Sanayici ‘SANTEK’te buluştu

TÜYAP Anadolu Fuarı A.Ş. tarafından, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğiyle organize edilen SANTEK 2017 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Kocaeli’de gerçekleştirildi. Fuarın açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve çok sayıda sanayici katıldı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu ülke için çalışan müteşebbisler sayesinde Türkiye 2017'nin birinci çeyreğini yüzde 5.2 ikinci çeyreğini de yüzde 5.1 büyüme ile kapattı. Bu dünyada Çin ve Hindistan'dan sonraki üçüncü büyüme rakamı. Her şeye rağmen ülkemizi büyütmeye insanımızın refah seviyesini arttırmaya hiç durmadan devam edeceğiz: 2003 ve 2016 arasında Türkiye 5.8 büyümüş oldu. Bu büyümede sanayinin önemini hiçbir zaman unutamayız” dedi.

Kocaeli’nin önemli bir sanayi şehri olduğunu ve bu özelliğini ticari alanlarda ve turizmde hızla geliştirdiğini aktaran Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Bu özelliğinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi açısından bu fuar çok önemli. Fuar özellikle bölgedeki sanayicilerimizin ürünlerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan noktalardan nelerin nasıl yapılması konusunda karşılıklı işbirliğin yapılmasına fırsat veren bir organizasyon” diye konuştu. Üretimde millileşme sürecine de değinen Aksoy, “Özellikle savunma sanayimiz olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldı. Temennimiz yerli sanayinin daha üst noktalara gelmesidir” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ise şunları söyledi: “Kocaeli Ar-Ge'de Türkiye'ye modellik yapabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi. Bizim sanayicilerimiz, tüccarımız ve üreticilerimiz ile bugüne kadar müşterek çok güzel çalışmalarımız var. Beraber olarak ürettiğimiz çok güzel hizmetler var. Hep birlikte bu kenti ileriye büyük Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyetin önüne geçirmeye çalışıyoruz. Çağdaş medeniyete öncülük yapma hedefimiz var.”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise ilk defa 2013'te düzenledikleri fuarın, kısa sürede sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası haline geldiğini ve ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan fuarın 2016'da 26 bin 387 kişiyi ağırlarken bu yıl 30 bin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Zeytinoğlu, fuara bu yıl yaklaşık 300 firmanın katılım sağladığını belirterek, “Bu yılın en büyük değişikliği tüm savunma sanayi vakıf şirketlerinin fuara katılmasıdır. Geçmiş yıllarda fuarımıza Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN katılırken bu sene ilave olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, TEİ-TUSAŞ, TAİ-TUSAŞ, İşbir Elektrik de fuarımızda yer alıyor. Amacımız bu firmalarımızın yurtdışından ithal ettikleri ürünlerin sanayicilerimiz tarafından üretilmesini sağlamak" diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz ise ticareti geliştirmeye çalışırken bir taraftan da yabancı ziyaretçilere Kocaeli'yi tanıtma imkanı bulduklarını ifade ederek, geçen yıl fuarda 80 yabancı işadamını misafir ettiklerini, bu yıl bu rakamın 180'e çıktığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve ve protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini keserek, fuarı dolaştılar.