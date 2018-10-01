Atlas Copco Kompresör Tekniği

Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip, yenilikçi ve sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlayıcısı Atlas Copco, müşteri ve potansiyel müşterilerilerine GA VSD+ kompresörlerinin performans ve müşteri deneyimi yönetimi değerlendirmesini gerçekleştirdi.



Rapordan çıkan sonuçlara göre;

- Müşterilerin yüzde 97’si zaman içinde gerektiğinde tekrar Atlas Copco GA VSD+ kompresörü tercih edeceğini,

- Yüzde 86’sı GA VSD+’ın “Büyük ve küçük endüstrilerde basınçlı havanın kullanımında devrim yaratan, endüstri standartlarını yeniden belirleyen bir ürün” olduğunu belirtti.



GA VSD+’ı tercih eden müşterilerin sağladığı avantajlar ise şöyle:

- Yüzde 73 ile enerji maliyetlerinde düşüş,

- yüzde 62 ile düşük gürültü seviyesi,

- yüzde 69 güvenilir ve etkili performans,

- yüzde 35 yenilikçi dikey tasarım ile alandan tasarruf.



Yapılan araştırmaya ilişkin altyapı ve mühendislik şirketi yetkilisi, “Firmam ve kullanım açısından çok verimli. Arıza yapmayan, beklentilerin çok üzerinde bir makine” dedi. Tüketici ürünleri şirketi yetkilisi ise GA VSD+ ile sağladığı verimliliği “Üretim verimliliğimizde önemli bir iyileşme oldu. Yetersiz hava basınç sorunumuz ortadan kalktı. Üretimdeki kalite artışı ile çalışanların üzerindeki iş yükü hafifledi” ifadelerini kullandı.

Atlas Copco sonuçları Kompresör Tekniği’nin internet sitesinde yayınladı. Atlas Copco, aynı zamanda enerji tasarrufunu kontrol etmek isteyen müşteriler için flash uygulaması ile çalışan “VSD+ verimliliğinizi hesaplayın” sayfasını da yayına aldı. Ücretsiz olarak ölçüm yapan Atlas Copco, bu uygulama ile aynı zamanda müşterilerine kendilerinin de hesaplama yapabileceği bir ortam sunuyor.

Atlas Copco Grubu; kompresör, genleştirici ve hava işleme sistemleri, güç ekipmanları, endüstriyel el aletleri ve montaj sistemlerinde dünya lideri olan bir endüstri grubudur. Yenilikçi ürün ve çözümleriyle Atlas Copco sürdürülebilir verimliliğe yönelik çözümler sunar. 1873 yılında kurulan şirketin genel merkezi Stockholm, İsveç’tedir ve 180’den fazla ülkede varlığını sürdürmektedir.