finansal enformasyon

TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, “Önümüzde çok büyük bir hedef var. Bu hedef, Türk ekonomisini, ‘Endüstri 4.0’ denilen yüksek teknolojiye dönüştürebilmek ve bilişim sektörüyle sanayiyi buluşturabilmek” dedi. Kuleyin, temel amaçlarından birinin de nitelikli girişimcileri ekonomiye kazandırmak olan TOSYÖV’ün Türkiye ekonomisini uluslararası rekabete çıkartabilecek, KOBİ’lerin niteliğini artırabilecek uygulamalarda katalizör rolü oynadığını söyledi.Kuleyin, şunları ifade etti: “Katalizörlüğü ne açıdan yapıyoruz? Türkiye’nin çok büyük köklü kuruluşları var. Bugün Türkiye’de dünyada verilmeyecek kadar çok sayıda teşvik veriliyor. Türkiye’de Kredi Garanti Fonu sistemi var ve sistem, gerçekten katlanarak büyümeye başladı. Böyle parça parça bir enerjiniz varsa bir araya gelip sinerji oluşturmaya ihtiyaç var. Bu sinerjiyi oluşturacak gücün de TOSYÖV olduğuna inanıyoruz. Hep beraber bu sinerjiyi sürdürebilirsek, bu heyecanı ekonomimize aktarabilirsek, Türkiye’nin önünde duran engelleri aşacağına inanıyoruz. Önümüzde çok büyük bir hedef var.”Türkiye’nin kritik bir noktadan geçmesinden dolayı zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Kuleyin, “Biz bu dönemde yenilmedik ayakta kaldık ve bununla bütün Türkiye tarafından fark edilmesini arzuladık. Gerçekten hem paydaşlarımızla hem de özellikle borsa ve odanın bize gösterdiği büyük destekler ve çabalarla hakikaten 250 kişilik bir salonun dolu olduğu bir toplantı yapıyoruz. Ekonomik konularla insanlar pek ilgili değiller. TOSYÖV başından itibaren önce KOBİ kavramını yaratmaya çalışmış. KOBİ kavramı şimdi herkesin bildiği bir kavram haline geldi. Bu kavramın oluşmasında TOSYÖV’ün gerçekten büyük bir rolü var” diye konuştu. Kuleyin konuşmasını; toplantıyı destekleyen Antakya Ticaret Borsası, Antakya Ticaret Odası, Kredi Garanti Fonu A.Ş. , Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği’ne ve çözüm ortakları; DenizBank, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor Dergisi’ne teşekkür ederek bitirdi.Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri; KOBİ’lerin ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaları minimize etmede ve bölgeler arası dengesizliğin giderilmesinde etkin rol oynadığını açıkladı: “Rusya’daki krizin etkilerini Türkiye’den çıkartmamız lazım. Bunların içerisinde en önemlisi de tarım. Bazı ürünlerimiz Rusya’ya gitmiyor. Bu Türkiye’de ciddi bir pazar. Bunun gibi giden nar ve buna benzer ürünler var. Bunları bir an evvel netleştirip bütün narenciye sektörünün tamamının Rusya pazarına açılması lazımdır. Turizm sektörünü bu sene göreceğiz. Ben çok ümitliyim. Geçen sene turizm sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandı.”Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü İsmet Gergerli, KGF’nin temel fonksiyonunun KOBİ’leri desteklemek olduğunu belirtti. KGF A.Ş.’nin kar amacı olan ortaklarına kar dağıtan bir kuruluş olmadığının altını çizen Gergerli, asıl amacının finansmana erişimde teminat sorunu olan işletmelere teminat sağlamak, garanti vermek ve onların finans sektöründen uygun şartlarda kredi almalarını sağlamak olduğunu açıkladı.KOBİ’leri desteklemek, Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması ve ihracatında daha çok başarı demek KGF A.Ş’nin bu anlamda bir fonksiyonunun olduğunu belirten Gergerli, bu fonksiyonu önemli ölçüde yerine getirdiğimizi düşünüyoruz, fakat bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Gergerli; “Türkiye de 3 milyona yakın KOBİ var, KOBİ’lerin toplam bankacılık sektöründen aldıkları kredi yüzde 24, payı 400 milyar civarında bir kredi kullanmaları söz konusu. Şunu da biliyoruz, hepimiz biliyoruz KOBİ’ler bir ülkenin kalkınmasında ve ekonomik gelişmesinde ihracatında çok önemli bir rol üstlenmektedirler. Biz KOBİ’leri ne kadar çok desteklersek Türkiye’nin gelişmesine kalkınmasına ve ihracatına daha çok başarı elde ederiz. KGF A.Ş., KOBİ’lerin daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünen bir kuruluş” diye konuştu.DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız; küçüğünden büyüğüne tüm KOBİ’lerin yanlarında olduklarını ve yürüttükleri çalışmalarla Türkiye’nin her yerindeki esnafın hayatına olumlu yönde temas etmekten mutlu olduklarını söyledi. Murat Kulaksız, “Ekonomiyi takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi becerebilen firmalar başarılı olacaklardır. DenizBank olarak sektörümüzde inisiyatif alıyor, ülkemizin 7 bölgesinde düzenlenecek toplantı ve eğitim programları ile esnafımızı ve ekonomimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu anlamda TOSYÖV ile güçbirliği yapmaktan ve etkinliklerimizin 3.’sünü Hatay’da gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Esnafın en çok desteklenmesi gereken dönemde yanında olduk, bundan sonra da desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.Murat Kulaksız sözlerine şöyle devam etti: “Zamanımız hız ve teknoloji devri! 80 bin TL altındaki kredilere başvurmak için esnafımızın şubemize bile gelmesine gerek olmadan, sadece bir SMS ile müşterilerimize 80.000TL’ye kadar kredi fırsatı sunmaktayız. ‘ESNAF’ yazıp boşluk bırakıp T.C. Kimlik Numarası’nı 3280’e gönderen esnafımızın en geç 5 dakika içinde cep telefonuna 80.000 TL’ye kadar limit göndermekteyiz. Esnafımız, isterse bu limiti kredi olarak isterse de İşletme Kart kredi kartı limiti olarak kullanabilmektedir. Krediye SMS ile başvurunun yanısıra şubelerimiz, ATM’lerimiz, İnternet Sitemiz ve İnternet Şubemiz’den de başvuru yapmak mümkün olmaktadır.Bir diğer yandan, ihracatın yüzde 56’sını KOBİ’lerimiz yapmaktadır. DenizBank olarak hızlı ve kaliteli hizmetimiz ile uluslararası ticarette güvenli bir şekilde büyümek isteyen KOBİ’lerin de her zaman yanında oluyoruz. Bu doğrultuda 0212-348-34-44 no’lu Dış Ticaret Destek Hattımız ile dış ticarette kullanılan ödeme şekillerinden uluslararası kurallara kadar birçok konuda dış ticaret müşterilerimize uzman kadromuz ile destek oluyoruz” dedi.Antakya Ticaret Borsası Başkanı Hikmet Çinçin, “Dünyada gelişen ekonomiyiz. Gün geçtikçe hem finans maliyetleri, hem finansa ulaşım, dünyadaki global sorunlar ve Türkiye’deki sorunlar sebebi ile zorlaşmakta. Bu zorluğun neticesi işsizlik rakamlarını olumsuz etkilemekte” dedi. KGF’nin kredi desteği sunması ve teminat kolaylığı sağlaması gibi gelişmeleri moral verici ve iyi gelişmeler olarak niteleyen Çinçin, şunları kaydetti: “Bütün bunlara rağmen finans kaynaklarına ulaşmak gittikçe zorlaşıyor ve ulaşanların da teminat sorunu gittikçe büyüyor, bu durum yatırımcıyı sıkıntıya sokuyor.”Hatay Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, ilin genel olarak ekonomisine ve konumuna değinerek, Hatay’ın ekonomisinin tarım, sanayi ve ticarete dayandığını belirtti. İlde sanayi sektörünün gittikçe geliştiğini açıkladı.Açılış konuşmalarının ardından TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Hilmi Develi tarafından yönetilen panele konuşmacı olarak katılan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Sanayi Teknoloji Uzman Yardımcısı Samet Arslan, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Cem Emre Özköse, DenizBank A.Ş. Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Utku Seçkin, KOSGEB Hatay Müdürü Kenan Sert, KGF A.Ş. Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay Koordinatörü Savaş Özgürsoy kurumlarının KOBİ’lere ve girişimcilere sağladıkları destekler ile finans olanaklarını katılımcılarla paylaştı.