EMS Yazılım Ar-Ge’ye odaklandı KOBİ’lere ERP’nin adresini yarattı: OCTOPOD

Temeli 1999 yılında atılan EMS Grup bünyesinde faaliyet gösteren EMS Yazılım, müşteri ihtiyaçlarına özel teknolojik çözümler üretmek ve firmaların kurumsal yapıya geçişinde özel danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2008 yılında kuruldu.

EMS Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, “Kuruluşumuzdan bu yana, Mikro ERP ailesinin en büyük çözüm ortaklarından biri olarak, KOBİ seviyesindeki firmaların ihtiyaçlarının karşılanmasında faaliyet gösteriyoruz. Halen Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Mısır, Fas, Dubai ülkelerinde teknik destek ve danışmanlık konularında hizmetlerimiz sürüyor” dedi.

Yıllar içerisinde satış ve destek hizmetleri esnasında karşılaşılan sorunları bertaraf edebilecek inovatif bir ürünün peşinde olduklarını ve bunun için 2012 yılında kendi Ar-Ge departmanlarını kurduklarını kaydeden Balo, “Çalışmalarımız sonucunu verdi ve Octopod Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu’nu geçen yıl hayata geçirdik. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümlerinde yerli ya da yabancı firmalar tarafından, müşterilere önerilen çözümlerin yetersizliğinden ve entegrasyon sorunlarından yola çıkarak, 4 yılda 5 milyon TL’lik bir Ar-Ge yatırımı ile geliştirdiğimiz OCTOPOD Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu, 15.000 saati aşkın test ve uygulama, 100’ü aşkın implementasyon sonunda müşterilerinin karşısına çıkmaya hazır hale geldi” diye konuştu.

Balo, ürünün KOBİ’nin ihtiyacına çok uygun bir çözüm olduğunu belirterek, 2017 sonunda Octopod’da yüzde 500 büyüme hedeflediklerini söyledi. Büyüme hedefinde yurtdışının da hedef kitlelerinde olduğunu vurgulayan Balo, “Dubai’de ofisimizi açtık, çalışmalara başladık. Türkiye’nin 2023 Türkiye yazılım ihracatında hedefi 10 milyar dolar. Yeni ürünümüz Octopod Hızlı Yazılım Geliştirme Platformu bu hedefteki en yüksek paya sahip ürünlerden biri olacak” bilgisini verdi. Octopod’un kısa sürede önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Balo, “100’ün üzerinde proje tamamlandı. Şu an aktif 7000 Octopod kullanıcısı var” dedi.

KOBİ’ler hedefleniyor

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümleri Türkiye’de son 10-15 yılda kabul görmeye başladı. Balo, halen pek çok KOBİ’nin kaynak planlaması çözümlerini doğru kullanamadığı veya yönetemediği için verimlilikte yüzde 65’lerde kaldığını hatırlatıyor. Sorunun nereden kaynaklandığını tespit ederek Octopod’u yarattıklarını kaydeden Şenol Balo, şu bilgileri verdi: “KOBİ’ler temelde maliyetlerin yüksek olması sebebiyle özelleştirilmiş yazılımlara erişemiyor. Öte yandan özel bir yazılım geliştirebilecek en az 3 yıl deneyimli bir yazılımcıyı da maliyet nedeniyle bünyelerinde bulunduramıyorlar. Ancak Octopod sayesinde bir üniversite öğrencisi ya da yeni mezun biri de bu firmalara özel yazılım geliştirebilir. Ürünün en önemli farklılaşma noktası kolaylığı. KOBİ’ler finanstan muhasebeye, stok kontrolünden, IK çalışmalarına kadar her türlü süreci Octopod üzerinde geliştirebilir. Ayrıca Ocotopod, kullanıcısının iş büyüklüğüne ve isteklerine göre ölçeklendirilebilen bir yazılım. İhtiyaç tek bir modül olabileceği gibi süreçlerin tamamı da Octopod üzerinde ele alınabilir.”

Şenol Balo, ERP pazarının dinamik bir yapıda olduğunu belirterek, “Sektörde büyüme yüzde 50-55 aralığında seyrediyor. Yazılım pazarı, 2016 yılsonunda 1 milyon 700 bin TL’ye ulaştı. Yüzümüzü Avrupa ülkelerine çevirirsek sektörün minimum 3 kat daha büyüme potansiyeli olduğunu öngörüyoruz” diye konuştu.