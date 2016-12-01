01 Aralık 2016 Perşembe 08:58

Bu haber 8865 kez okundu.

Hatay KOBİ’lerine finansal enformasyon

TOSYÖV, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret Borsası, Konrad-Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) işbirliğiyle DenizBank, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor Dergisi çözüm ortaklığında, “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı Hatay’da gerçekleştirildi.