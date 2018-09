11 Ekim 2018’de fabrikasının resmi açılışını yapacak; Türkiye’nin ilk ve tek ‘Turbo Kompresör’ üreticisi: IHI DALGAKIRAN

Japon ve Türk işbirliğinin makine sektöründeki parlayan yıldızı IHI DALGAKIRAN, Kocaeli, Dilovası’nda, İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasının resmi açılışını 11 Ekim 2018 tarihinde yapacak.apon ve Türk işbirliğinin makine sektöründeki parlayan yıldızlarından IHI DALGAKI- RAN, sektöre yaptığı iddialı girişle dikkat çekiyor. Biz de IHI DALGAKIRAN CEO’su Kazuo Kobayashi ve IHI DALGAKIRAN COO’su (Genel Müdür) Yakub Tüfekci ile konuştuk.

Japonya’nın öncü teknoloji şirketlerinden IHI Corporation ile Türkiye’nin makina üretimindeki yıldızlarından Dalgakıran Makina’nın ortaklığıyla 2017 yılında kurulan IHI DALGAKIRAN, Türkiye’nin ilk ve tek turbo kompresör üreticisi. Japon ve Türk işbirliğinin makine sektöründeki parlayan yıldızı IHI DALGAKIRAN, Kocaeli, Dilovası’nda, İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Endüstri 4.0 stratejisiyle kurulan fabrikasının resmi açılışını 11 Ekim 2018 tari hinde yapacak.

IHI DALGAKIRAN CEO’su Kazuo Kobayashi, “IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresörleri, Japon ve Türk mühendislerinin ortak çalışmaları ile Türkiye’de üretilen ilk ve tek turbo kompresör” diyor ve genellikle yüksek ölçekli ve prestijli firmalarca tercih edilen IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresörleri’nin demir çelikten otomotive, tekstilden, ilaç, petro- kimya ve kimyaya, gıdadan enerjiye, elektrik-elektronikten, cam endüstrisine, inşaata, denizcilikten madencilik sektörüne kadar sanayinin birçok alanına hizmet verdiğini belirtiyor.

Kazuo Kobayashi, IHI DALGAKIRAN’ın kuruluşunun yapıldığı 2017 yılından bu yana, 50 milyon lira bütçeli ilk faz yatırımı kapsamında ‘Turbo Kompresör Üretim Hattı’nı, Kocaeli, Dilovası’ndaki İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde yapılandırdığını ve test aşamasına geçildiğini anlatıyor: “Tesisimizin kuruluşunun her aşamasında Endüstri 4.0 stratejisi ve anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz.”

IHI DALGAKIRAN, Ar-Ge Merkezi olacak: İleri teknoloji uygulamaları ve dünya çapında pazarlama ağı ile IHI DALGAKIRAN, sektöründeki iddiasını Ar- Ge Merkezi olma çalışmalarıyla taçlandırıyor. Kazuo Kobayashi, bugüne kadar yaptıkları tüm Ar-Ge yatırımlarını öz kaynakları ile tamamladıklarını kaydediyor: “Toplam istihdamımızın yüzde 40’ı uzman mühendislerden oluşuyor. IHI DALGAKIRAN olarak, mevcut Ar-Ge çalışmalarıyla sahip olduğumuz teknolojiyi sürekli geliştirmeyi ve yeni buluşlar, patentler ile taçlandırmayı hedefliyoruz.”

Endüstri 4.0 ile birlikte fabrikaların daha fazla otomasyona yönelmesiyle sanayinin her dalında basınçlı havaya olan talebin arttığına dikkat çeken Kazuo Kobayashi, her geçen gün yükselen enerji maliyetlerinin de firmaları daha verimli teknolojiler ve ürünler kullanarak enerji tasarrufu yapmaya yönelttiğini ifade ediyor. IHI DALGAKIRAN’ın Türk ve Japon mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibi öncülüğünde, hizmet verdiği her sektörde, farklı basınç ve kapasitelerde T2A, TRA, TRE, T3A ve TRX model IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresörler üretildiği bilgisini paylaşan Kobayashi, “IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresörleri yüzde 100 yağsız basınçlı hava üretmekte, üretim sırasında basınçlı hava ihtiyacı sık değiştiği için müşterilere özel optimal tasarımlar sunmaktadır. Ar-Ge departmanımızda, aerodinamik tasarımı tamamen kullanıcının fabrika ve ortam koşulları dikkate alınarak, ona özel, kompresör kontrol ve otomasyon sistemleri geliştirilerek 132 kW ile 2000 kW güç aralığında turbo kompresör proje faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek mühendislikle geliştirdiğimiz kontrol panelindeki veri akışı sayesinde ürünümüzü sahada çalışırken de takip edebiliyor, yaygın satış ve servis ağımızla yurtdışındaki ve yurtiçindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında çözüm üretebiliyoruz” diye konuşuyor.



“Mega kuruluşların ihtiyacına yönelik mega kompresörler üreteceğiz”: IHI DALGAKIRAN COO’su (Genel Müdür) Yakub Tüfekci, IHI DALGAKIRAN’ın gelecek hedeflerini de anlatıyor: “IHI DALGAKIRAN Ar-Ge departmanımızın geleceğe yönelik en önemli hedefi; mühendislik serisi diye de adlandırdığımız 2 MegaWatt üzeri güçte çok büyük endüstriyel turbo kompresörler geliştirmektir. Standart turbo kompresörlerden farklı olarak, teknik zorlukların fazla olduğu, çok önemli bir bilgi birikimi gerektiren bu mega kompresör projeleri departmanımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu sayede özellikle petro kimya tesisleri, rafineriler ile mega fabrikaların taleplerine cevap verebilmiş olacağız.”

Yakub Tüfekci, bu hedefe ulaşmak için önümüzdeki 5 yıllık süreçte, her yıl cirolarının yüzde 8-10’unu Ar-Ge yatırımlarına harcamayı ve Ar- Ge bölümündeki personel sayısını en az 2 katına çıkarmayı planladıklarını dile getiriyor. Tüfekci, sanayide enerji tasarrufunun zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor: “Klasik kompresör teknolojilerine göre yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlayan IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresörleri ile enerji verimliliğinde lider ve işletmeler için ekonomik çözümler üretiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla turbo kompresörlerin verimliliğini sürekli artıyor, böylece hem işletmelerde maliyetleri düşürüyor hem de ülkemizin enerji kaybını önlüyoruz.”

Yakub Tüfekci, önümüzdeki 5 yıl içinde ürettikleri ürünlerin yüzde 75’ini ihraç etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekliyor: “Ürettiğimiz turbo kompresörlerin, Almanya’dan Çin’e ihracatını yapıyoruz. Türkiye’nin tamamında satış ve servis hizmetinin yanı sıra ürünlerimizi Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Çin ve Afrika pazarlarına sunuyoruz.”

Dünyadaki en düşük arıza oranına sahip ürün, uzman servis ekibi, müşteriye özel çözümler: Yakub Tüfekci, müşterilerinin IHI DALGAKIRAN’ı tercih etme nedenlerini ise şu sözlerle özetliyor: Müşterilerimize dünyadaki en düşük arıza oranına sahip ürünü sunuyoruz. İşletmesinde ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz; enerji maliyetlerinden sağladığı fayda, kompresörün sürekli tam performans çalışması ve sorunsuz bakım süreci sebebiyle mevcuttaki diğer kompresörlerini de IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresör ile değiştiriyor. Bu işletmeler için karlı, bizim için ise gurur verici bir olay.

Mühendisler ve teknisyenlerden kurulu servis ekibimizin tamamı hem Japonya hem de Türkiye’de teknik eğitimler aldı. En kritik uygulamaları bile başarıyla gerçekleştiren servis ekibimiz daha da büyüyerek dünyanın birçok bölgesinde hizmet vermeye devam edecek.

Her ürün, müşterilerimize özel, terzi usulü üretiliyor. Bu sebeple uzun yıllar boyunca verimli çalışacak ürünler sunuyoruz. Bu da bizi rakiplerimizden çok daha iyi bir konuma eriştiriyor. Üretim sonucunda servis ekibimiz titizlikle ürünün kurulumunu sağlıyor.”