TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’ndan stratejik karar; Dijital olgunluk seferberliği

TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı BİLİŞİM 2017, "Bilişimle-Gelişim: Türkiye'de Dijital Dönüşüm" ana temasıyla 20-21 Aralık 2017 tarihinde, Ankara' da gerçekleştirildi.

1976’dan bu yana düzenleniyor: TBD’nin 1976 yılından bu yana her yıl düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ak Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın da aralarında bulunduğu 2 bin 500’ü aşkın katılımcıyla toplandı. İki gün boyunca süren kurultayda 180’in üzerinde konuşmacı söz alırken çalıştaylara 64’ün üzerinde uzman katkı verdi. Kurultayda tartışılan konular da, “Türkiye’nin 5G Yol Haritası-yeni teknolojiler, girişimci kadın, şehit ve gazi çocuklarına kodlama eğitimi verilmesi, nitelikli insan kaynağı, gelişen finans sektörü ve güvenliği” gibi çok geniş bir alanda, herkesi yakından ilgilendiren başlıklar oldu.

“Bilgi, çağımızın petrolüdür”: Sanayi 4.0 dönemine hazırlık için önemli kararların çıktığı etkinlikte konuşan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Günümüz iş dünyasında bilgi, petrolün yerine geçti. Ancak kullanmadığınız veya kullanamadığınız bilginin size hiç bir faydası yok. Önemli olan bu bilgiyle ne yapabildiğiniz ve bu bilgiyi değere nasıl dönüştürdüğünüz. Dijital olgunluk tam da bu noktaya devreye giriyor ve sizin bilgiye hükmeden, bilgiden nemalanan bir ekonomi kurmanızı sağlıyor. Bu nedenle kurultay olarak, Türkiye’deki dijital olgunluk seviyesinin artırılması için seferberlik başlatılmasına karar verdik” dedi.

“Sanayi 2.0 ile Sanayi 3.0 arasındayız”: TBD Başkanı Rahmi Aktepe, zamanın ruhuna uygun bir kurultay gerçekleştirdiklerini söyledi. Aktepe, dünyanın çok büyük bir dönüşümden geçtiğini ve artık yazılımların yüzyılının başladığını ifade etti: “TÜBİTAK bu yılın başında önemli bir çalışma yaptı ve Ar-Ge desteği alan yaklaşık bin özel sektör kuruluşunda kapsamlı bir anket düzenledi. Araştırmanın sonuçlarından firmaların yüzde 22’sinin akıllı üretim sistemleri konusunda kapsamlı bilgiye sahip olduğu, yüzde 59’unun genel bilgi sahibi olduğu, yüzde 19’unun ise bilgi sahibi olmadığı ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında yer alıyor. Ama hızın ve bilginin en önemli unsurlar olduğu Endüstri 4.0 dönemi, Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında sıkışmayı affetmeyecek bir süreç. Hızlıca harekete geçmek gerekiyor. İşte bunun için de dijital olgunluk seviyesini Türkiye genelinde vakit kaybetmeden yükseltmeliyiz. Potansiyelimiz var, enerjimiz var, tek eksiğimiz bu konuda seferberlik ruhuyla hareket etmek. Biz kurultaydan da aldığımız güçle bundan sonra, dijital olgunluğu artırmak için bir yol haritasını hızla hazırlayacağız ve uygulamaya koyacağız.”

“Bilginin ömrü artık 6-7 yıl”: Kurultayda Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak oturumlar da yapıldığını aktaran Aktepe, “Bunlar arasında benim en çok önemsediklerimden biri rektörler zirvesi oldu. Nitelikli insan kaynağı konusunu, bu işin en yetkin isimleri olan rektörlerden dinlemek ayrıca ufuk açıcı oldu” dedi. Rektörlerin çarpıcı tespitler yaptığını belirten Aktepe, “Bilginin yarı ömrünün artık 6-7 yıl olduğunu, eskiden yıllarca aynı işyerinde çalışılırken şimdi 6-7 defa iş değişikliğinin gündeme geldiğini hocalarımız dile getirdi. Sanayi 4.0 döneminde mevcut bilgilerle yıllarca aynı işyerinde çalışma imkanı olmayacak. İnsana çalışma hayatında verilen değer, kişinin kendini yenilemesiyle mümkün olacak” diye konuştu. Aktepe, gençlerin de kendilerini bu yeni döneme göre hazırlaması gerektiğini vurguladı: “Okullarda verilen eğitim de artık bu gerçeğe göre yeniden şekillendirilmeli. Bundan sonraki kurultaylarda da eğitim kavramını daha yoğun bir şekilde masaya yatırmaya devam edeceğiz.”

“Akıllı evler kabusunuz olmasın”: Rahmi Aktepe, Kurultay’da herkesin gündelik hayatında yer tutmaya başlayan akıllı evler ve benzeri teknolojileri de tartıştıklarına dikkat çekti: “Bu alanda yeterli güvenlik önlemi alınmazsa teknolojinin insanların yaşamını ciddi şekilde tehdit eder bir hale gelebileceğine, akıllı evlerin kabus evlerine dönüşebileceğine dikkat çektik. Bunun için bu alandaki standartlara uyumun önemini vurguladık.” Aktepe, girişimci kadınların bilişimle ilişkisi ve siber güvenliği de kurultayda detaylı bir şekilde irdelediklerini anlattı: “Aldığımız kararlar arasında geleceğimizi şekillendirecek çocuklara kodlama eğitimi verilmesi, siber güvenlik elemanlarına ulusal meslek standardı hazırlanması, Ar-Ge ve teşvik mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi de yer aldı. Artık kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kurultayda değerli katılımcılarımızın verdiği bilgiler, bu gerçeği bize bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle biz kolları sıvadık ve aldığımız kararları hayata geçirmek için çalışmaya başladık.”

19. Bilim Kurgu Öykü Yarışması Birincisi, ‘Kapat-Aç’ Öyküsü: Kurultay kapsamında 1998’den bu yana geleneksel olarak yapılan "TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması”nın sonuçları da ödül töreninde açıklandı. Bu yıl ki yarışmada birinciliği Funda Özlem Şeran’ın yazdığı ‘Kapat-Aç’ öyküsü, ikinciliği Nur İpek Önder Mert’in ‘İki Kızıl Yabani At’, üçüncülüğü Özgür Hünel’in ‘Çok Satan Kitaplar’ öyküsü kazandı.



Yaşam Boyu Hizmet Ödülü:Emrehan Halıcı’nın

Etkinliğin açılış töreninde TBD-TÜBİSAD işbirliğinde Türkiye bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere verilen “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”nün sahibi, bu yıl, Türkiye Zeka Vakfı’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı oldu. Halıcı, ödülünü Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin elinden aldı.



Bakan Elvan: “OSB’lerde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız”

34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan; müjdeyi verdi. Sanayicilerin dijital dönüşüme uyum sağlaması açısından OSB’lerde dijital dönüşüm merkezleri kuracaklarını açıklayan Elvan, bu merkezlerin, sanayicilerin dijital dönüşümünü sağlamalarına yardımcı olacak, danışmanlık yapacak, eğitim verecek ve gereken her tür desteği sağlayacağını anlattı. Elvan, ekonominin bir bütün olarak dijitalleşmesi adına 2018’in somut adımların atılacağı bir yıl olacağını söyledi. Lütfi Elvan, yeni nesil mobil genişbant altyapıları, nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri analitiği, yapay zeka, sanal gerçeklik ve 3 boyutlu yazıcı gibi teknolojilere işaret ederek, bu teknolojiler sayesinde önümüzdeki dönemde ekonominin dijitalleşmesinin yeni bir boyuta geçeceğini söyledi.

OECD ülkelerinde birbirine bağlı nesnelerin sayısının 2016 itibarıyla 1 milyarı aştığını belirten Elvan, “Bu sayının 2022 yılı itibarıyla 14 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Her gün ortalama 500 milyon tweet atılıyor. Google’da yapılan arama sayısının ortalaması günlük 3.5 milyarın üzerinde. 2017 itibarıyla büyük veri ve veri analitiği pazar gelirlerinin 150 milyar doları aştığını görüyoruz” dedi.

Gelecek dönemin güçlü toplumlarının, dijitalleşme sürecini etkin şekilde yönetip bunun sonucu olarak bilgi temelli yenilikçiliği geliştirebilenler olacağını kaydeden Elvan, kalıcı ekonomik büyümenin ancak yeni teknolojilerin ekonomide oluşturacağı üretkenlik artışı yoluyla mümkün olduğunu ifade etti. Elvan, dijitalleşme sürecinin, Türkiye'de bilgi temelli yenilikçilik yoluyla sağlanacak üretkenlik artışı ve bunun besleyeceği büyüme açısından ciddi fırsatları beraberinde getireceğini aktardı: “KOBİ’ler, bulut bilişim, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması gibi üretkenlik artışı getirebilecek bilgi iletişim teknolojileri uygulamaları, genişbant aboneliği ve web sitesi sahipliği oranlarında geride kalıyor. OECD içinde çoğu şirketin genişbant aboneliği varken 2016 yılı itibarıyla her dört şirketten yalnızca birinin bulut bilişim hizmetlerini kullandığını raporladığını görüyoruz. Bu oran büyük ölçekli firmalarda yüzde 47 iken KOBİ’lerde yüzde 22’ye düşüyor.”

“Müfredat iyileştirilmeli”: Bilgiye dayalı sermayeye de yoğun ve etkili şekilde yatırım yapılması, firmaların, insan kaynakları ve organizasyon yapılarını buna göre geliştirmesi, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Elvan, üniversitelerin müfredatının piyasa ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi, Ar-Ge teşviklerinin gözden geçirilmesi, KOBİ’lerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi, artan otomasyon nedeniyle işsiz kalacağı düşünülen çalışanlara yeni ekonomide talep edilen niteliklerin kazandırılması ve ilköğretimdeki öğrencilere kodlama eğitimi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lütfi Elvan, ekonominin bir bütün olarak dijitalleşmesi adına 2018’in somut adımların atılacağı bir yıl olacağını açıkladı: “2018 yılı dijital ekonomi yılı olacak. Atılacak somut adımların başında sanayicinin dijital dönüşüme uyum sağlaması açısından OSB’lerde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Bu merkezler, sanayicilerimizin dijital dönüşümünü sağlamalarına yardımcı olacak, danışmanlık yapacak, eğitim verecek ve gereken her tür desteği sağlayacak. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte geç kalmıştık, önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirmeliyiz. Türkiye'nin dijital dönüşümünü hep birlikte sağlamalıyız.”

Bakanlığı tarafından hazırlanan, ülkenin dijital dönüşüm stratejisi niteliğindeki 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nın da politikaları şekillendiren araçlardan biri olduğunu anlatan Elvan, 11. Kalkınma Planı'nın hazırlık çalışmalarına tüm kesimlerin destek vermesini istedi. Her bir coğrafi bölgede toplantılar yapacaklarını belirten Elvan, Türkiye'nin her köşesinde dijital dönüşümün sağlanması için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı. Elvan, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ülkenin en uç noktasına kadar ulaşmak istediklerini kaydetti: “Bunu sanayimizle bütünleştireceğiz, tarımımızla bütünleştireceğiz, hizmetler sektörüyle bütünleştireceğiz ki gerçek anlamda dijital dönüşümü gerçekleştirelim. Gerçek anlamda dijital ekonomiyi Türkiye’ye yerleştirelim.”