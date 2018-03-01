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01 Mart 2018 Perşembe 08:45
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CDT Bilgi Teknolojileri, ‘3D Baskı Elektroniği’nin lider şirketi Nano Dimension’ın Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesi temsilcisi oldu

NANO DIMENSION DRAGONFLY 2020 PRO 3D YAZICI CDT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENCESİYLE TÜRKİYE’DE!

CDT Bilgi Teknolojileri, ‘3D Baskı Elektroniği'nin lider şirketi Nano Dimension'ın Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesi temsilcisi oldu
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‘Elektronik Tasarım ve Üretim Otomasyonu’ konusunda Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde kapsamlı çözümler sunan CDT Bilgi Teknolojileri A.Ş, elektronik sektöründe dünyanın önde gelen 3D yazıcı üreticilerinden Nano Dimension (NASDAQ, TASE: NNDM) firması ile işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşma ile elektronik, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, savunma, uçak ve uzay sektörlerindeki kuruluşlar, Ar-Ge merkezleri ve yüksek eğitim kurumları Nano Dimension firmasının ürettiği DragonFly 2020 Pro 3D yazıcısını CDT güvencesiyle kullanma imkânına kavuşacak.

CDT bu işbirliği ile müşterilerine sağladığı elektronik tasarım, analiz, simülasyon ve üretim çözümleri yelpazesini genişletirken bugüne dek mekanik bileşen üretimi ile sınırlı kalan 3D yazıcı kullanımını; sensör, anten, iletken geometriler, bağlantılı cihazlar, baskılı devre kartları ve benzeri pek çok elektronik bileşenin üretiminde de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Ödüllü Dragonfly 2020 Pro 3D yazıcısı otomotivden tıbbi cihazlara, nesnelerin internetinden telekomünikasyona, savunma sanayinden tüketici elektroniğine kadar çok geniş bir alanda elektronik bileşen üreten kuruluşlar ve Ar-Ge merkezleri için yeni ufuklar açarken, kontrollü, düşük maliyetli ve güvenli ürün geliştirme olanağı sunacak.

Nano Dimension’un benzersiz çözümler sunduğunu belirten CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş görüşlerini şöyle dile getirdi: “Nano Dimension ürün ve çözümleriyle müşterilerimize tüm ürün geliştirme döngülerini kontrol edebilme, verimliliklerini arttırma ve piyasaya giriş sürelerini hızlandırma olanağı sunabileceğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimizin elektronik bileşen tasarım, prototip yaratma ve üretiminde karşılaştıkları zorlukları aşmasında anahtar çözümün Nana Dimension olduğuna inanıyoruz.”

Gelişen pazarlardaki konumunu güçlendirmek isteyen ve küresel çapta güvenilir iş ortaklıkları ile dağıtım ağını genişletme stratejisi izleyen Nano Dimension, CDT Bilgi Teknolojileri ile yaptığı anlaşmayla Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya bölgesinin sunduğu büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. CDT ile yaptıkları stratejik iş ortaklığı anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirten Nano Dimension CEO’su Amit Dror, “CDT Bilgi Teknolojileri’nin deneyimli ekibi, teknik bilgi birikimi, endüstri uzmanlığı ve müşterileri ile olan yakın ilişkileri ile hızla büyüyen bu pazarı yakından takip ederek, farklı endüstrilere ulaşabileceğimize ve Nano Dimension’un bölgede hızla büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

CDT Bilgi Teknolojileri hakkında detaylı bilgi için www.cdtas.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
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