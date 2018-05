Zirveye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanısıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Zirve’de ayrıca Türkiye’nin alanında önemli markalarının biraraya geldiği fuar alanı oluşturuldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği’nin himayelerinde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından akademik hayatla reel sektörü bir araya getirmek amacıyla düzenlenen “Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” 11- 14 Nisan tarihleri arasında GTÜ kampüsünde gerçekleştirildi.

GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün’ün ev sahipliğindeki zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan ile OSB Yöneticileri, işadamları ve öğrenciler katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi'nin 4 yılda gözle görülür bir mesafe almasının tesadüfi olmadığını belirterek, üniversitenin bulunduğu yerin bunda etkili olduğunu söyledi. Yerleşkenin İstanbul tarafında 5 OSB, Kocaeli tarafında ise 13 OSB’nin merkezinde olduğuna dikkat çeken Yıldırım, toplam 18 OSB’ye yarım saatten daha az sürede ulaşabildiğini aktardı. Osmangazi Köprüsü ile Bursa merkezine 45 dakikada ulaşıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Sanayiyle üniversite işbirliği, biz öğrenciyken de konuşulan bir şeydi. Efendim, 'Üniversitelerle sanayi arasında işbirliği yok.’ Ben de teknik üniversite mezunuyum, yabancı değilim mevzuya. O zaman da bu lafları çok duyardık ama gerçekten o zaman, sanayi ile üniversite arasında hiçbir temas yoktu. Hem fiziki olarak hem de zihni olarak. Birbirinden iki ayrı dünya. İdeal şartlar altında alınan bir üniversite öğrenimi, bir de gerçek şartlar altında mücadele eden sanayi sektörü. İdeal şartlar, fanus içinde, dezenfekte ortamda yaşamaktır. Öyle bir dünya yok.

Ancak erken doğan bebekleri koyuyorlar, bir iki ay orada duruyor herhangi bir zarar görmemesi için. Ama hayat, özel sektörüyle üniversitesiyle sanat camiasıyla her türlü fırsata da her türlü tehdide de açıktır.” Üniversite sanayi işbirliğinde staj imkanının önemli olduğunu ve kendisinin staj imkanına sahip olmadığını hatırlatan Yıldırım, “Birinci yıl yok, ikinci yıl yok, üçüncü yıl yok. Mezun olacağız staj yapmadan mezun olamıyorsun. Onun yüzünden mezuniyetin gecikme ihtimali doğuyor, riski doğuyor. Niye? Sanayiciler stajyeri yük olarak görüyor. 'Bununla mı uğraşacağım?' diyor. 'Gelecek burada işçilerin de aklını karıştıracak, huzurumuzu bozacak, bizi meşgul edecek.' Bunlar yaşanan şeyler. 'Ya para pul istemiyoruz yeter ki gidelim de ne oluyor, ne bitiyor tezgahlara bakalım, biraz okuduklarımızla gördüklerimiz birbirine uyuyor mu uymuyor mu onu görelim.' Burs, kredi zaten yok. Onlar hak getire. Yani 100 kişi müracaat ediyor, 5 kişi kredi zor alıyor. Burs, devlet bursu, zaten yok. Şimdi kredi de var burs da var” diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, 3 teknik üniversitenin 11'e çıktığını ifade ederek, 1773'te kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi'yle övünüldüğünü, 4 yıl geçmişi olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin de hızla ilerleyerek asırlık üniversitelerin ensesinde olduğunu söyledi.

Fikri Işık: “Türkiye üretime dayalı ekonomideki iddiasında en önemli aktör üniversitedir”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, nitelikli, katmadeğeri yüksek üretim, Ar-Ge ve inovasyonun önemine değinerek, “Temel bilimlere yatırım yapmayan ülkelerin önümüzdeki süreçte kaybedeceği aşikar. Teknoloji ve inovasyona yeteri kadar imkan, zaman ve enerji harcamayan ülkelerin bu yarıştan erken kopacağı çok net. İktidarlarımız döneminde bu konulara çok ciddi kaynak ayırdık. Harcadığımız bütçe net olarak 10 katını geçti. Ama bu alandaki en önemli en belirleyici unsurun nitelikli insan unsuru olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İstediğiniz kadar paranız olsun, paranızı istifleyin. Her gelene verin. O parayı kullanacak nitelikli insanınız yoksa maalesef bir şey ifade etmiyor. İşte Türkiye üretime dayalı ekonomideki iddiasında en önemli aktör üniversitedir” diye konuştu. Üniversitenin içinde olmadığı, aktif olarak işin içerisine vücudunu koyamadığı, üretime dayalı kalkınma modelinin mümkün olmadığını aktaran Işık, hükumetin kamu-sanayi işbirliği modeline çok önem verdiğinin altını çizdi. Işık, “Biz istiyoruz ki üniversiteler kendi evreni içerisinde yaşamasın. Sanayi ve üniversite kesişmeyen iki ayrı küme gibi yoluna devam etmesin. Biz istiyoruz ki sanayi ve üniversite Katolik nikahı kıysın. Devlet de bu nikahın en önemli şahidi olsun. Hangi destek gerekiyorsa o desteği koysun” dedi. Bilim ve sanayinin gelişmesi için üniversitelerde çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Işık, şunları dile getirdi: “Şu anda en değerli şey bilgi. Bilgiyi eğer teknolojiye dönüştürürseniz de bunun inanılmaz getirisi var. Bugün tek bir teknoloji firmasının dünyanın en büyük ekonomisi konumunda olduğunu görebiliyoruz. İşte bu noktada Gebze Teknik Üniversitesi ülkemizin potansiyeli en yüksek üniversitelerinin başında geliyor. Dört yıl önce üniversiteye çevirdik. Üniversitemiz Türkiye’nin en iddialı üniversiteleri arasına girdi. Bunun en güzel göstergelerinden biri 2017 girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamasında üçüncülüğe yükselmiş olmasıdır. Burada çok önemli üç paydaş daha var. Üniversitemizin öğretim üyeleri, akademisyen kadrosu, idari kadrosu. Ama en az bunun kadar önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor sanayicilerimiz. Bugün burada bir taraftan sanayi zirvesi yapacağız bir taraftan da öğrencilerimiz sanayicilerimizle buluşacak. GTÜ mezunlarının en hızlı ve yüzde olarak yüksek iş bulduğu üniversite. İnşallah bu zirveler vesilesiyle artacak.”

Faruk Özlü: “Bir eli bilimde bir eli hayatın içinde üniversite anlayışı gerekiyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, GTÜ’nün güzide eğitim kurumlarından biri olmayı başardığını belirterek, “TÜBİTAK'ın belirlediği, 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 3. sırada yer alan üniversitemiz, aynı zamanda ‘Araştırma Üniversitesi’ statüsündedir. Gebze Teknik Üniversitesi'nin elde ettiği başarılar, sadece eğitim dünyamız için değil, Türk bilimi, teknolojisi ve sanayisi için de gurur kaynağıdır. Yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerler, işte buralardır. Bizim bütün arzumuz ve çabamız; bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını, Türkiye'ye kazandırmaktır. Bilimle hayatı, bilimle teknolojiyi, bilimle sanayiyi buluşturan üniversiteler için çabalıyoruz” dedi.

Haluk Görgün: “Üniversite-sanayi işbirliğinde farklı model uyguladık”

GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, sanayi kuruluşlarının kalkınmasında, gelişmenin sürdürülebilirliği ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemli rol oynadığını belirterek, “Bu sürdürülebilirliği destekleyebilen en önemli unsurlardan biri de üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversite-sanayi işbirliğinde bir diğer önemli konu ise ortak yürütülen projelerdir. Karşılıklı fayda temelinde yürütülen bu projelerin birçok faydasının olduğu aşikardır. Bu işbirliği sonucunda sanayi ürün çeşidini sürekli artırmak, yüksek kaliteli ürün üretmek ve üretim maliyetini düşürebilmek için gerekli çalışmalarda bulunabileceklerdir. Üniversite açısından değerlendirildiğinde ise özellikle üniversitelerin mühendislik eğitiminde pratik uygulama imkanları doğuracaktır. Yapılan bu karşılıklı işbirliği, ülkelerin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmesini hızlandıracaktır” diye konuştu. Bütün destek ve teşviklere rağmen tam istenilen verime ulaşılamayan üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimi konusunda en büyük engellerden biri olarak tarafların farklı beklentilerini örnek gösteren Görgün, bu nedenle üniversite-sanayi işbirliği konusunda farklı bir model geliştirmeye ve işbirliği ifadesini mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalıştıklarını aktardı. Görgün, yürüttükleri işbirliğini şöyle detaylandırdı: “Toplumsal bütünleşmeye ve topluma hizmet yarışında bizlere yardımcı olacak üniversite dışı paydaşlara da büyük önem verdik. Bu yeni model kapsamında;

* Öncelikle beklentilerimizi sıfırlayarak bölgeyi tüm dinamikleriyle anlamaya ve daha sonra anlamlandırmaya çalıştık.

* Sonrasında bölge ile eğitim, bilimsel, toplumsal, kültürel olmak üzere her konuda bütünleşmeye ve entegre olmaya çalıştık.

* Kısacası işbirliğinin doğal bir sonuç olacağını bilerek öncelikle bölge insanı ve sanayi ile niyet birliği, sonrasında gönül birliği, devamında değer birliği ve son olarak ise güç birliği kurmak için çaba sarf ettik.”

Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nin başarının son halkası olduğunu aktaran Görgün, “Dört gün boyunca sanayimizin önde gelen firmalarının teknolojik ürünlerini sergileyeceği fuar oluşumuyla; konu uzmanları tarafından ülke ve sanayi gündemini meşgul edilen konuların tartışılacağı panelleriyle, nitelikli işgücü ihtiyacına odaklanılan istihdam imkanlarıyla ve girişimcilik fırsatlarıyla çok büyük bir zirveye imza atıyoruz. En temel amacımız bu zirvenin gelenekselleşmesi olacaktır” sözlerini ekledi.

Girişimcilikten Endüstri 4.0’a paneller yapıldı

4 gün süren zirvenin ilk günü girişimcilik konusuna ayrıldı. 11 Nisan’da “Girişimcilikte Gelecek Vizyonu” ve “İnovasyon, Endüstri 4.0 ve Girişimcilik” başlıklarında paneller gerçekleştirildi. 12 Nisan’daki zirvenin konusu ise İnsan Kaynakları oldu. “Üniversite Sanayi İşbirliğinde Geçmiş ve Gelecek” konulu oturuma TEMEG Grup Koordinatörü Alp Eren Yurtseven moderatörlük yaptı. Panele; Keramik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Büyükçıngıl, Microsoft Eğitim Direktörü Anıl Çekiç, GOSB Başkanı Vahit Yıldırım ve KOSGEB Daire Başkanı Ertuğrul Çetinkaya katıldı. Daha sonra “Endüstri 4.0’ın Mesleki Eğitime ve Nitelikli İş Gücüne Yansımaları”, “Otomotiv Tedarik Sanayiinde Kariyer Adımları” ile “Türkiye’nin Sanayi Vizyonu Çerçevesinde Meslek Eğitim” panelleri düzenlendi. 13 Nisan’da gerçekleşen Zirve’nin ana konusu ise Ar-Ge idi. Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Keskin moderatörlüğünde “Gebze Bölgesi Ar-Ge Dinamikleri” paneli düzenlendi. Ayrıca aynı gün “Dünyada Yenilikçi Ar-Ge Yaklaşımları”, “Türkiye’nin Öncelikli Ar-Ge Alanları ve İşbirliği Fırsatları” ile “ArGe-ÜrGe-İnovasyon Üçlemi-İnovasyonda Finans ve Fon Yönetimi” başlıklı paneller gerçekleştirildi. Endüstri 4.0 ana temasının işlendiği 14 Nisan’da ise şu paneller düzenlendi: “Endüstri 4.0 ve Dijital Liderlik”, “Ülkenin ve Sanayilerin Endüstri 4.0 Düzeylerini Anlamak” ile “Endüstri 4.0 Yol Haritası-Sosyolojik ve Psikolojik Etkileri.”