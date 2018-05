Türkiye ekonomisinin as kozu; Güçlü bankacılık

Türk bankacılık sistemi Aralık 2017 itibarıyla, 34 mevduat bankası, 13 kalkınma ve yatırım bankası ve 5 katılım bankası olmak üzere toplamda 52 bankadan oluşmaktadır. Sektör 194 bin kalifiye istihdam sağlamaktadır, istihdamın yüzde 79’u yükseköğretim, yüzde 7’si ise yüksek lisans ve doktora eğitimlidir. Mevduat bankaları 10.500, kalkınma ve yatırım bankaları 50 şube ile Türkiye sathında ve yabancı ülkelerde finansal hizmet vermektedir. Sektörel eğilim, internet bankacılığı hizmetlerinin artması doğrultusunda şube sayısının azalması yönündedir.



Dijital, internet ve mobil bankacılık: Türkiye Bankalar Birliği üyesi ve internet bankacılığı hizmeti veren 27 banka ile mobil bankacılık hizmeti veren 19 banka verileri toplamına göre; aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 35 milyon kişidir. En az bir kez giriş (log-in) işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 33.4 milyondur. Bu sayının 4.6 milyonu “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 21.5 milyonu “sadece mobil bankacılık” işlemi yapmıştır. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 7 milyon kişidir. Cinsiyet tablosunda oranlar erkek yüzde 70, kadın yüzde 30’dur. Toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki yıla göre artış 2 milyon 804 bin kişidir.

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı Aralık 2017 itibariyle 53 milyon 654 bin kişidir. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 21 milyon 801 bin kişidir.



İnternetten finansal işlemler: Aralık 2017 öncesi üç ayda internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 137 milyon, tutarı ise 1.3 trilyon TL olmuştur.

EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, 71 milyon işlem adedi ve 957 milyar TL’lik hacim ile finansal işlemler arasında en büyük paya sahip olmuştur (finansal işlem hacminin yüzde 73’ü). İkinci sırada ise 12 milyon işlem adedi ve 249 milyar TL’lik işlem hacmi ile yatırım işlemleri takip etmiştir. İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemler toplam işlem adedi bir önceki döneme göre 10 milyon, toplam işlem hacmi 203 milyar TL artmıştır.



Proje finansmanı: Aralık 2017’de 20 banka verisi olarak proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 334 milyar TL’ye yükselmiştir. Risk bakiyesinin 297 milyar TL’si nakdi, 37 milyar TL’si gayrinakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır. Toplam taahhüt miktarı 371 milyar TL’den (106 milyar dolar) 435 milyar TL’ye (115 milyar dolar) yükselmiştir. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 9 artmıştır.

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 47’si enerji, yüzde 19’u altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 23’tür.



Sektörün kredi ve mevduat hacmi: Sistemin kredi hacmi Nisan ortası itibarıyla haftalık 21 milyar 33 milyon lira artışla 2 trilyon 279 milyar 518 milyon liraya yükselmiş bulunuyordu. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 64 milyar 263 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 87 milyar 274 milyon lira olmuştu. Bankacılık sektörünün toplam mevduatta (bankalararası dahil) Nisan ortası hacmi haftalık 29 milyar 881 milyon lira artışla 1 trilyon 937 milyar 199 milyon liraya çıkmış bulunuyordu.



Tüketici ve konut kredileri: Eylül 2017 öncesi üç ayda yaklaşık 2 milyon 840 bin kişiye, 56 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırılmıştır. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22, kredi miktarı ise yüzde 36 oranında artmıştır. Böylece 2017 yılının üçüncü çeyreği itibariyle son bir yılda toplam 10 milyon 778 bin kişiye yaklaşık 227 milyar TL tutarında tüketici ve konut kredisi kullandırılmıştır.

Nisan ortası verilere göre, tüketici kredileri tutarı haftalık 1 milyar 731 milyon lira artışla 409 milyar 461 milyon lira oldu. Söz konusu kredilerin 194 milyar 239 milyon lirası konut, 7 milyar 266 milyon lirası taşıt ve 207 milyar 956 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 1 milyar 925 milyon lira artarak 367 milyar 986 milyon liraya yükseldi.

Kredi kartı alacakları yüzde 1.13 artışla 91 milyar 371 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 328 milyon lirası taksitli, 50 milyar 43 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 13 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.47 artarak 17 milyar 83 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0.03 artışla 430 milyar 559 milyon liradan 430 milyar 677 milyon liraya çıktı.



İş Bankası, odağına dijitalleşmeyi aldı

İş Bankası kuruluşundan bugüne kadar sadece rakamlarla değil, müşterileriyle kurduğu karşılıklı güven ilişkisi ve yarattığı itibarla da “Türkiye’nin Bankası” olma vasfını koruyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “KOBİ müşterilerimize üretim, kalite ve verimliliklerini artırmalarına destek olacak programlar hazırlayarak, uluslararası ticarette güvenilir ödeme yöntemleri sunarak, bilgi teknolojisinin olanaklarını kullanarak müşterilerimize özel, işlevsel, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak çözümler geliştiriyoruz” diyor. Şimşek, 2017 yılsonu itibarıyla KOBİ’lere ve ticaret erbabına sağladıkları finansal desteği şu rakamlarla açıklıyor: “Bilançomuzun yüzde 66’sı nakdi kredi, toplam kredilerimizin ise yüzde 76.2’si ticari kredidir. Bu oran, bizim Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve ticaret-sanayi hayatına verdiğimiz desteğin açık bir göstergesidir. İş Bankası olarak aynı dönem 182.5 milyar TL nakdi ticari kredi bakiyemiz bulunmaktadır. Diğer taraftan KOBİ kredileri özelinde bakıldığında, 2017 sene sonu itibariyle, KOBİ müşterilerimizin, nakdi krediler toplamı 55 milyar TL olup, KOBİ kredilerindeki pazar payımız yüzde 11.2’dir.”

Türkiye’nin her köşesindeki ve her büyüklükteki KOBİ müşterisine uzun soluklu işbirliği, finansal çözüm ortaklığı sunduklarını anlatan Şimşek, şu bilgileri veriyor: “Müşterilerimize geleneksel ürünlerden, risklerini azaltacak ve işlem otomasyonu sağlayacak yenilikçi çözümlere uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. KOBİ’lerimize yönelik ürün tanıtımları, firma özelinde doğrudan temas kurarak çözüm önerileri sağlanması, dış ticaretin finansmanına yönelik toplantılar ve ürün paketleri uygulamaları gibi pek çok çalışma yaptık. Örneğin; POS-ÖKC başvuru sürecimizi de oldukça kolaylaştırdık. Artık KOBİ’lerimiz şubeye gitmeden ön POS–ÖKC başvurularını isbank.com.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor. İş Bankası olarak Maximum Business Card, İhracatçı Kart, Maximum Tema Şirket Kredi Kartı ve Bayi Kart ürünlerimiz ile her müşterimize özel farklı kart çözümleri sunuyoruz.

Ticari kredi kartlarımız ile KOBİ’ler Türkiye çapında 300.000’i aşkın Maximum üye işyerinden taksitli alışveriş yapabiliyor, peşin işlemlerini taksitlendirip vadelendirebilirken hesap özetlerini bir sonraki aya erteleyebiliyor.

Diğer taraftan 3D Secure işlem, taksitli nakit avans ve müşterilerimize özel raporlama seçenekleri de sunuyoruz. Bu kapsamda, kart başına alışveriş hacminde sektörde lideriz. Ayrıca, İş Bankası olarak sektörde bir ‘ilk’e imza atarak, İhracatçı KOBİ’lere özel hazırladığımız ‘İhracatçı Kart’ımız ile müşterilerimize Maximum dünyasının puan, taksit ve indirim avantajlarının yanı sıra, bankamız aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden de ilave MaxiPuan kazanma imkanı sunuyoruz.”

Şimşek, İş Bankası olarak yürüttükleri çalışmaların odağına dijitalleşmeyi aldıklarını, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve mobilite gibi dijital teknolojilerin sunduğu yeni imkanlardan yararlanarak hem verimliliğin hem de ürün kalitesinin arttırılması yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini anlatıyor. Şimşek, “Bankamızın nakit yönetimi alanında da dijitalleşme çalışmaları öncü rol üstleniyor. Nakit Yönetimi Dosya Otomasyonu uygulamamız havale, EFT, serbest döviz transferi, peşin ve mal mukabili ithalat ve hizmet ithalatı işlemleriyle maaş ve SGK prim ödemelerinin otomatik olarak yapılmasına, müşterilerin işlemlerinin hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayıp, müşteri tercihlerine uygun olarak parametrik şekilde kurgulanabiliyor” diyor.



Akbank dijital dönüşümde de KOBİ’lerin yanında

Mobil bankacılık tüm dünyada ve ülkemizde talep nedeniyle çok hızlı büyüyor. Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank olarak mobil kullanımında liderlik hedefliyoruz ve bunun için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz” diyor. Oğuz, KOBİ’lerin kendileri için çok önemli olduğuğunu ve ‘KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücüdür' felsefesiyle hareket ettiklerini belirterek, “Buradan yola çıkarak, KOBİ’lere verdiğimiz finansman ve danışmanlık desteklerinin yanında, onların gelişen teknolojiye ayak uydurabilmelerine de yardımcı oluyoruz. Biliyoruz ki KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından önemli” diyor. Oğuz, ürün, hizmetler konusunda şu bilgileri veriyor: “Kendi işini yöneten KOBİ’lerimiz, bir mobil ve internet platformu olan Akbank Direkt İşim ile hem bireysel bankacılık, hem de şirketleri ile ilgili bütün işlemlerini tek bir yerde yönetebiliyor.

Dijital dünyanın hızla gelişmesi, KOBİ’lerin en temel bankacılık ihtiyacı olan kredilerin de dijital kanallardan kullandırılmasını sağlıyor. KOBİ’lerimiz kredi limitleri dahilinde ticari kredilerini kolay ve hızlı bir şekilde, uygun faiz oranları ile Akbank Direkt’ten kullanabiliyorlar. Bunun için tek yapmaları gereken Akbank Direkt Mobil uygulamasına sahip olmaları. Akbank Direkt Kurumsal Mobil Uygulaması ile çalışanlarınızın maaş ödemelerini veya toplu ödemelerinizi hızlı ve kolayca gerçekleştirmeniz mümkün. Ayrıca, bankamız dış ticaret müşterileri ithalat ödemesi işlemlerini artık Akbank Direkt Kurumsal İnternet üzerinden de yapabiliyor.”



“KOBİ’ler için ‘Fintech’leri mercek altına aldı”

Akbank, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik, verimliliklerini artıracak dijital uygulamalar geliştiren ‘Fintech’lerle çözüm ortaklığı geliştirmeyi hedefliyor. Bu alandaki ilk işbirliğini bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt ile gerçekleştirdiklerini duyuran Oğuz, “Müşterilerimizin işlerini yönetirken muhasebe ve finans yönetimi dışında da her gün gerçekleştirdikleri birçok operasyon var. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizin insan kaynakları yönetimi, ödemelerin tahsilatı, pazarlama ve CRM gibi konulardaki günlük operasyonlarını kolaylaştıracak, rekabette öne çıkmalarını sağlayacak uygulamalardan oluşan bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede dijital dönüşüme uyumlu bir şekilde KOBİ’lerimizin verimliliklerini artırmayı amaçlıyoruz” bilgisini veriyor.



“Akbank ve Kolay İK KOBİ’lerin İK yönetimini de dijitale taşıyor”

Bordro yönetimi, toplu maaş ödemeleri, yıllık izin/çalışan hakları yönetimi, masraf-nakit avans yönetimi ve performans yönetimi gibi pekçok İK süreçlerinde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak üzere Kolay İK ile Akbank olarak bir işbirliği gerçekleştirdiklerini duyuran Bülent Oğuz, “Artık ihtiyaç duydukları her an çalışanlarına dair öğrenmek istedikleri bilgilere bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletlerinden ulaşabiliyorlar” diyor.

Müşterileri kadar çalışanların da dijitalleşmesi için çalıştıklarının altını çizen Oğuz, çalışmalarını şöyle detaylandırıyor: “KOBİ sahipleri işletmelerinin her şeyi ile kendileri ilgileniyor. Dolayısıyla bankaya gitmeleri gerekse bile yoğunluktan zaman bulmakta zorlanıyorlar. Geliştirdiğimiz mobil uygulamayla bu konuya çözüm getirmiş oluyoruz. KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticilerimiz müşterilerinin bilgilerine mobil cihazlardan erişebiliyor, ziyaretlerinde onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde krediden üye işyerine, çek karnesinden KOBİ Tarifeleri’ne kadar birçok ürünü sunabiliyor. Böylece KOBİ’lerimizin bankaya gitmesine gerek kalmadan ihtiyaçlarını mobilden anında halletmiş oluyoruz.”



Albaraka Türk’ten sendikasyon kredisi

Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründe ilklerin öncüsü Albaraka Türk, 370 gün vadeli, 245 milyon dolar ve 60 milyon Euro tutarında murabaha sendikasyon kredisi temin etti. Bank ABC ve Emirates NBD Capital’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve 17 bankanın katıldığı murabaha sendikasyon kredisinin maliyeti sırasıyla LIBOR+125 baz puan ve EURIBOR+115 baz puan olarak gerçekleşti. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki bankaların yoğun ilgi ve katılım gösterdiği kredi, piyasada olumlu karşılandı. Başarılı bir şekilde tamamlanan Murabaha sendikasyon işlemine Körfez ülkeleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki bankalardan ilgi ve katılım olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah, “Jeopolitik belirsizlikler ve küresel büyüme beklentileri açısından ortaya çıkan makroekonomik kaygılara rağmen işlemimize katılan geniş çaplı yatırımcı profili, kurumumuza ve Türkiye ekonomisine güvenin göstergesidir” dedi.



Garanti’nin ekonomiye katkısı 298 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2018 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 359 milyar 882 milyon TL‘ye ulaşırken ekonomiye krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 298 milyar 250 milyon 713 bin TL oldu.

Garanti Bankası Genel Müdür Fuat Erbil; “2018 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek güçlü bir başlangıç yaptık. TL kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2018 yılının ilk üç ayında TL kredilerimizi ve TL mevduatlarımızı, müşterilerimizin bize güveniyle yüzde 4 büyüterek pazar payı kazandık. Güçlü sermayemiz, uyguladığımız etkin risk yönetimi, istikrarlı ve ihtiyatlı politikalarımızla sağlam aktif kalitemizi korurken sürdürülebilir kalkınma odağıyla çalışıyor, müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bankacılık sektörünün dönüşümüne öncülük ederken dijital bankacılıkta attığımız tüm yenilikçi adımlarla müşterilerimize hız ve kolaylık sağlıyor, mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Garanti’nin müşteri odaklı yaklaşımıyla uluslararası finans otoriteleri tarafından pek çok alanda takdir edildiğini söyleyen Erbil, şu bilgileri verdi: “Bankamız, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 8. kez ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ seçildi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üretmek üzere yaptığımız çalışmalarla üst üste 3. kez ‘Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi’ ödülünün de sahibi olduk. World Finance’in verdiği ‘Dijital Bankacılık Ödülleri 2017’ kapsamında Garanti, ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Mobil uygulamamız Garanti Cep ise ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülüne layık görüldü. Garanti, yeni “Yerinde Bankacılık” uygulamasıyla da Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. Yenilikçi iş modelimizle; kurumsal ve ticari, KOBİ ve bireysel her türlü ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak üzere, müşterilerimizi işimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza bize duydukları güven için teşekkür ederim.”



VakıfBank’tan 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

VakıfBank 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Hem Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı hem de imzaladığımız sendikasyon kredisinin başarısı milli ekonomimize ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en önemli göstergesidir. Bu işlemler, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sendikasyon kredisinde bankamızı destekleyen muhabir bankalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mütekabiliyet prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırmaya kararlıyız” dedi.



Maliyet düştü, 7 yeni banka katıldı

Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1.2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu: “Sendikasyon kredimize 7 tane yeni bankanın katılmış olmasından dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar; BNP Paribas, Cargill, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Erste Group, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve UniCredit.



Yapı Kredi daha da güçlü bilanço için sermaye artırımına gidiyor

Yapı Kredi 26 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, bilançosunu daha da güçlendirmek amacıyla sermaye artırım kararı aldı. Banka, bu karar doğrultusunda, ödenmiş sermayesini pay ihracı yolu ile 4.1 milyar TL artırarak 8.45 milyar TL’ye çıkartacak. Bununla birlikte uluslararası piyasalarda ilave ana sermaye ihracı ile ek borçlanma gerçekleştirecek. Yasal izinler ve piyasa koşullarına bağlı olarak, yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenen bu ihraç ile birlikte Yapı Kredi, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar ana sermaye artışı gerçekleştirmiş olacak. Bu işlem, son 10 yılda ülkemizde gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, sermaye artırım kararı hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak ülkemize, ekonomimize ve topluma çok daha fazla değer kazandırabilmek adına güçlü ve kapsamlı bir 2020 hedefi oluşturduk. Ana hissedarlarımız; Türkiye’nin en büyük grubu Koç Holding ve Avrupa’nın en büyük bankacılık gruplarından UniCredit, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğe rağmen ülkeye ve Yapı Kredi’ye duydukları güvenle çok önemli bir sorumluluk alarak, pay ihracı yoluyla 4.1 milyar TL (yaklaşık 1 milyar dolar) sermaye artırımına karar verdi. Yönetim Kurulumuzun onayladığı Sermaye Güçlendirme Planı ile pay ihracının yanı sıra, uluslararası piyasalarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracı da yapacağız. Böylece, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek ana sermaye artışı, sermaye yeterlilik oranlarının ve bilançomuzun daha da güçlenmesinde rol oynayacak. Bu kaynak, hizmet sunduğumuz tüm segmentlerde müşteri ve ürün portföyümüzün genişletilmesinde, büyütülmesinde ve dijital bankacılık alanında katmadeğerli ürünler geliştirilmesinde de kullanılacak.”

Erün, bankanın 2020 hedefi ile ilgili olarak ayrıca şu şekilde konuştu: “Bankacılığa kazandırdıkları ile ‘ilklerin bankası’ olan Yapı Kredi’nin bu sermaye artışı sadece bankanın değil ülkemizin de büyümesine katkı sağlayacak. Ana hissedarlarımızdan aldığımız güçlü destek, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve 74 yıllık deneyimimizle hedefimiz doğrultusunda bundan sonra da sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”



Halkbank Türkiye’nin enerjisi olacak

Türkiye’nin enerji hedeflerine destek olacak çalışmalarını sürdüren Halkbank, enerjide verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle “Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi”, “KOBİ’lere Enerji Veren Kredi”, “Yeşil Enerji Kredisi” ve “Konut Yalıtımı Destek Kredisi”ni sundu. Banka Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdiği ürünleriyle düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgar enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara ve binaların ısı yalıtımını yapacak firmalara özel destek verecek.

Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflerden birinin de “yerli ve milli enerji” olduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Kısa süre önce uygulamaya alınan Ulusal Enerji Verimliliği Planı kapsamında, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden yolda en önemli hususlardan birinin enerji olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Ülkemizin ekonomik stratejilerine duyduğumuz bağlılıkla biz de özel bir çalışma yaptık ve reel sektöre yönelik yeni ürünler geliştirdik. Firmalarımıza verdiğimiz finansal desteğin her alanda olduğu gibi, enerji alanında da verimliliğe dönüşeceğine ve ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz.”

Halkbank, söz konusu 4 kampanyasından birinden yararlananlara, ücretsiz 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapacak; 6 ay boyunca belirli bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilecekleri çeşitli paketler hediye edecek.