Leasing sektörü Adanalı KOBİ’lerle buluştu

KOBİ'lere büyük bir finansal güç sağlayan leasing yöntemini anlatmak ve yaygınlaştırmak için yola çıkan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), "Leasing ve KOBİ’ler Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı buluşmasında Adanalı KOBİ’lerle buluştu. Toplantıya; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen ile çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Türk ekonomisinin ve Adana ekonomisinin finansman ihtiyacı var. Alternatifleri yenilemek lazım… Belediye olarak leasing ile 110 aracın sahibi olduk. Kamu kurumları için model geliştirilirse bizde istifade ederiz. Özellikle araç kiralama konusunda hala büyük sıkıntılar var, bunların giderilmesi konusunda leasing önemli bir alternatif olur” dedi.

Adana’nın Cumhuriyet döneminin lokomotif şehirlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Sözlü, konuşmasında hükümete seslenerek; “Hükümetin yatırımları açısından Adana Enerji İhtisas Bölgesi’nin önünün açılması gerekir. 13 Haziran 2006’da Bakü petrolü aktı. Bunun arkasından petrol, kimya sanayinin gelişeceği söylendi. Ama bölgemizde sadece Ceyhan yumurtalık yolu duble yol haline getirildi. Kamulaştırma, imarla ilgili problemler devam ediyor. Ama sorunlar bizden kaynaklı değil” bilgisini verdi.

Adana’da 2017’de istihdam 47 bin arttı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise şehrin ihracatında artış yaşandığını belirterek 2017 yılı değerlendirmesi yaptı: “Kredi Garanti Fonu’nun devreye alınması önemli bir artı sağladı. İstihdamda 2017’de 47 bin artış sağlandı. 2018’in ilk 2 ayında ihracatta yüzde 20’nin üzerinde artış oldu. İhracatın artması, üretimin, istihdamın artması demek... Bu gelişmede teşvik politikalarının etkisi büyüktür. Ayrıca yeni teşvikler yolda. Özellikle tekstil konfeksiyon sektörüne teşviklerin verilecek olması önemli bir artı sağlayacak. Çünkü Adana sanayinin yüzde 23’ü tekstil ve konfeksiyon üzerine. 2018’de bu teşviklerle üretimin, sanayinin daha iyi olacağını ümit ediyorum.”

Adana’da 2 yıl yatırım furyası olacak

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “25 binin üzerinde üyemiz var, 17 bini aktif pozisyonda. Adana’da yeni yatırımlar gündemde. Kimya İhtisas OSB kurma aşamasındayız. Ayrıca Karataş Bölgesi’nde 3 bin dönümlük alan sera bölgesi ilan edilecek. Yüzde 90'ı tamamlandı, 300 tane yatırımcı temel atmak için bekliyor. Adana'da 2 sene içinde yatırım furyası olacak” diye konuştu.

OSB genişleme sürecine başladı

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise Adana'daki 2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 1 milyar dolarının Adana Hacı Sabancı OSB'den yapıldığını hatırlatarak, OSB’ye ilişkin bilgi verdi: “500 sanayicimiz 16 milyon metrekarelik alanımızda faaliyet gösteriyor. Şimdi ise 1 milyon metrekarelik yeni bir genişleme alanını gündeme aldık.” OSB ile yeni nesil sanayici yapılanmasının oluştuğunu kaydeden Sütçü, “Cumhuriyetin ilk sanayi şehirlerinden biri olan Adana’da 1980’lerde bir duraklama görüldü. OSB’nin aktif hale gelmesiyle de bu süreç değişmeye başladı. OSB’nin kurulması bölgenin yeni sanayici yapılanmasına da imkan verdi. Şu an OSB’de 2 bin 500 aranan elemanı istihdam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Soğuk hava deposu yatırımı yapılacak

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ise Mart ayında Türkiye’nin en modern borsa kompleksini açtıklarına dikkat çekerek, “50 bin tonluk lisanslı depolarımız var. Aynı anda 110 tüccar işlem yapabiliyor. Son yıllarda narenciye sektörü atağa geçti. Bizim de narenciye ile ilgili çalışmalarımız var. Tarımda katmadeğerli ürünleri artırmalıyız. ‘Leasing’den yararlanabileceğimiz alanlardan biri narenciye” diye konuştu. Bilgiç, bölgenin şu anda soğuk hava deposuna ihtiyaç duyduğunu ve bunu yapmak için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Ünal Gökmen “Adana leasing sektöründen daha fazla pay almalı”

FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen, “2017'de sektör olarak 58 milyar TL'lik büyüklüğe ve 22.5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık. Yatırım finansmanı yapıyoruz. Üretim olan her yerde leasing var. Adana’ya baktığımızda şehrin ihracattaki payı 1.9, ithalatta 1.8, banka kredilerinde 1.7, leasingdeki payı ise 1.5. Potansiyel olarak önemli bir merkez. Adana’da leasing kullanımının yüzde 28'i tekstil sektöründen geliyor. İkinci sırada gıda, üçüncü sırada ise tarım geliyor. Bu şehrin sektörümüzden daha fazla pay alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanması kararında leasing sektörünün uzun vadeli finansman sağlaması nedeniyle kararın dışında tutulmasının olumlu olduğunun altını çizen Gökmen, torba yasada çıkarılan KDV İle ilgili sıkıntılı olduklarını belirterek, “2 yıl boyunca makine teçhizat alımlarına KDV sıfırlandı. Yatırımların önünü açmak için yapılan ve bizim de desteklediğimiz bir gelişmedir. Fakat daha önce yüzde 18 olan ve leasing ile yapılınca yüzde 1'e düşen KDV diğerlerinde sıfırlanırken leasing sektöründe atlandı. Sektörümüzde de yüzde sıfır olması için Maliye Bakanlığı’na ilettik konuyu, çözülmesini bekliyoruz” dedi.