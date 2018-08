Dijital dönüşüme ve KOBİ’lere yoğunlaşan ING BANK

Araya giren seçim ve yönetim sistemi değişikliğinden sonra 2018 yılının ikinci yarısı nasıl görünüyor, bunu sektörün kendisinden dinliyoruz.

Ekonomik hassasiyet ve beklentiler yönünden bugün Türkiye’de bütün gözler ‘Finans Sektörü’nün üzerine dikilmiş durumdadır. Bu nedenle finans sektörümüzün aktörlerini okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu sayımız için ING Bank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır ile görüştük.



KobiEfor: ING Bank’ın KOBİ Bankacılığı’nda 2017 yılı performansı nasıldır?

İhsan Çakır: Geçtiğimiz yıl KOBİ Bankacılığı açısından oldukça verimli ve başarılı bir yıldı. Bu olumlu tabloda en büyük etkenlerden biri 2017 yılı başında hayata geçirilen Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri oldu. İşletmelerin finansman olanaklarını genişleten, ticaretin ve üretimin önünü açan KGF destekli krediler, sektörümüzün kredi büyümesi, aktif kalitesinin iyileştirilmesi, sermaye yeterliliğinin kontrol altına alınması gibi temel göstergelerine de olumlu yansıdı. Biz de ING Bank olarak 2017’de 7 bin 900’e yakın işletmeye 8.3 milyar TL KGF destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerin adet bazında yüzde 90’ı, tutar bazında ise yüzde 63’ü KOBİ’lere kullandırıldı.



KobiEfor: 2018 için ilk 6 ayı kapsayan verileri ve yıl hedeflerini paylaşır mısınız?

İhsan Çakır: Bankamız 2018 yılının ilk çeyreğinde başarılı bir performans sergiledi. Konsolide finansal sonuçlara göre, yılın ilk üç aylık döneminde aktif toplamımız 63.1 milyar TL oldu. Aynı dönemde vergi öncesi kârımız ise 357 milyon TL olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte bankamızın özkaynaklar hacmi 6.6 milyar TL’ye ulaşırken sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.6 oldu. Krediler toplamımız ise 47.5 milyar TL’ye ulaştı. İlk çeyrekte geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz ise 29.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak hedefimiz doğrultusunda, bu yıla ilişkin de olumlu hedeflerimizi koruyoruz. Teknolojiye ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar bu alanda da meyvelerini verdi ve yılın ilk çeyreğinde dijital ve mobil kanallarda hızla büyüdüğümüz bir dönem yaşadık. Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payımız ilk çeyrekte yüzde 92’ye yükselirken tüm kredilerin adet bazında yüzde 85’ini, hacim bazında ise yüzde 63’ünü şube dışı kanallardan verdik.



KobiEfor: ING Bank’ın KOBİ gelişim hedeflerini ve stratejilerini kısa ve orta vadeyi içerecek şekilde açıklar mısınız?

İhsan Çakır: KOBİ Bankacılığı’nda önceliğimiz mevcut ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra yeni nesil çözüm ve hizmetler geliştirmek. Bu noktada elbette yönümüzü müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları belirliyor. Çünkü temel stratejimiz, müşterilerimiz bizden talep etmeden önce onların ihtiyaçlarına uygun çözüm geliştirmek adına proaktif bir yaklaşım üzerine kurulu. Önümüzdeki süreçte, şahıs şirketleri de dahil olmak üzere, küçük ve orta boy işletmelere yönelik ihtiyaçlarına özel çözümler bulabilecekleri ürün ve hizmetler sunmaya hazırlanıyoruz.

Bu kapsamda ING KOBİ Hızlı Kredi ürünümüzü hayata geçiriyoruz. Böylece ING Bank müşterisi olan veya olmayan, ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmelerine şubeye gitmelerine gerek kalmadan, evrak sürecini tamamlamak için biz müşterilerimize gideceğiz.

Ayrıca ING olarak KOBİ’lerle ilişkimizi, finansman kaynağı olmakla sınırlı bırakmayıp, bir iş ortağı olarak konumlanıyoruz. Bu çerçevede sunduğumuz ürünlerin yanı sıra işlerini büyütebilmelerine katkı sağlamak adına KOBİ’lere danışmanlık veriyoruz ve bunu, deneyimli ve uzman bir ekiple sürdürüyoruz. KOBİ’lerin yatırımlarını finanse ederken ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve sürdürülebilir başarı hikayelerinde çözüm ortağı olmak ana odağımız. KOBİ’lere verdiğimiz danışmanlık hizmeti içinde yurtdışında faaliyet göstermek, yatırım yapmak ya da ihracata yönelmek isteyen müşterilerimize yaptığımız rehberlik de bulunuyor.

KOBİ’lerin başarısında önemli yere sahip nakit akışlarını düzenleme, dijitalleşme, yurtdışına açılma gibi ihtiyaç duydukları her alanda önümüzdeki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şirketlerin devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan biri olan nakit yönetimine ilişkin geliştirdiğimiz ING Güvence ürünümüzle alıcı ve satıcı arasında tahsilat garantili bir ödeme sistemi kurduk. ING Bank olarak, ödeme yapacak tarafa tahsis ettiğimiz limitler çerçevesinde ödeme garantisi vererek, vadeli ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlıyoruz. Böylece mal satan şirketin alacağı, bizim garantimiz altında oluyor. Satışı yapan şirket ise ING Güvence altındaki alacağını, aynı çekte olduğu gibi başkasına ciro edebiliyor ya da ING’ye satabiliyor.

Ayrıca kurumsal internet şubesi kullanıcılarımıza sağladığımız forward ve swap gibi türev işlemleri, online olarak gerçekleştirme imkanı verdiğimiz ve sektörde ilk olan bir uygulamamız bulunuyor, ING FX. Bu uygulamamız sayesinde türev işlem limiti ve sözleşmesi olan şirketler, kur riskinden kendilerini korumak için ING FX Platformu’na diledikleri yer ve zamanda ulaşabiliyor. İthalat ve ihracatla uğraşan her ölçekte şirkete kur riskinden daha etkili korunma konusunda önemli destek sunan bu hizmet ile KOBİ’ler anlık kurları görerek, gelecek 1 yıl içinde istedikleri bir tarihe forward işlem yaparak kur riski yönetimi yapabiliyor. Bu uygulama ile müşterilerimiz ayrıca her an güncellenen fiyatları görüntüleyebiliyor, kur istediği seviyeye geldiğinde haber alabiliyor ve 20 saniye boyunca kuru sabitleyebiliyor.



KobiEfor: Bankaların KOBİ büyüme çizgisinde dijitalleşme ağırlık kazanıyor. ING’nin bu alandaki çalışmalarını ve hedeflerini özetler misiniz?

İhsan Çakır: Eski köye yeni adet getiren yaklaşımımızla, ING Bank müşterisi olan veya olmayan, ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmelerine ING KOBİ Hızlı Kredi'ye başvurabilme imkanı sunuyoruz. Üstelik kredi limit tahsis ücreti ve kredi vadesi boyunca hesap işletim ücreti almıyoruz. ING KOBİ Hızlı Kredi ile “sizi en yakın şubemize bekliyoruz” söylemine son veriyor, evrak sürecini tamamlamak için müşterilerimizi işlerinin başında ziyarete gidiyoruz. Ayrıca KOBİ’lerimiz ING KOBİ Hızlı Kredi’ye mobil uygulamamızdan veya internet sayfamız üzerinden hızlıca başvurabilir, onaylanan kredi limitlerini anında görüntüleyebilir, avantajlı faiz oranlarıyla kredilerini kullanabilirler.

Bankamızın dijitalleşme vizyonuna paralel olarak KOBİ’lerin memnuniyetini artırmak ve kredilerden en kolay şekilde faydalanabilmelerini sağlamak hedefiyle yeni pek çok dijital süreç kurguladık. Yeni robot teknolojisi sayesinde, operasyon süreçlerini hatasız, hızlı ve yüksek verimle sonuçlandırıyoruz. Bu kapsamda ilk KGF robotunu, Nisan ayı başında canlı ortama aldık. Bu süreç, KGF tekliflerinin sisteme hızla aktarılmasını sağlayan, 24 saat çalışan, hiç insan eli değmeyen bir sürece dönüştü.

Dijitalleşme KOBİ’lerimiz için sunduğumuz tüm hizmet ve ürünlerde öncelik verdiğimiz bir alan. Şube kanalımızın yanı sıra mobil satış organizasyonumuzla KOBİ’lere hizmet sunuyor, mobil bankacılığa büyük önem veriyoruz. Çünkü dijitalleşmenin en önemli faydası, bankacılık işlemlerini dilediğiniz yerden yapmanıza imkan vermesi ve zahmetsiz olması. KOBİ’ler için bulundukları her yeri, birer ING şubesi haline getirmek hedefiyle alt yapı yatırımları yapıyoruz. Kredi, POS, kredi kartı gibi ürünlerimizi KOBİ’lere kendi işyerlerinde sunuyor, mobilde sunduğumuz hizmetlerin yelpazesini genişletiyor, doğrudan satışta müşterilerimize verdiğimiz hizmetin hızını ve kalitesini her geçen gün artırıyoruz.