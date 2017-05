Fibabanka sektörün 2 katı büyüdü, 2017'de; sağlık, eğitim, tarım KOBİ'leri ile ihracatçı işletmelere odaklandı

Türkiye’de orta ölçekli banka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Fibabanka, bir yandan şubeleşme yatırımlarına ağırlık verirken bir yandan da sektörlere sağladığı kaynaklarla dikkatleri çekiyor. Sektördeki büyüme oranlarının geçmişe kıyasla düştüğü günümüzde stratejisinden taviz vermeyen Fibabanka yılı 80’i aşkın şube ile kapatmaya hazırlanıyor. 2013 yılında 1000 tane aktif KOBİ ’ye ulaşan banka 3 yılda bu sayıyı 20 bine çıkarmayı başardı. 2017’de ise aktif KOBİ sayısında 35-40 bin aralığına ulaşacaklarını öngören Fibabanka Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, “KOBİ’lere 2.5 milyar TL üzerinde kaynak aktardık. Bilançomuzda 2017 yılında da yüzde 35 oranında artış bekliyoruz” dedi.Fibabanka’nın kurulduğu yıldan bu yana hep sektörün iki katı büyüme rakamlarına imza attığının altını çizen Ergun, “2016’da hem müşteri adedinde hem de kullandırılan kaynak ölçeğinde sektörün iki katı büyüme oranlarını yakaladık. 2017’de de benzer bir büyüme hedefliyoruz. Fibabanka olarak hızlı bir şekilde orta ölçekli bankalar liginde yerimizi almış olmak istiyoruz” diye konuştu. KOBİ’lerin büyümede temel lokomotif alan olduğunu kaydeden Ergun, öncelik olarak; eğitim ve sağlık sektörü ile ihracatçı KOBİ’lere yoğunlaştıklarını açıkladı. Fiba Grubu’n da benzer bir alanda büyüme çizgisi olduğunu hatırlattığımız Ergun, şunları söyledi: “Bu 3 alanda grubumuzun yatırım iddiası var. Fibabanka olarak bu alandaki uzmanlığı eni iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu 3 sektörün Türkiye’ye ciddi katmadeğer sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca Mart ayı itibariyle Kredi Garanti Fonu ile işbirliği anlaşması sağladık. Kredi Garanti Fonu bu alanda çok önemli bir yenilik getirdi. Rakamlara yansımasını yavaş yavaş görmeye başladık. 2017’nin ilk aylarında 2016’ya göre çok ciddi bir büyüme var.”KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi ve Fibanbanka için bel kemiği olduğunun altını çizen Ergun, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla KOBİ’lere ulaşmada farklı mecralara ağırlık verdiklerini ve sosyal medya alanında Türkiye’de ilk kez Fibabanka Sosyal KOBİ Merkezi hayata geçirdiklerini açıkladı. KOBİ’lerin her türlü sorunu, online danışmanlara 7x24 ulaştırabildiğini kaydeden Ergun, “KOBİ’lere sosyal medya üzerinden danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bir cep telefonu kadar yakın olduğumuz işletmelere önümüzdeki dönem daha da yakın olacak projelere ağırlık veriyoruz. Yatırımlarımızda da dijital tarafa yoğunlaşıyoruz. Özellikle dünyada FİNTEK (Finansal Teknoloji) trendleri var. FİNTEK’ler KOBİ’lere daha fazla destek olmaya başladı. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye uluslararası nitelikte FİNTEK’lerin geleceğini ve KOBİ’nin finansmana erişimin basitleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.Fibanbanka’nın perakende bankacılık iş kolunda; KOBİ, işletme, tarım ve bireysel yer alıyor. Ergun, “Hedefimiz 4-5 yıl içinde ticari bankacılıktaki ağırlığımızı perakende ile yüzde 50-50 seviyesine getirmek. Ancak o vakit orta ölçekli bir banka olabiliyoruz” dedi. Konjonktürel olarak tüm ekonomilerde eski büyüme rakamlarının imkansız olduğunu kaydeden Ergun, gelinen aşamada rekabetin daha fazla arttığının bu nedenle KOBİ’lere büyük görev düştüğünü paylaştı. Ergun, KOBİ’lerin daha fazla katmadeğer sağlayacak iş alanlarına yoğunlaşmasını isteyerek, “Ar-Ge rekabette en fazla öne geçiren unsur. KOBİ’nin kaynağının önemli kısmını Ar-Ge’ye yoğunlaştırması gelecek için önemli. İşletmeleri artıya geçirecek bir diğer yöntem ise uzmanlaşma. İşletme bu yapısından taviz vermesin” çağrısını yaptı.BDDK verilerine göre Türkiye’nin kredi büyüklüğü Şubat 2017 itibariyle 1.8 trilyon TL. Tarım kredilerinin büyüklüğü ise 72 milyar TL. Yani kredi büyüklüğünden alınan pay yüzde 4. Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’ndan tarımın aldığı pay yüzde 7, 7.5 arasında. Emre Ergun, “Rakamlar karşımızda. Bankacılık sektörünün tarım kredilerinde gideceği çok yol var. Fibabanka olarak bu gerçeklikten hareket ediyoruz. Tarım sektöründe en önemli nokta hız. Çiftçinin işini hızlı ve ona en uygun çözümlerle sağlaması hayati önem taşıyor. Fibabanka olarak hem sektörün büyüme çizgisine inanıyor hem de ona uygun çözümleri sunabiliyoruz. 2014 yılından bu yana da tarımı büyüme alanlarımızdan biri olarak belirlemiş bulunuyoruz” diye konuştu.Bunun için ‘Tarım Bankacılığı’nı ayrı bir organizasyon olarak ele aldıklarını söyleyen Fibanbanka Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Tuğba Eryılmaz, “Bu yıl Tarım Bankacılığı bölümümüzü bir adım öteye taşıyor ve bölümü komple ayrı organize ederek diğer bölümlerden koparıyoruz. Bu sektöre ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Bunu rakamlara da yansıtıyoruz ve 2014’ten bu yana yüzde 100 büyüme sağlıyoruz. Bu yıl ve gelecek 3 yıl içinde her yıl yüzde 100 büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.Ciroda 200 milyon TL ve 20 Tarım Şubesi’ne ulaştıklarını söyleyen Eryılmaz, ciroyu bu yıl 400 milyon TL’ye çıkaracaklarını öngörerek şu bilgileri verdi: “Tarım Bankacılığı’na 3 ana bölge olarak yöneliyoruz; Ege Bölgesi, Orta-İç ve Akdeniz Havzası ile Çukurova’nın dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bu üç bölgenin ürün yapısı da farklı ama öğrene öğrene büyüyoruz. Çiftçimiz ile temas önemli. 5 bin çiftçimize ulaştık yıl sonu 10 bin çiftçi hedefliyoruz. Tarım portföyümüzde ziraat mühendisi ağırlıklı 40 uzmanımız ile tedarikçi finansmanı yöntemine ağırlık veriyoruz. Gıdanın kurumsal müşterilerinden başlayarak kooperatif ve birliklere oradan da çiftçimize ulaşıp tedarik zincirinin tüm noktalarına finansman sağlıyoruz.”Çiftçilerin yıllardan bu yana kamu bankası olan Ziraat Bankası ile yakın ilişkiler geliştirdiğini ve kendilerinin özel banka olarak sektöre son yıllarda ağırlık vermeye başladıklarının altını çizen Eryılmaz, şu bilgileri verdi: “Çiftçilerimiz banka ile çalışma kültürünü oluşturmuş. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla teknoloji ile yakından ilgilenmeye başlamışlar. Tarım Bankacılığı’na ne kadar ilgi olursa çiftçinin faydasınadır. Banka olarak çiftçinin çalıştığı ikinci banka olmayı hedefliyoruz. Bunun için farklı stratejiler hayata geçiriyoruz. Çiftçinin ihtiyacı olan ürünleri tespit edip onları sağlıyoruz. Bunun için gerekirse yabancı kuruluşlardan da destek alarak çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Tarımda ‘Danışman Banka’ olma iddiamız var. Tarım alanında girişimci olmak isteyen herkesi bankamıza danışmaya davet ediyoruz. Gelsinler ve sektöre ilişkin her türlü bilgiye ulaşsınlar.”Eryılmaz, yakın zamanda tarım alanında ‘Danışma Merkezi’ kuracaklarını ve buradan eğitimler vereceklerini duyurdu.