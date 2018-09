‘KOBİ Bankacılığı’nda işbirliği ve dijitalleşmeye öncelik veriliyor

2011 yılından bu yana da KOBİ bankacılığında sektör ortalamasının üzerinde büyüyen VakıfBank, 2017 yılında reel sektöre 135 milyar TL destek sağladı. Türkiye genelinde 1 milyona yakın KOBİ’ye hizmet veren Vakıfbank, önümüzdeki dönem hem işbirlikleri hem de dijitalleşmeye ağırlık vererek bu alandaki büyüme çizgisini sürdürecek.

VakıfBank, KOBİ bankacılığında önemli bir yere sahip. Banka, 81 ilde 953 şubesinde KOBİ’lere özel çalışan toplam 2300 portföy yöneticisiyle Türkiye genelinde 1 milyona yakın KOBİ’ye hizmet veriyor. KOBi’lerle olan işbirliğini sadece ürün/hizmetlerle sınırlandırmayan Banka, KOBİ’lerin yanındaki güç olarak onlara finansal danışmanlık da yapıyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, “2011 yılında KOBİ bankacılığı için özel olarak yapılanan Bankamız, geçen sürede KOBİ sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladı. 2018 yılı içinde de Vakıfbank olarak yine sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

VakıfBank; KOSGEB, KGF gibi kurumlarla yaptığı yakın işbirliği sayesinde KOBİ’lere ihtiyaç duydukları kredileri kolaylıkla sağlayabiliyor. Finansal olarak kendi kaynaklarının yanı sıra Eximbank ve Merkez Bankası aracılığıyla nispeten daha ucuz kaynakları da kullandırabildiklerini kaydeden Özoğuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bunların yanı sıra tematik fonlar, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve TurSEFF gibi kurum ve kuruluşların kaynaklarını da en uygun fırsatlarla sunuyoruz. Ayrıca GümKart gibi Türkiye’de sadece bankamızın sunduğu özel hizmetlerimiz de var. Gümrük vergisi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GümKart, özellikle ithalatçı KOBİ’lerimizden yoğun ilgi görüyor. KOBİDost web sitemizle KOBİ’lerimize dijital bir platform üzerinden de hem ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmeleri hem de sektörleri ile ilgili faydalı bilgileri aktarabiliyoruz.”



VakıfBank, ürün ve hizmetlerle rekabette farklılaşıyor

KOBİ nitelikli müşteriler ile kurdukları ticari ilişkinin uzun soluklu ve kazan-kazan ilkesine uygun olmasına önem verdiklerini dile getiren Özoğuz, bu doğrultuda yalnızca kredi kullandırımı ile sınırlı kalan bir bankacılık anlayışı ile hareket etmediklerini, kredi ile beraber özellikle kredi kartı, üye işyeri ve kredili mevduat hesabı ile düzenli fatura ödemeleri ve çek karnesi gibi çapraz ürünleri de müşterilerine sunduklarını açıkladı. Özoğuz, dijitalleşmenin önemine ilişkin ise görüşünü şöyle anlattı: “Dijital bir çağda yaşıyoruz ve her geçen gün daha fazla sayıda bankacılık ürün ve hizmeti şube kanalından çıkarak dijital kanallara aktarılıyor. Bu kapsamda yenilenen ticari internet bankacılığımız KOBİ’lerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuştu ve bankamız için önemli bir çapraz ürün niteliği taşıyor. Bunların yanı sıra vergi ve SGK düzenli ödemeleri, doğrudan borçlandırma sistemi (dbs), para transferlerini toplu bir şekilde yapma imkanı veren toplu ödeme sistemi (tös) gibi nakit yönetimi ürünleri önemli çapraz ürünleri oluşturuyor.”



Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu Vakıfbank tarafından Türk Eximbank’a düzenlenecek

Vakıfbank, bir yandan kendi ürün ve hizmetlerini geliştirirken diğer yandan da kıymetli işbirliklerini değerlendirmeyi önemsiyor. “KOBİ’lerin yanındaki güç olarak şu ana kadar işbirliğinde bulunduğumuz temel kurum KOBİ’lerin dijitalleştirilmesi anlamında “alibaba.com” oldu” bilgisini veren Özoğuz, sektörde VakıfBank’ı ayrıştıran temel noktaları şöyle aktardı: “2014 yılından itibaren Bankamız dijital dönüşümün bir parçası olarak E-fatura, E-defter ve E-arşiv kapsamda özel entegratörlük hizmetini vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gerekli yetkileri aldı ve bu alanda öncü Banka oldu. Dijitalleşmeye yönelik diğer bir adım da Elektronik Teminat Mektubu Platformu’nun (ETMP) Kredi Kayıt Bürosu, Türk Eximbank ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol ile pilot uygulaması başlatılması oldu. Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve tüm bankacılık sektörünün 2 yıla yakın zamandır üzerinde çalıştığı projeyle birlikte Vakıfbank ile Türk Eximbank arasındaki teminat mektubu işlemlerinin tamamı elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek ve böylece Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu da Vakıfbank tarafından Türk Eximbank’a hitaben düzenlenecek.”

VakıfBank olarak değişim ve dönüşüme seyirci kalmayıp bütün süreç ve işlemleri mobil ortama taşıyarak, müşterilere daha basit, yalın, kullanıcı dostu bir platform oluşturmak için yatırımlara hızla devam ettiklerinin altını çizen Özoğuz, şubelerden yapılan hemen hemen her işlemi, dijital kanallara taşıyarak işlem çeşitliliğini her geçen gün arttırdıklarını ve müşterilerinin dijital kanallardan 200’den fazla işlem yapabildiğini belirtti. Ayrıca ‘Hesaplı POS’ hizmetimizden bir yıl yararlanmayı taahhüt eden esnaftan bir yıl boyunca hesap işletim, havale ve EFT ücreti alınmıyor.



KGF’nin katkısı önemliydi

Ekonomi yönetimimizce 2017 yılında uygulanan ve ekonomide çarkları hızlandıran Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler, milli ekonomimizin rekor büyümesinde de önemli bir aktör oldu. VakıfBank, 2017 yılında reel sektöre 135 milyar TL destek sağladı. Özoğuz, “Sektördeki öncülüğümüzü bu projede de devam ettirerek tüm gücümüzle ülkemiz ekonomisine desteğimize ve her zamanki gibi KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmaya devam ettik. 2017 yılında KGF teminatı kapsamında 20 milyar TL’den fazla kredi kullandırdık ve en fazla KGF teminatlı kredi kullandıran üç bankadan biri olduk. Bankamıza tahsis edilen limitin tamamını reel sektöre aktardık. Vadesi gelen dönüşlere baktığımızda takip oranının yüzde 1’in altında olduğunu görüyoruz. Yeni dönemde KGF kapsamında 50 ve 35 milyar TL olmak üzere iki seferde toplam 85 milyar TL’lik ilave limit tahsis edildi. Söz konusu limitlerin kullandırımında da mevcut güçlü konumumuzu sürdürüyoruz” diye konuştu.

VakıfBank 2018 yılında gerçekleştirilen ve KOBİ’lere ‘Nefes’ aldıran Nefes Kredisi projesinde yer aldı. Bu kapsamda Bankaya tanımlanan tüm limiti KOBİ’lerin kullanımına aktardıklarını dile getiren Özoğuz, “Gerek KGF kefaleti kullandırdığımız krediler ile gerekse Nefes Kredisi kapsamında kullandırdığımız kredilerde mevcut müşterilerimizin yanı sıra çok sayıda yeni müşteriye de kredi kullandırımında bulunduk” diye konuştu.