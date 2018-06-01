Vakıf Katılım KOBİ’ye odaklandı başarısı rakamlara yansıdı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, önümüzdeki dönemde de KGF, Nefes ve benzeri kamu projelerinde yeralarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vakıf Katılım, KOBİ müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına ve bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylıkla sağlaması için yoğun gayret gösteriyor. Gayretin sonucu da rakamlara yansımış durumda. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “KOBİ’lerin toplam kredilerdeki payının günden güne lineer olarak arttığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Öyle ki, 2016 yılsonu itibariyle 180 adet KOBİ müşterimize 362 milyon TL fon kullandırırken 2017’de KOBİ müşteri sayımızı 2 bin 618’e, kullandırılan fonları da 3 milyar TL’ye yükselttik. Müşteri sayımızdaki artış yüzde 1354, kullandırılan fonlardaki artış ise yüzde 746 oldu” dedi. Göktaş, bu senenin ilk üç ayında 1.117 KOBİ müşterilerine toplamda 1.245 milyar TL fon kullandırdıklarını açıkladı.

İkram Göktaş, önümüzdeki dönemde de KGF, Nefes ve benzeri kamu projelerinde yer alarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. KGF’de 2017 yılı performansına ilişkin de bilgi veren Göktaş, “2017 itibariyle KGF toplam 200 milyar TL’lik kefalet sağladı. Kullandırılan bu kredilerin yüzde 84’ünün Türk Lirası cinsinden, yüzde 16’sının ise yabancı para cinsinden olduğunu görüyoruz. Vakıf Katılım olarak bizler de KGF teminatıyla işlem yapmaya başladığımız 2017 yılı Nisan ayından itibaren toplamda 1.2 milyar TL KGF teminatlı fon kullandırım rakamına ulaştık. Önümüzdeki dönemde de KGF ile protokoller çerçevesinde işbirliği yaparak KOBİ müşterilerimize fon kullandırmaya ve krediye erişimlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Vakıf Katılım yeni ürünler üzerine çalışıyor

Göktaş, KOBİ kategorisinde büyüme hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönem hayata geçirecekleri yenilikler olduğunu belirterek, “Aynı zamanda KOBİ bankacılığı alanında, gerek ödeme sistemleri gerekse finansman ve tasarruf araçlarında yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirmek ve dijitalleştirmek temel amacımız. Bu yıl içerisinde özellikle yatırım araçlarımızı geliştirerek, müşterilerimizin temel faaliyet dışı kazançlarına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda farklı sektörlere özel kart sistemleri, paket finansmanlar ve KOBİ danışmanlık hizmetleri ile iletişimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Vakıf Katılım’dan KOBİ’ye özel çözümler

Türkiye’deki KOBİ’ler genel olarak; sermaye yapısı zayıf, teknolojik imkânları ve yetişmiş insan kaynağı nispeten kısıtlı ve yaygın olarak aile şirketi hüviyetine sahip. Dolayısıyla network, kurumsallaşma, dijitalleşme (dijital dönüşüm), yeni pazarlara erişim, kaynakların verimli kullanımı, iş modellerinin tasarlanması, verimlilik artışı, hibe, teşvik, mentorlük ve finansal yapının düzeltilmesi gibi çok temel noktalarda ihtiyaçları bulunuyor. Vakıf Katılım, KOBİ müşterilerinin ihtiyaçlarını gözeterek onlara özel ürün ve hizmetler tasarlayarak kusursuz hizmet sunmaya odaklanıyor.

Göktaş, “KOBİ’lerimizin işletme sermayesi finansmanı için TOBB-Nefes Kredisi, KGF/PGS gibi düşük maliyetli kaynaklara erişimine aracı olmaya devam etmekte, bir yandan da dış ticaretin ve yatırımların finansmanı için dış ticarette daha geniş muhabir ağı oluşturmaktayız. Yurtdışı kaynaklı yatırım kredileri, proje finansmanı kredileri, SEP kredileri ve finansal kiralama ile müşterilerimiz için etkin çözümler üretiyoruz” bilgisini veriyor. Ayrıca segmentasyon yapısında farklılaşmaya giderek sadece KOBİ’lere hizmet veren deneyimli bir ekibin oluşturulması yönünde çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Göktaş, bu sayede KOBİ’leri daha yakından tanıyarak kişisel bazda ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek hizmet anlayışı oluşturmayı planladıklarını söylüyor.



Kar zarar ortaklığı projeleri ağırlık kazanacak

Bunların dışında, klasikleşen finansman modelinin ötesinde tüm sektörleri kapsayacak şekilde KOBİ’lerin üretimine katkı sağlayacak projeler için yeni ortaklık modelleri üzerinde çalıştıklarının altını çizen Göktaş, şu noktalara değiniyor: “Özellikle mikro krediler başlığı altında yenilikçi, katmadeğer üretecek, sürdürülebilir nitelikte inovasyon odaklı projelerde kâr zarar ortaklığı modeli ile KOBİ’lere desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kâr zarar ortaklığı projelerinin aktif büyüklüğümüz içerisindeki payını daha da fazla artırarak, sektörde KOBİ bankacılığı alanında hizmet veren ilk bankalar arasında yer almak da hedeflerimiz arasında. Önümüzdeki dönemde daha fazla müşteriye ulaşarak, reel ticaretin finansmanı konusunda daha fazla fon kullandırmak istiyoruz. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 98’ini, istihdamın yüzde 56’sını ve ihracatın yüzde 55’ini oluşturan KOBİ’lere bu yıl daha fazla destek vermeyi, sektör uygulamalarını da dikkate alarak hizmet yelpazesini KOBİ tabanlı olarak geliştirmeyi istiyoruz.”



Vakıf Katılım KOBİ için ‘Dijital Platform’ kuruyor

Gelişen teknoloji ile birlikte müşteriler hızla akıp giden zamanın değerini daha iyi kavrıyor ve operasyonel işlemlerde çok fazla vakit kaybetmeden ilerlemek istiyor. Üretim yoğunluğu içerisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni dijital dünyada zamanını banka şubelerinde geçirmek istemediği artık biliniyor.

Vakıf Katılım genel kabul gören bu durumun farkında olarak kuruluşunun üzerinden çok geçmeden mobil ve internet şubelerini devreye aldı. Gelişmeleri ve bu alanda yürüttükleri projeleri paylaşan İkram Göktaş, şu bilgileri veriyor: “Bunda giderek dijitalleşen trendlere ayak uydurmak istememizin yanında KOBİ müşterilerimizden gelen yoğun talepler de etkili oldu. Özellikle yoğun kredi operasyon işlemleri sebebiyle şubeye sürekli uğramak durumunda kalan müşterilerimiz var. Bulunduğu yerden kendine özel tahsis edilecek bir dijital platformu kullanarak pratik uygulamalarla işlemlerini gerçekleştirebileceği bir ürün üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dijital platformu sadece temel bankacılık işlemleri için değil; fizibil bulduğumuz proje ve fikirlere kaynak bulma noktasında da kullanabileceğimiz şekilde tasarlıyoruz. Böylece katılım bankacılığının esas işlevi olan ortaklıklarla da KOBİ’lerin büyümesine destek vermeyi hedefliyoruz.”