Dijital dönüşüme odaklanan TEB:Müşteriye kişiselleştirilmiş hizmet verecek

Büyümesini rakamlara dayandıran TEB, toplam 57.3 milyar TL’lik kredilerden 28 milyar TL’sini Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıyor. Bankanın aktif KOBİ müşteri adedi ise 650 bini aşıyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yalnızca finansal anlamda büyümeye değil verimliliğe de odaklanarak tüm paydaşları için ‘İyi Banka’ olma vizyonuyla hareket ediyor. Daha fazla değer yaratmaya odaklanan TEB, bu yolda inovasyondan spora, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, KOBİ’lerden kadın girişimcilere ve melek yatırımcılara kadar tüm alanlara bütünlüklü bir anlayışla yatırım yapmaya devam ediyor. Rekabetin her geçen dönem yoğunlaştığı, oyunun kurallarının hızla değiştiği bankacılık sektöründe, geleceğin mega trendinin dijitalleşme olacağını öngören TEB, dönüşümde yarışın en önünde olma adına bir yandan stratejiler geliştirirken bu yandan da hızlı bir dönüşümden geçiyor.

TEB KOBİ’lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, 2017 yılının dönüşümün ağırlık kazanacağı bir yıl olacağını öngörerek, “Yaşadığımız dönem tek kelime ile özetleniyor: Dönüşüm. Bu süreçte paradigmalar yıkılmaya başladı. Endüstri 4.0 ise sürecin üretim ayağını oluşturarak bugünden sonra dünyanın yeni devrimi olacak. Bu devrimde Türkiye’nin, Türk KOBİ’lerinin geç kalmaması adına TEB olarak bir misyon üstleniyoruz. Nasıl KOBİ Bankacılığı’nda Türkiye’nin en önemli markası haline geldiysek dijitalleşen süreçte de hem banka olarak hem bankanın tüm paydaşlarında dönüşümün önemli örnek modellerinden birini yaratacağız” diyor.

TEB, bu dönüşümde değişen müşteri taleplerini de dikkate alarak sunduğu hizmetlerin kişiselleştirmesine de öncülük ediyor. Boz, “KOBİ Bankacılığı, Kadın Bankacılığı, Girişim Bankacılığı, Tarım Bankacılığı, Altın Bankacılığı gibi uygulamalarımızla müşterimize butik hizmet veriyoruz. Dijitalleşmeyi de yanlış yorumlamamak lazım. Bu dönem nitelikli insan ağırlık kazanıyor. Banka olarak bu alanda da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Gerek teknolojimiz, gerek nitelikli insan kaynağımızla bu dönüşümde yerimizi alıyoruz” diye konuşuyor.

Kredisinin yarısını KOBİ’ye veriyor

TEB, bu dönüşümü artıya çeviriyor ve rakamlarına yansıtıyor. Buna göre zorlu bir yıl olan 2016’da büyümesinden taviz vermeyen banka, 2017 yılında da bu alandaki iddiasını korumayı hedefliyor. Bankanın rakamlara yansıyan performansını irdelersek; kredilerin büyüklüğü toplam aktiflerinin yüzde 70’ini oluşturuyor. Banka, toplam 57.3 milyar TL’lik kredilerden 28 milyarı TL’sini Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıyor. Bankanın aktif KOBİ müşteri adedi ise 650 bini aşıyor.

Turgut Boz, 2017 yılında TEB olarak aktif KOBİ sayısında yüzde 10, kredilerde ise yüzde 15-20 arasında büyüme hedeflediklerini açıklıyor. Bankanın takipteki kredilerinin oranı ise yüzde 3.15 seviyesinde. Boz, şu konuya dikkat çekiyor: “Takipteki kredi oranında piyasanın altındayız. Bizim gibi kredilerinin yarısını KOBİ’ye kullandıran bir bankanın bu performansı önemlidir. Kurumsaldan ziyade KOBİ’ye ağırlık veren yapımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız.” Bu yıla ilişkinde öngörüde bulunan Boz, 2016’ya kıyasla 2017’den daha umutlu olduğunu ve ekonominin gelişimi yönünde kamu otoritelerinin almış oldukları kararları örnek gösteriyor.

TEB KGF desteğiyle 16 bin KOBİ’ye ulaştı

Finans ve reel sektörün gelişiminin en önemli ayaklarından birini elbette bu dönem Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF A.Ş.) üstlendi. TEB’in KGF A.Ş. aracılığıyla ulaştığı işletme sayısı 16 bini buldu. Boz, gerek ulusal gerek uluslararası konjonktür kaynaklı sıkıntıyı aşmak adına KGF’nin sektöre canlılık kazandırdığını hatırlatarak gelişmeyi; “yerinde bir karardı” diye özetliyor. Boz, “Kredi Garanti Fonu teminat yetersizliği sebebiyle bankalardan kredi kullanmakta güçlük çeken işletmelere (KOBİ vasfına haiz işletmeler, kadın girişimciler, genç girişimciler ile KOBİ vasfına haiz olmayan işletmeler) kurumsal bir kuruluş olarak kefalet vererek bu işletmelerin finansman sağlamalarını ve yatırımlarına destek bulabilmelerini kolaylaştırmış oldu. KGF kefaleti ile ilk defa kredi kullanan, mevcut kredilerine ilave kredi sağlayan ya da yeniden yapılandırılan krediler sayesinde firmalardaki finansman zorluklarının önemli ölçüde azaldığını, sektöre can suyu verdiğini ve kurumlar arasında sinerji yaratılmasında önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz” görüşünü sunuyor.

Turgut Boz, KGF ile imzalanan protokol ile KOBİ’lere teminat desteği sunan Hazine kaynaklı Portföy Limit Sistemi ve Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi Programları ile yeni finansman imkanları sağladıklarını duyurdu. Boz, KGF’nin balona benzemesi için doğru kullanılması gerektiğinin de altını çiziyor.

TEB, KOBİ Bankacılığı’ndaki iddiasını kadına da taşıdı

TEB’in en iddialı olduğu alanlardan birini KOBİ oluşturuyor. TEB, Türkiye’de 2005 yılından bu yana yürüttüğü KOBİ Bankacılığı faaliyetleri kapsamında sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerle büyüme ve rekabet gibi KOBİ’leri en çok zorlayan konulara farklı çözümler getirirken “danışman bankacılık” yaklaşımını her geçen yıl geliştirerek sürdürüyor. Turgut Boz, bu alandaki çalışmaları hiçbir zaman sonlandırmayacaklarını daha da geliştireceklerini açıklıyor.

TEB’in ‘TEB KOBİ Danışmanlık Programı’ kapsamında ‘TEB KOBİ Danışmanlık Maratonu’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yetişen rehber ve uzmanlar, 2017 yılı içinde stratejik büyüme hedefi olan yeni firmalara yol haritalarının hazırlanmasında destek olacak, yapacakları analizlerle işletmelerini geliştirmelerinde rehberlik yapacak. Bir maraton stratejisi ile programa hazırlanan müşteri temsilcileri arasından en başarılı olanlar, TEB KOBİ Danışmanlık Programı eğitmenleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ödüllendirilecek. Projeyle yeni firmaların TEB KOBİ Danışmanlık Programı’ndan mezun olan rehberlerin desteğinden yararlanması hedefleniyor.

Benzer bir çalışmayı Banka, ‘Kadın Bankacılığı’ alanında yürütüyor. Kadın patronların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan TEB Kadın Bankacılığı çalışmaları kapsamında, TEB şube müdürlerine işletme koçluğu kabiliyeti kazandıracak yeni bir proje hayata geçirildi. Takım Yıldızı adlı proje kapsamında seçilen şube müdürleri, kadın patronlara, iş planlarını hayata geçirmelerinden yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmalarına kadar işletmelerini büyütmeleri için gerekli konularda destek verecek, koçluk yapacak. İstanbul’da Şubat ayında başlayan proje kapsamında öncelikle 25 şube müdürüne işletme koçluğu becerisi kazandırmak amacıyla özel eğitim verilirken eğitimi tamamlayan şube müdürleri koçluk yapacakları müşterileriyle bire bir çalışmaya başladı.

Turgut Boz, şunları söyledi: “2016 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin farklı birçok ilinde düzenlenen 16 TEB Kadın Akademisi etkinliğiyle 2 binden fazla iş kadınına ulaştık. Kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği’ programı kapsamında, 2016 yılsonu itibarıyla 5 bin 200’den fazla müşterimize toplam 205 milyon TL’nin üzerinde kredi sağladık. ‘Kadın Bankacılığı’nda TEB’in toplam riski 2 milyar TL’yi buldu. Girişim Bankacılığı ile bugüne kadar TEB Kuluçka Merkezi’ne 4.480’e yakın yeni iş fikri gelirken bunlardan 461’i kabul edildi; 30 girişimci ise toplamda 34.9 milyon TL yatırım almayı, 123 girişimci ise 38.9 milyon TL devlet desteği almayı başardı.”