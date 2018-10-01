İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç: “İş Leasing müşterilerine destek olmaya devam ediyor”

Piyasalardaki tüm olumsuzluklara rağmen karlı ve sürdürülebilir

büyümeye odaklandıklarını söyleyen

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Başta ihracat ağırlıklı iş yapan firmalar ve KOBİ segmentindeki müşteriler olmak üzere her segmente hitap eden ürünlerimiz ile iş ve inşaat makineleri, metal işleme, sağlık,

tekstil, enerji ve diğer makine

ekipmanlarının finansmanına yönelik faaliyetlerimizle büyümeyi sürdürülebilir kılmak istiyoruz” dedi.



Sürdürülebilir karlılıkla büyümeye odaklanan İş Leasing, 30. yılını kutladığı 2018 itibariyle sektörün ilk 3 kuruluşu arasında yerini aldı. İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç ile piyasadaki gelişmeleri ve İş Leasing’in başarısını konuştuk.





KobiEfor: İş Leasing, 2017’de iyi bir performans

sağlamıştı, 2018’de durumunuz nasıl?

Mehmet Karakılıç:

İş Leasing olarak sürdürülebilir kârlılıkla büyüyerek sektörde ilk üç arasında yer almayı hedefliyorduk. 2018 2. çeyreği itibariyle bu hedefe ulaşmayı başardık. Sektörde pazar payı itibariyle ilk 3-4 ve 5 birbirine çok yaklaştı. 2018’in 2. çeyreği itibariyle konsolide aktif büyüklüğümüzde yüzde 9’luk artış sağlayarak 10.1 milyar TL’ye ulaştık. Pazarda ilk 3’te yer alıyoruz. Konsolide özkaynakları ise ilk 6 ay verilerine göre yüzde 8 artırarak 1 milyar 56 milyon TL’ye yükselttik. Şirketin ilk 6 aydaki işlem hacmi 372 milyon USD’a ulaştı. Yeni müşteride ise yüzde 12’lik performans sergiledik.





KobiEfor: Büyümenizde yenilikler ve sektörel

önceliklerinizde bir değişim var mı?

Mehmet Karakılıç:

Türkiye genelinde 15 şubede hizmet veriyoruz. Müşteri adedinde 6 bini aşarak yüzde 10.5’lar seviyesine ulaştık. Tabii bu dönem temkinli hareket etsek de müşteri ile diyaloğu kesmiyoruz, mevcut işlerimizi sürdürüyoruz. Sektörel yoğunluğumuz değişmekle birlikte KOBİ’ler ana hedef kitlemizde. Özellikle ihracat ayağı olan veya ihracatı besleyen sektörler önceliklerimiz arasında. Turizm, tekstil buna örnek. Ayrıca pazarda belli sektörler yeteri olgunluğa ulaştı. Operasyonel kiralama buna örnektir. İlgimiz yok diyemeyiz ama izlemeye devam ediyoruz. Düzenleme ve mevzuatları görüp ondan sona adım atacağız. İş Leasing olarak yenilenebilir enerji bizim yoğunlaştığımız bir alan. Ama burada da seçici olduk özellikle fizibilitesi olan projelere girmeyi tercih ettik. GES ve RES’lerde ülkemizin önde gelen firmaları ile çalışıyoruz. İş ve inşaat makinelerinde iyi bir noktadayız. Geçen yıl yüzde 9 pay alan iş ve inşaat makineleri bu yıl yüzde 14’lere çıktı. Sağlık sektöründe de pazar payında yüzde 11.30’dan şu anda yüzde 15.60’a ulaştı. İlaç ve kimya sektörleri halen leasing sektöründe hak ettiği yerde değil.





KobiEfor: Yerli ve milli üretimin sektöre

etkisi ne olur?

Mehmet Karakılıç:

Uzun vadede Türkiye’nin sorunu belli; cari açık. Bunu kapatan sektörler de turizm, ihracat ve üretime dayalı modelin benimsenmesidir. Hükümet’in ‘yerli ve milli üretim’ çizgisini önemli buluyorum. Destek ve teşvikler bu anlamda önemli. Zira sektördeki daralmayı ‘yerli ve milli üretim’ sürecinde daha rahat aşabiliriz. Çünkü biz yatırımı finanse eden bir yapıda faaliyet yürütüyoruz. Leasing sektörü olarak katmadeğer yerli makineyi finanse etmekse -ki öyle- biz onu finanse ederiz. Bu stratejinin uzun vadede leasing sektörünü olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.





KobiEfor: Maliyetlerin arttığı bir dönemdeyiz.

Bunun karlılığa etkisi ne olur?

Mehmet Karakılıç:

Karlılık bu dönemin ana gündem maddesini oluşturuyor. Çünkü kaynak maliyetleri yüzde 30’lar seviyesine geldi. Bu oranlarda zarar etmemek mümkün değil. Dolayısıyla kar üretmeyi bırakın zararın etkin olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü TL pasiflerinin TL aktiflerinden daha kısa vadeli olmasından dolayı karlılık düşüyor. Görebildiğim kadarıyla bu biraz uzun sürecek. Faizler yukarıda kalmaya devam edecektir. Orta Vadeli Plan’da dahi faizlerin 3 yıldan sonra yüzde 17-18 bandına inmesi bekleniyor. Bu seviyedeki faiz oranlarıyla işletmelerin karlılık üretmesi güç. Firmalar için de finansman yükünün ağırlaşacağı bir dönem. Bu da yatırımları etkileyecektir. Ancak yatırım kredileriyle ilgili kamu desteği söz konusu olursa o zaman maliyet kamburunu başımızdan atabiliriz.





KobiEfor: İş Leasing olarak büyüdüğünüzü

biliyoruz. Sektörün genelinde durum nedir?

Mehmet Karakılıç:

Alternatif finans kaynakları arasında yer alan leasing sektörü, piyasanın durgunluğunu hissetmeye başladı. Sektörün büyüklüğü geçen yıl 6 milyar 195 milyon dolara ulaşmıştı. 2018’in 3. çeyreği itibariyle ise durgunluğu hissetmeye başladık. Talep yetersiz. Sektörün durgunluk nedeniyle yılı 4.5 milyar dolar seviyelerinde kapatacağını düşünüyorum. Yani yaklaşık olarak yüzde 20’lik bir küçülme bekliyorum.





KobiEfor: Daralmayı aşmanın yolları sizce nedir?

Mehmet Karakılıç:

Leasing işlemi aslında kredi işlemidir. Döviz geliri olmayanın dövizle borçlanmasının önünü kesen 32. Sayılı Karar, leasing sektörünü yakından ilgilendiriyor. Biz leasing sektörünün bu düzenleme dışında tutulmasını talep ediyoruz. Aksi halde büyümeyi bırakın daha da küçülen bir sektör ile karşı karşıya kalırız. Türkiye’de leasing sektörü çok küçük. Bankacılık sektörünün yüzde 2.5 seviyelerinde. Oysa AB ülkelerinde durum böyle değil. Banka dışı finansmanın sektörel ve müşteri tabanı açısından derinleşme anlamında da desteklenmesi önemlidir. Destek ve teşvik olmadan burada bir gelişme olmasını öngörmek imkansız.





KobiEfor: Sektörün aracılık maliyetleri yüksek,

bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mehmet Karakılıç:

Leasing sektörünün finansman kaynakları belli. Mevduat toplama hakkı olmayan sektör yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve nitelikli yatırımcıdan bono ihraç ederek borçlanıyor. Buralarda maliyetler azalmadığı sürece sektörün istenilen oranda büyümesinin önü kesilmiş oluyor. Sektörün aracılık maliyetleri yüksek. Bankacılık sektörü yapısı gereği bir takım mali kaynaklara daha rahat ulaşabiliyor. Biz aynı kaynaklardan finans sağladığımızda ilave maliyetlere maruz kalıyoruz. Bu maliyetlere örnek vermek gerekirse; KKDF oranlarını verebiliriz. Yıla göre değişen oranları var. Kamu tarafı bir ara KKDF oranlarını kaldırma sinyali vermişti ama uygun gelişme henüz olmadı. Ayrıca BSMV tarzı komisyon ve benzeri ödemeleri de azaltmak lazım. Tahvil ihraç ederken komisyon veriyoruz. Takas Bank’a borçlanıyoruz, teminat mektubu alıyoruz oraya borçlanıyoruz. Yurtdışından Eximbank limitleri kullanırken içeride istediğimiz oranda Eximbank limitlerine ulaşamıyoruz.