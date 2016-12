2015 yılında büyümesinin motoruna yine reel sektörü koyan Kapital Faktoring’in hedefi ise vergi sonrası 100 milyon TL kar elde etmek.

Türkiye’de banka ortaklığı olmadan kurulan ilk faktoring şirketi olma özelliğine sahip Kapital Faktoring, 540 milyon TL özkaynak büyüklüğü ve karlılık oranıyla sektörde liderliğini sürdürüyor. Şirketin işlem hacmi 2015 itibariyle 2.7 milyar TL’yi aşıyor. Şirketin aktif büyüklüğü yine 2015 verilerine göre 1.5 milyar TL’yi buluyor. 23 yıldır Kapital Faktoring’de görev alan Genel Müdür Yiğit Özkes, “Piyasada Kapital Faktoring, ‘uzlaşmacı’ kimliğiyle bilinir. Zor günlerde müşterimizin yanında olduk. Firmanın çeki yazıldı, iflas erteleme istedi diye bakmadık. Müşterimizin kredibilitesinden çok evrakın kredibilitesine inandık. Yeri geldiğinde bankadan kredi alamayan müşteri bizim en iyi müşterimiz olabilir. Bugüne kadar aktif 1300 müşteriye ulaştık ve her ay yeni 80 müşteriyle çalışıyoruz. Cirosu 1 milyonu aşan işletmeler hedef kitlemizi oluşturur. Bundan sonra da bu vizyonla büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz” diyor.

Türkiye’nin iç ve dış konjonktüre bağlı olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Yiğit Özkes, “Bu dönemde sanayi ve finans sektörünün el ele yürümesi gerekiyor. Çünkü hepimiz işlemesi gereken sistemin çarklarıyız. Çarklardan birini çıkarmak veya hasar vermemek gerekiyor” diyor. Aile şirketi olan ve Kapital Mali ve Gayrimenkul Yatırımlar Holding A.Ş. iştiraki Kapital Faktoring’in kurulduğu 1992’den günümüze üreticinin, sanayicinin yanında karşılıklı güvene dayalı faaliyet yürüttüğünü kaydeden Özkes, çalışmalarının içeriğini şöyle anlatıyor: “Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alım-satımı ve arzı ile uğraşan işletmelerin bu satış ve hizmetleri dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit ticareti alacaklarının alımı, satımı temellük edilerek tahsil edilmesi, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.”

Vergi sonrası karlılıkta hedef 100 milyon TL Kapital Faktoring’in plasman büyüklüğü 1 milyar 400 milyonu buluyor. Sene sonunda rakamın 1 milyar 500 milyona ulaşması bekleniyor. Plasman büyümesinde yıllık yüzde 15-20 oranını yakaladıklarını aktaran Özkes, “Sektör yüzde 1.19 gerilerken Kapital Faktoring olarak büyümemizi sürdürüyoruz” diyor. Genel piyasada bankaların kredi musluklarını kıstığı, fonlamaların daraldığı ‘puslu havalarda’ faktoring kuruluşlarının her daim daha fazla büyüme sağladığını hatırlatan Özkes, “Faktoring zor dönemlerin kurtarıcı mekanizmasıdır. İşlerini yürütmek isteyen ve ufak tefek sıkıntı ile karşılaşan işletme bize geldiğinde sorunu çözülmüş demektir. Güçlü özkaynak yapımızla müşterimizin yanında olduk. Faaliyetlerimizden geçen yıl 80 milyon TL vergi sonrası kar elde ettik. Bu oranla sektör ortalamasını da yukarı çekiyoruz. Bu yıl vergi sonrası karlılıkta 100 milyon TL’yi aşmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

Kaynak tahvil ve fonlardan

Kapital Faktoring’in istikrarlı bir büyüme ile sektördeki diğer bağımsız şirketlerin önüne geçmesindeki ana etkenlerden biri çok yüksek özkaynakla çalışmasına bağlı. Diğer bir etken ise teknolojiye yatırım yaparak oluşturulan ‘risk yönetimi yazılım programı. Özkes, “Kapital Faktoring olarak sisteme yatırım yapan bir şirketiz. İnsan sirkülasyonumuz azdır. 1300 müşteriye 70 çalışanımız ile hizmet veriyoruz” diyor. Kapital’in yıllar itibarıyla istikrarlı ve muhafazakar kredi politikaları uyguladığının altını çizen Özkes, bu nedenle tahsili gecikmiş alacaklarda piyasanın altında bir oranda faaliyet yürüttüklerini anlatıyor.

Türkiye’de tahvil piyasasında tahvil ihracı yapan ilk 4 faktoring şirketinden biri olduklarını kaydeden Özkes, şunları söylüyor: “3-4 yıldır tahvil ihraç ediyoruz. Sektörde banka dışı tahvil ihraç tutarı 1.5 milyar TL. Bunun 200 milyon TL’sini Kapital yapıyor. Bu rakamı 400 milyar TL’ye çıkaracağız. Banka ve tahvil ile dış kaynak büyüklüğümüz 700 milyon TL. Sene sonunda bu rakam 800 milyon TL’ye çıkacaktır. İleride bütün fon kaynağı ihtiyacımızı tahvil ile karşılamak istiyoruz.”

Yurtiçi hizmet veren Kapital Faktoring; tekstil, otomotiv ve inşaat yan sanayisine hizmet verirken nakliye ve medya sektörlerinin de ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Otomotiv yan sanayide tedarikçi fonlama yapan firmanın; İzmir, Bursa ve 2’si İstanbul’da olmak üzere 4 şubesi bulunuyor.

Sektör büyük değişime gebe

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2012’de faktoring şirketlerine ödenmiş sermayelerini en az 20 milyon liraya çıkarması, karlılık oranlarının her geçen yıl düşüş göstermesi gibi nedenlerle faktoring sektöründe ciddi sirkülasyon yaşandığını hatırlatan Yiğit Özkes, önümüzdeki dönem faktoringin önemli gelişmelere gebe olduğunu aktarıyor.

Faaliyet yürüten 64 şirketin sektör için fazla olduğunu belirten Özkes, gerekçesini ise şöyle anlatıyor: “Faktoring şirketi olarak karımızı sadece faaliyet gelirlerinden sağlıyoruz. Başka bir yöntem ve strateji ile kar elde etme yolumuz yok. Günümüzde hem genel giderlerin yüksekliği hem maliyetlerin artmış olması hem de ekonomide batık firma sayısının artması faktöringin karlılık oranlarını olumsuz etkiliyor. Örneğin; elde ettiğimiz faiz gelirlerinin 4’te 1’i genel giderlere, ‘ekonominin iyi durumunda’ gelirin 10’da 1, ‘ekonominin kötü olduğu durumda’ ise 7’de 1’i batıyor. Yani kabaca gelirlerin yüzde 40’ı genel giderlere ve batık kredilere gitmiş oluyor.

Bu yıl sektör, ortalama 3 milyar 668 milyon faiz almış ve 2 milyar 61 milyon faiz ödemiş. Yani gelirlerin yüzde 60’ı fon giderlerine ayrılmış. 2014’te 650 milyon TL sektörün karı vardı. Bu 2015’te 395 milyon TL’ye geriledi. 2014’te 315 milyon TL kredi firmalarda battı. 2015’te bu rakam 520 milyon TL’ye yükseldi. Dolayısıyla elimizde kar kalmıyor.

Sektörümüz gerçek geliri faizden elde eder. Sektörün geliri 2015’te 3 milyar 668 milyon oldu. 2014’te bu rakam 3 milyar 236 milyon idi. Yani faiz geliri bir önceki yıla göre yüzde 13, faiz gideri ise yüzde 23 artış gösterdi. Ayrıca piyasada ne kadar alacağımız vardı diye bakarsak 2014’te 23 milyar TL idi şimdi bu oran ne 22 milyar TL. Olayın özü bu rakamlarda saklıdır. Bu işin bu oranlarla sürdürülmesi zordur.”

Faktoring şirketlerinin genel gelir-gider tablosunu düzeltmek için riskli sularda yüzmeye başladığını kaydeden Özkes, önümüzdeki dönem daha fazla faktoring firmasının sektörden çekilmek zorunda kalacağının altını çiziyor.