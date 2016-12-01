BP’den KOBİ’lere yakıt alımında hızlı ödeme kolaylığı

Türkiye’nin dinamosu olan KOBİ’ler özellikle BP Türkiye’nin verdiği avantajlı tekliflerle hedef kitlesinin en üst sırasında yer alıyor. BP Akaryakıt Filo Satışlar Müdürü Tarkan Toker, “BP Türkiye olarak, 2015 yılı itibari ile başladığımız KOBİ sektörüne yönelik özel geliştirdiğimiz tekliflerimizle 2016 yılında da öncelikle KOBİ’lere ağırlık vermek istiyoruz. BP Taşıtmatik sisteminin sunduğu avantajlarla KOBİ’lere maliyet kontrolü, operasyonel mükemmeliyet ve verimlik alanlarında değer katmayı hedefliyoruz” diyor.



KOBİ’ler için yakıt maliyetleri önemli bir masraf kalemi. Ve KOBİ’ler bu masraf kalemlerini daha iyi kontrol edebilmek ve muhasebeleştirmek için BP Taşıtmatik sisteminden faydalanıyor. İşletmelerin yakıt tüketimlerini kontrol edebilecekleri ve yönetebilecekleri bir hizmet olan BP Taşıtmatik, kredi kartı ile tahsilat kolaylığı, yüzde 100 filo yönetimi, hatalı yakıt alımına son vererek yüzde 100 güvenli yakıt ikmali sağlıyor. BP Taşıtmatik, işletmelere ayrıca şu avantajları sunuyor: “Online raporlama ve günlük, haftalık, aylık limitleme seçenekleri ve ileriye yönelik limit programlama, yaygın istasyon ağı, yaygın montaj hizmeti, ay boyunca yapılan, tüm alımlar için, sadece 3 fatura ile muhasebe işlemlerinde kolaylık ve zaman kazancı, profesyonel kullanıcılara yönelik güvenli sürüş eğitimleri.”



BP Taşıtmatik ile işletmelere, ay içinde her 10 günde bir yapılan alımlar için tek bir fatura yollanması sağlanarak muhasebe kayıtlarının ayda 3 fatura ile sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması sağlanıyor. Bu operasyonlara daha iyi takip ve denetleme imkanı sağlıyor.



Diğer başka bir avantaj ise kolaylık. KOBİ’lerin en çok tercih ettiği avantajların başında anlaşma imzalanması aşamasında kredi kartı üzerinden bir defa yapılan sistem girişiyle tüm tahsilatların otomatik olarak yapılması geliyor. Böylece Banka Teminat Mektubu ve Doğrudan Borçlandırma sisteminin maliyet ve bürokrasisine kıyasla çok daha hızlı ve kolay olan bir ödeme aracı olan kredi kartı kullanılmış oluyor.



BP Taşıtmatik tüm BP istasyonlarında bulunması ile ciddi bir kullanıcı kolaylığı ve fark yaratıyor. Bayram ve tatil gibi günlere yönelik önceden planlanıp belirli plakaların kullanıma açılıp/kapanması veya araç başına limitlendirme gibi uygulamalar çok önceden oluşturulup işletmelerin yakıt tüketimlerini daha iyi planlamasına yardımcı olunuyor.



Tarkan Toker, “Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 670 istasyonumuzla BP Taşıtmatik müşterilerine 7/24 hizmet veriyoruz. Tüm istasyonlarda Taşıtmatik satışı yaparak yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve kullanıcılara operasyonel kolaylık sağlayarak farklı bir hizmet sunan BP Türkiye, 1999 yılından beri filo kanalında faaliyet gösteriyor. BP Taşıtmatik, artan filo pazarına paralel büyüyen bir ivmede büyüyor. 2016 yılı itibari ile 165.000 araç ve 5.000 müşteriye hizmet veren BP Türkiye olarak, KOBİ’lere yönelik tekliflerimizle büyüyen Türkiye’ye olan güvenimizi ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.



Türkiye’de önemli bir büyüme trendi içinde olan KOBİ’lere yönelik farklı kolaylıklar üzerinde çalışmaları bulunan BP Türkiye, KOBİ’lere yönelik yeni ve farklı bir avantaj sunacak. Toker, “BP Türkiye olarak, bir banka işbirliğiyle 2016 yılı Aralık ayında pilot çalışmalarını tamamlayarak, Ocak 2017’de Kredi Kartlı Tahsilat Kolaylığı’nı hayata geçireceğiz. Bu hizmetten araç sahibi olan tüm işletmeler, hiç bir ücret ödemeden faydalanabilecek” açıklamasını yapıyor.



BP hakkında; Türkiye’de 104 yıldır faaliyetlerini sürdüren BP’nin küresel olarak stratejik projelerinden olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ve Güney Gaz Koridoru doğalgaz boru hattı çalışmaları Türkiye üzerinden geçiyor. Her iki proje de Türkiye’nin enerji güvenliği açısından jeopolitik önemde. BP, Türkiye’de yüzde 14 Taşıtmatik pazar payına sahip.