Sektör lideri Yapı Kredi Leasing’in büyüme stratejisi: Danışman kimliğiyle ‘ÇÖZÜM’ sunuyor

Bu yıl yüzde 70’i yeni müşteri olmak üzere 3 bin 500 sözleşme adedine ve 4 milyar TL işlem hacmine ulaşmayı amaçlıyor. Yapı Kredi Leasing’in büyümesinde en önemli artısını ise yürüttüğü strateji oluşturuyor.

Müşterisinin doğru finansmana ulaşması için ‘danışmanlık’ hizmeti sunan Yapı Kredi Leasing, pazarın yüzde 20’sine hükmediyor.

Leasing alacaklarıyla sektörde 8 yıldır liderliğini sürdüren Yapı Kredi Leasing’in aktif büyüklüğü 9 milyar TL. Yapı Kredi Leasing’in Genel Müdürü Fatih Torun’a göre liderlik değil liderliğin sürdürülebilir olması önemli. Torun, “Çünkü şirketin kaliteli büyümesi, yatırımcıya doğru finansman imkanlarını sunması liderlikten daha önemli noktalardır” diyor.

Rakamlarla hem sektörü hem de Yapı Kredi Leasing’i anlatan Torun, şu bilgileri veriyor: “2017 yılına açıklanan ilk üç ay verileri ışığında bakıyoruz. Buna göre sektör ilk çeyrekte 46 milyar TL leasing alacağı oluşturdu. Bu 2016 yılına göre yüzde 19.9 yani yüzde 20’lik bir büyüme anlamına geliyor. Yapı Kredi Leasing ise leasing alacaklarının 9 milyar TL’sini gerçekleştirdi. Sektörümüzde ikinci bir ölçümleme daha var: yeni işlem. Sektör 2016 yılını 18.6 milyar TL yeni işlem hacmiyle kapattı. 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yeni işlemin boyutu 5.1 milyar TL. Bu geçen yılın 1. çeyreğine göre yüzde 30 büyüme anlamına geliyor. Firma olarak ise 2017’nin ilk çeyreğinde 950 milyon TL yeni işlem hacmi gerçekleştirdik. Bu da geçen yılın bu dönemine göre yüzde 63.3 büyüme anlamına geliyor.” Torun, sektörün 2 bin 272 adet sözleşme imzaladığını da hatırlatarak Yapı Kredi Leasing’in bir önceki yıla oranla yüzde 33 büyüyerek 413 adet sözleşmeye imza attığını açıklıyor.

Fatih Torun, bu yıl sözleşme adetlerinde 3 bin 500’leri yakalamayı hedeflediklerini söylüyor. Torun işlem hacminde 2016’yı 3.1 milyar TL ile kapattıklarını bu yıl ise 4 milyar TL’ye ulaşacaklarını öngörüyor. Torun, “Sektörde Mart 2017 itibariyle 92 bin 450 adet sözleşme imzalanmış. Bunun yüzde 15.4’nü Yapı Kredi Leasing tek başına gerçekleştirmiş. Mayıs ayında ise bu oranı yüzde 18’lere ulaştırdık. Zaten danışmanlık altyapımız olmasa bu rakamlara ulaşamayız” bilgisini veriyor.



Danışman kimliği fark yarattı

Yapı Kredi Leasing’i sektörde çekim merkezi yapan bir dizi faktör var. Bunların arasında en önemlisi ise uyguladığı danışmanlık stratejisidir. Alacağın finansmanında müşterisine A’dan Z’ye bilgi verirken Türkiye’nin en önemli vergi, gümrük, hukuk müşavirlerinden yararlanılıyor.

Yapı Kredi Leasing bünyesinde aynı zamanda makine mühendisleri de çalıştırılıyor. Detayları Torun, anlatıyor: “143 tecrübeli çalışanımız var. 55 tanesi satışta yer alıyor. Yapı Kredi Leasing’e gelen müşteriler bir yatırıma giriyorsa o yatırımın fizibilitesinden tutun da kendi finansallarının incelemesine kadar geniş yelpazede danışmanlık hizmeti alır. Müşterimiz bizden sadece makine veya servis satın almıyor. Aynı zamanda bir çözüm satın alıyor. Başarımızın en önemli anahtarı budur.” Torun, tercih edilmelerinde bir diğer neden olarak tecrübeli bölge müdürlüklerini gösteriyor: “Bünyemizde 14 ayrı bölge müdürlüklerimiz var. Müşterilerimizle en fazla bölge müdürlükleri üzerinden çalışıyoruz. Ayrıca lokal, ulusal ve uluslararası satıcı kanalımız var. Yürüttüğümüz işbirlikleri sistem altyapımızı destekleyici nitelikte. Bu kanalı yaygın olarak kullanıyoruz.”



KGF kaynağını kullandıran ilk leasing firması Yapı Kredi oldu

Yapı Kredi Leasing, Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği kapsamında KOBİ’lere destek olan ilk leasing firması oldu. Makina yatırımlarını finanse etmek, Ar-Ge yatırımlarıyla rekabet gücünü artırmak, yeni iş kurmak ve yatırım kredisi kullanmak isteyen işletmeler, Yapı Kredi Leasing aracılığıyla KGF teminatına başvurabiliyor ve ihtiyacı olan finansmana rahatlıkla ulaşabiliyor.

Fatih Torun, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KGF kefaleti ile kolay finansmana ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirterek, “Leasingin en önemli özelliği sadece ve sadece yatırımı finanse etmesidir. Bu da büyüme, üretimin ve istihdamın artması anlamına gelir. Bundan sonra KGF desteklerinin de kullanılmaya başlaması sektöre önemli bir ivme kazandırabilir. Kurum olarak, KGF konusunda sadece müşteri nezdinde değil satıcı bazlı ilişkilerle de kendi pazarlama çalışmamızı yaptık. Kendi içimizde 160 tane potansiyel satıcı belirleyerek KGF imkanlarını aktarmıştık. Bu süreç fiili olarak Haziran ayı itibariyle başlamıştır” bilgisini veriyor. KGF için leasing sektörünün çok doğru bir adres olduğunun altını çizen Torun, şunları söylüyor: “Leasingde teminat kendinden oluşuyor. Ama piyasa değeri fazla olmayan 2. el ürünlerde zorlanıyorduk. Şimdi ikinci el makinelerin finansmanında KGF’nin kullanılacak olması büyük bir fırsat yaratabilir. Bu süreçte özellikle üretim makinelerinin finansmanının ağırlık kazanacağını düşünüyorum.”



Eximbank kaynakları kullanılıyor

Ekonomiyi büyütme stratejisinde leasing sektörünün büyük bir sorumluluk üstlendiğini aktaran Fatih Torun, kullanılan yöntemlerden Eximbank kaynaklarına dikkat çekiyor. Eximbank’ın yatırım malı ihracatı için uygun finansmanı sağladığını hatırlatan Torun, Eximbank kaynaklarının tüm sektör temsilcilerine tahsisli olduğuna değiniyor.

Yapı Kredi’nin sektör lideri olarak önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Torun, bu yıl İtalyan SACE’nin Türkiye’den ilk ve tek kuruluş olarak kendilerini Milano’ya davet ettiğini hatırlatıyor. Torun, “Yaklaşık 40 İtalyan ihracatçıyla bir araya gelmemiz bizlere duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Öte yandan geçen sene SACE garantisiyle uygun koşullarda sağladığımız 40 milyon Avro tutarındaki krediyi de İtalya ile yaptıkları tüm yatırım malı ithalatlarında müşterilerimize uygun koşullarda kullandırarak ithalatçılarımıza destek olduk" diyor.



Yapı Kredi Leasing’in dijital yüzü yenileniyor

Yapı Kredi Leasing’in müşterilerinde fark yarattığı bir diğer nokta dijitalleşme altyapısı. Yapı Kredi Leasing’in web sayfasını yenilediğini duyuran Torun, 31 Ağustos itibariyle müşterilerin karşısına yeni yüzle çıkacaklarını söylüyor: “Ayrıca ikinci el yatırım mallarının satış ve pazarlamasını yürüttüğünüz sitemizin yüzünü de 1 Eylül’de daha güçlü kılacağız. Makine ihtiyacı olan tüm KOBİ’lere sayfamızı ziyareti tavsiye ediyorum.”



Teşvik leasingi zor durumda bırakıyor

Yatırımlar teşvik edilirken tek işi yatırım malını finansa etmek olan leasing sektörünün mevzuatla sıkıntıya düşürüldüğünü biliyor musunuz? İlginç ama gerçek. Fatih Torun, mevzuat kaynaklı sıkıntılarını şöyle anlatıyor ve çözüm istiyor: “Yatırımcı teşvik içindeki taahhütlerini yerine getirmediği takdirde bu taahhütlerin cezası leasing şirketlerine yansıyor. Bu da mal bedelinin yüzde 40’ına kadar ulaşabiliyor. Böyle bir finansman ilişkisine girdiğimizde örneğin; 100 lirayı değil 140 lirayı finanse ediyormuş gibi temkinli tahsis politikası izliyoruz. Oysa yatırım iptal edildiğinde cezanın kiracıdan tahsis edilmesi gerekiyor.”