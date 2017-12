Türkiye İş Bankası 93 yaşında KOBİ’lerin çözüm ortağı

Türkiye İş Bankası, 93 yıldır KOBİ’nin yanında. Sadece rakamlarla değil müşterileriyle kurduğu karşılıklı güven ilişkisi ve yarattığı itibarla da ‘Türkiye’nin Bankası’ olma vasfını koruyan Türkiye İş Bankası, KOBİ müşterilerinin; üretim, kalite ve verimliliklerini artırmalarına destek olacak programlar sunmayı, onları hem finansal hem de danışmanlık anlamında destekleyerek çözüm ortağı gibi hareket etmeyi kendine görev biliyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, “Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ticari işletmelere sağladığımız finansal desteğe rakamsal açıdan baktığımızda 2016 yılsonunda 152.6 milyar TL olan ticari kredi büyüklüğümüzü 2017 ilk yarıyılda 170.2 milyar TL seviyesine ulaştırarak nakdi ticari kredilerde özel bankalar arasındaki birinciliğimizi sürdürüyoruz” diyor.

Bankanın ticari kredilerinin yüzde 31.5’ini KOBİ kredileri oluşturuyor. Yılın ilk yarısı itibarıyla KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamının da 53.6 milyar TL’ye ulaştığını açıklayan Şencan, “Ülkemizin her köşesinde ve her büyüklükteki KOBİ müşterilerimize yönelik stratejimiz uzun soluklu işbirliği ve finansal çözüm ortaklığı temeli üzerine kurulu” diye konuşuyor.

Şencan, farklılık stratejisini ve hedeflerini şöyle açıklıyor: “Bu denli geniş alana bu kadar derin nüfuz etme tecrübemizin kıymetini biliyor, sonucunu ise gerek rakamlarla gerek müşteri teveccühüyle uzun yıllardır almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda KOBİ’lerin ve ticaretin finansmanındaki öncü rolümüzü korumayı hedefliyoruz. Konjonktüre göre iş yapış şekillerimizi değiştirmeden, müşterimizi şaşırtmadan, gerektiğinde öncülük ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz.”



KOBİ’lerin finansman ihtiyacına çözüm

Artan rekabet şartları, KOBİ’leri işbirliği-güç birliği stratejilerine yönlendiriyor. İş Bankası, hem KOSGEB hem de KGF teminatlı kredilerde tüm kaynaklarını kanalize ederek öncü rolünü sürdürüyor.

Şencan, Türkiye’nin her köşesindeki binlerce KOBİ müşterilerine sözkonusu kredilere ilişkin imkanları sunduklarını belirterek şunları anlatıyor: “Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzaladığımız protokol kapsamında teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ’lere ve KOBİ dışı daha büyük ölçekli firmalara KGF kefaletli kredi desteği sunuyoruz. Bu protokol kapsamında kredi tutarları krediden yararlanacak firmaların özelliğine göre farklılık göstermekle birlikte tüm KOBİ’ler ve KOBİ ölçeği dışında kalan firmalar herhangi bir bölge ve/veya il sınırı olmaksızın KGF kefaletinden faydalanabiliyor. Ayrıca ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir dinamik olan kadınların hem işgücüne hem de ekonomiye katılımını İş Bankası olarak destekliyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilere gerek finansal olarak gerekse vizyon ve ufuklarını genişletecek eğitim projeleri ve seminerler yoluyla işlerini büyütmeleri ve daha da ileriye taşımaları için destek veriyoruz. Hem bankamız kaynakları ile hem de uluslararası finans kuruluşlarından temin ettiğimiz fonlarla da daha cazip faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile Kadın Girişimci Kredisi imkanı sunuyoruz.”



KOBİ’ler ve dijital dönüşüm

İş Bankası, dijital teknolojilerin sunduğu yeni fırsatlar ve iş modelleriyle tüm süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla organizasyonel değişiklikleri hayata geçirdi. “KOBİ müşterilerimizin bankacılık işlemlerini hızlı ve pratik şekilde yapabilmeleri için gerek şubelerimizde gerekse de dijital kanallarımızda sürekli bir iyileştirme içindeyiz” diyen Şencan, müşterilerinin ihtiyaç duydukları hizmetleri bulundukları yerden kolay bir şekilde yapabilmelerini, bankacılık işlemlerine ayırdıkları zamanı azaltarak kendi işlerine konsantre olmalarını hedeflediklerini söylüyor.



Şencan, “Bununla birlikte, KOBİ’lerin bankacılık dışındaki iş yapışlarını da dijitalleştirmek ve çağın şartlarına uygun bir yapıya dönüştürmek adına gerekli desteği sunabilmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada fintekler ve diğer dijital çözümler ile yakından ilgileniyoruz ve işbirlikleri kurarak müşterilerimize gündelik süreçler, girişimcilik, inovasyon, müşteri ilişkileri yönetimi gibi pek çok konuda faydalar sağlamayı amaçlıyoruz. Performans ve verimlilikteki bu artış KOBİ’lerin karlılığına ve ekonomik büyümeye olumlu etki sağlamaları açısından da önem taşıyor” bilgisini veriyor. Şencan, 2017 yılında İş Bankası olarak KOBİ bankacılığına yönelik çalışmalarına dijital alanda yeniliklerle birlikte yoğun bir şekilde devam edip KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel ürün ve kampanyalarla kendilerini buluşturacaklarını açıklıyor.



İş Bankası destekleri

POS ve ÖKC’lere avantajlar: Banka, POS ve ÖKC cihazları ile ilgili avantajlı çözümler sunuyor. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kapsamında anlaşmalı marka özelinde hediye MaxiPuan, bankanın kredi kartlarına vade farksız 9 aya kadar taksitlendirme kampanyası devam ediyor. Artık KOBİ’ler şubeye gitmeden POS-ÖKC başvurularını isbank.com.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor.



İhracatçı Kart: İhracatçı KOBİ’lere sunulan “İhracatçı Kart” ile KOBİ’ler, hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri mal ihracatı işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor.



Maximum Şirket Kredi Kartı: KOBİ’lere hem seyahat, konaklama, temsil, ağırlama vb. şirket harcamalarını hem de mal ve hizmet alımlarını Maximum Şirket Kredi Kartı ile gerçekleştirerek harcamalarını kontrol altında tutabiliyor. Bunun yanı sıra kart sahipleri, Türkiye genelinde sayısı 200.000'i aşan Maximum üye işyerinde taksitli alışveriş imkanından yararlanabiliyor, yapılan harcamalardan MaxiPuan kazanabiliyor ve kazanılan puanları Maximum üye işyerlerinde anında kullanabiliyor.



Dış ticarete destek: Dış ticaret üzerine faaliyet yürüten KOBİ’lere özel, ithalat ve ihracat işlemlerinin sağlıklı ilerlemesi ve ihtiyaçlarının doğru zamanda karşılanabilmesi için İş Bankası bölge satış müdürlüklerinde dış ticaret uzmanı yöneticiler bulunuyor.



İŞ’TE KOBİ: 2009 yılında KOBİ’lere özel olarak İŞ’TE KOBİ internet sitesini oluşturan İş Bankası ile KOBİ’ler, 30 farklı sektöre ilişkin incelemelere, çeşitli haberlerden araştırmalara, makalelere, videolara ve uzman görüşlerine kadar birçok bilgiye ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Şu an 82 bine yakın üyesi bulunan İş’te KOBİ ile girişimcilik, dış ticaret, tarım ve hayvancılık gibi 17 farklı konuda ihtisas sahibi “İşin Uzmanı”na soru yönlendirerek, KOBİ’ler ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. 2009 yılından bugüne kadar İşin Uzmanları 7.500’e yakın soruya yazılı olarak, 2 bini aşkın soruya da video ortamında yanıt vermiş.