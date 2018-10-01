﻿
FİRMA TANITIM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:40
Bu haber 750 kez okundu.

Atlas Copco Kompresör Tekniği

Dünyanın lider sürdürülebilir verimlilik çözümleri üreticisi Atlas Copco’nun GA VSD+ kompresörleri ile ilgili uluslararası bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma tamamlandı. Müşterilerin yüzde 97’si GA VSD+ kompresörü tekrar tercih edeceğini belirtiyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip, yenilikçi ve sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlayıcısı Atlas Copco, müşteri ve potansiyel müşterilerilerine GA VSD+ kompresörlerinin performans ve müşteri deneyimi yönetimi değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Rapordan çıkan sonuçlara göre;
- Müşterilerin yüzde 97’si zaman içinde gerektiğinde tekrar Atlas Copco GA VSD+ kompresörü tercih edeceğini,
- Yüzde 86’sı GA VSD+’ın “Büyük ve küçük endüstrilerde basınçlı havanın kullanımında devrim yaratan, endüstri standartlarını yeniden belirleyen bir ürün” olduğunu belirtti.

GA VSD+’ı tercih eden müşterilerin sağladığı avantajlar ise şöyle:
- Yüzde 73 ile enerji maliyetlerinde düşüş,
- yüzde 62 ile düşük gürültü seviyesi,
- yüzde 69 güvenilir ve etkili performans,
- yüzde 35 yenilikçi dikey tasarım ile alandan tasarruf.

Yapılan araştırmaya ilişkin altyapı ve mühendislik şirketi yetkilisi, “Firmam ve kullanım açısından çok verimli. Arıza yapmayan, beklentilerin çok üzerinde bir makine” dedi. Tüketici ürünleri şirketi yetkilisi ise GA VSD+ ile sağladığı verimliliği “Üretim verimliliğimizde önemli bir iyileşme oldu. Yetersiz hava basınç sorunumuz ortadan kalktı. Üretimdeki kalite artışı ile çalışanların üzerindeki iş yükü hafifledi” ifadelerini kullandı.
Atlas Copco sonuçları Kompresör Tekniği’nin internet sitesinde yayınladı. Atlas Copco, aynı zamanda enerji tasarrufunu kontrol etmek isteyen müşteriler için flash uygulaması ile çalışan “VSD+ verimliliğinizi hesaplayın” sayfasını da yayına aldı. Ücretsiz olarak ölçüm yapan Atlas Copco, bu uygulama ile aynı zamanda müşterilerine kendilerinin de hesaplama yapabileceği bir ortam sunuyor.
Atlas Copco Grubu; kompresör, genleştirici ve hava işleme sistemleri, güç ekipmanları, endüstriyel el aletleri ve montaj sistemlerinde dünya lideri olan bir endüstri grubudur. Yenilikçi ürün ve çözümleriyle Atlas Copco sürdürülebilir verimliliğe yönelik çözümler sunar. 1873 yılında kurulan şirketin genel merkezi Stockholm, İsveç’tedir ve 180’den fazla ülkede varlığını sürdürmektedir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
GA VSDAtlas Copco Kompresör TekniğiAtlas Copco KompresörAtlas Copco
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
11 Ekim 2018’de fabrikasının resmi açılışını yapacak; Türkiye’nin ilk ve tek ‘Turbo Kompresör’ üreticisi: IHI DALGAKIRAN 11 Ekim 2018’de fabrikasının resmi açılışını...
CDT Bilgi Teknolojileri, ‘3D Baskı Elektroniği’nin lider şirketi Nano Dimension’ın Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesi temsilcisi oldu CDT Bilgi Teknolojileri, ‘3D Baskı Elektroniği’nin...
Microsoft ile 2018’de KOBİ’ler ‘bulut’ta Microsoft ile 2018’de KOBİ’ler ‘bulut’ta
IFS’ten otomotiv sektörünü değiştirecek 3 trend IFS’ten otomotiv sektörünü değiştirecek 3 trend
Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu; “Hayalinin peşinden koş” Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan...
Gücü kökenlerinde AFACAN 66 YAŞINDA Gücü kökenlerinde AFACAN 66 YAŞINDA
Yukarı Çık

banner227

banner223

banner216

11 Ekim 2018’de fabrikasının resmi açılışını...
Japonya’nın öncü teknoloji şirketlerinden IHI Corporation ile Türkiye’nin makina üretimindeki yıldızlarından...

Haberi Oku