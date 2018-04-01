Alternatif Bank’ın Genel Müdürü Kaan Gür: “Basiretli tüccarın bankası olacağız”

Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka bundan sonra yoluna Alternatif Bank olarak devam edecek ve ‘basiretli tüccarın bankası’ olacak.



3yıllık ortaklığın ardından 2016 yılı sonunda Katar’ın ilk özel bankası Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline gelen eski adıyla ABank, bundan sonra resmi ticari unvanı olan Alternatif Bank ismiyle faaliyetlerini sürdürecek.



Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham ile Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, değişim ve dönüşümü anlatmak için basın ile biraraya geldi. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, yeni isim ve kurumsal yüzün, fiziki bir değişimden çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak; Commercial Bank’ın küresel vizyonu ve hedefleriyle tam bir entegrasyon sağlandığını belirtti. Gür sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönüşüm projesi kapsamında stratejimizin temel unsurlarını ‘İnsana Yatırım, Kusursuz Hizmet ile Müşteri Memnuniyeti, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum, Sermayenin Etkin Yönetimi ve Yaratıcı Yenilikçilik’ olarak belirledik.”





Basiretli ticaretin bankacılığı



Bu gelişmenin, aslında bir bankacılık anlayışı değişimine işaret ettiğini vurgulayan Gür, şunları söyledi: “Gücümüzü hissedarımız Commercial Bank’ın basiretli iş yapma kültürü, sermaye yapısı ve tecrübesinin yanı sıra uluslararası saygınlığı ve uzak görüşlülüğünden alıyoruz. Uzmanlaşmış kadrolarımıza güveniyoruz. Yeni dönemde büyüme hayalleri olan, daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretime katkıda bulunan her sektör ve ölçekten işletmeyle çalışmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize; onları duyan, dinleyen, iyi anlayan ve ihtiyaçlarına uygun çözümleri en kısa sürede üretmeyi görev bilen bir bankacılık anlayışı ile hizmet edeceğiz. Her bir müşterimizin iş ya da ticaret yolculuğunda birlikte büyümeye odaklanarak, basiretli ticaretin bankacılığını yapacağız.”





5 yıllık hedefler belirlendi



Rakamlarla incelersek; 53 şube sayısına ulaşan Alternatif Bank’ın çalışan sayısı ise 947. 2017 yılı konsolide sonuçlara göre; aktif büyüklüğü 20.8 milyar TL’ye ulaşan banka geçen yıla göre yüzde 18.2’lik büyüme sağladı. Kredilerde ise yüzde 24.3’lük büyüme ile 14.6 milyar TL’ye ulaşan bankanın mevduat hacmi ise geçen yıla göre yüzde 27.8 artarak 11.2 milyar TL’yi buldu. Bankanın öz kaynakları yüzde 33 büyüme ile 1.7 milyar TL’ye, net karı ise 89 milyon TL’ye ulaştı. Gür, büyüme hedeflerine nasıl devam edecekleri konusunda ise şu bilgileri verdi: “Sermaye artışı kritik. Reel ekonomiyi desteklerken sadece mevduat veya diğer fonlama kaynaklarıyla değil aynı zamanda öz sermayenin gücünü de gösteriyor olmak lazım. Commercial Bank’ın bu dönem desteğini hissettik ve 2017’de 110 milyon TL sermaye artışı yaptık.”



Bankacılığın ruhunun, iş yapış tarzının artık çok farklı; çok daha çağdaş, teknoloji odaklı ve enerjik olduğunun altını çizen Gür, “Önümüzdeki 5 yılın sonunda ulaşmak istediğimiz hedefleri şimdiden belirledik. Gelecek dönemde Alternatif Bank olarak reel sektöre ve üretime daha fazla danışmanlık vererek; bilgi, yetkinlik ve sermaye aktarmayı amaçlıyoruz. Sektörün üzerinde bir büyüme performansı ile önümüzdeki 5 yıl bizi çok iyi bir noktaya götürecek. Ona inancımız tam. Onun için kolları sıvadık” diye konuştu.





Danışman Şube konsepti yayılacak



Kaan Gür, kusursuz hizmet ve müşteri memnuniyeti kapsamında ‘Danışman Şube’ konseptini geliştirdiklerini, şu ana kadar 13 şubenin ‘Danışman Şube’ geçini tamamladığını, kısa süre içinde 53 şubenin tamamını ‘Danışman Şube’ konseptine geçireceklerini duyurdu. İşin özünde kusursuz hizmet anlayışı olduğunu ifade eden Gür, işinde yetkin 1000’e yakın çalışanla hizmet verdiklerini belirtti. Bu süreçte müşterilerinde segment ayrımı yapmadıklarını kaydeden Gür, şöyle konuştu: “Müşterimizde sektör ayrımı yapmıyoruz. Esasında bir hayali var mı? O hayali gerçekleştirmek adına bir efor sarf ediyor mu? Üretime, istihdama katkı için yola çıkmış mı? Biz bu müşterilerin hep yanındayız. Kapımız her zaman açık. Kendimizi geliştirerek o yolda gereken desteği vereceğiz. Birlikte topyekun büyüyeceğiz. Birlikte hep ileri…”





“Türkiye’deki yatırımımıza

güveniyoruz”



Toplantının açılışında konuşan Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham, şunları söyledi: “Dostumuz olarak gördüğümüz Türkiye’ye yaptığımız yatırımların gelecek dönemde daha da büyüyeceğine ve her iki ülkenin ekonomisine değer katacağına eminiz. Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar USD’lik yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye’de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır. Alternatif Bank, Commercial Bank’ın tam desteğine sahip. Geride bıraktığımız yıl, aramızdaki işbirliği ve entegrasyonun artması anlamında büyük bir gelişim gösterdik. Amacımız iş yapış şekillerimizi birbirine daha yakın hale getirerek, uluslararası bilgi birikimimizi Alternatif Bank’a aktarmak ve bu sayede Alternatif Bank’ı, güçlü kurumsal yönetim ilkeleri tarafından desteklenen yeni ve sürdürülebilir bir büyüme yolculuğuna taşımak olacak.”





Abraham: "Türkiye Commercial

Bank’ın uluslararası hedeflerinin

merkezinde"



Bankanın Commercial Bank için stratejik önemine de değinen Abraham; “Katar ve Türkiye stratejik ortak olan ülkeler. Körfez Arap Birliği ülkelerinin uyguladığı abluka, bu iki dost ülkeyi birbirine iyice yakınlaştırarak, diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin artarak güçlenmesini sağladı. İlişkilerdeki bu güçlenmeye ek olarak, Türkiye’nin Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gören konumu ve Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme potansiyeli sayesinde Alternatif Bank’ın heyecan verici bir geleceği olacağına inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.