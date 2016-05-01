ESET uyarıyor: E-posta ile geliyor,cihazı kilitliyor, fidye istiyor

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, e-posta yoluyla bulaşan yeni bir fidye yazılımı tespit etti. Nemucod adlı bu zararlı yazılım, zip dosyaları içeren e-mailler aracılığıyla yayılıyor. Online fatura ya da mahkeme celbi gibi resmi görünümlü belge olarak gelen bu e-postaların eklentilerini açan kişilerin bilgisayarları kilitleniyor, dosyaları şifreleniyor ardından şifreyi kırmak için fidye talep ediliyor.

Kullanıcıyı kandırarak, bilgisayar sistemlerine şifre-fidye yazılımı bulaştırmak, ardından da bunu düzeltmek için para talep etmek, bir süredir tüm dünyada siber suçluların en çok tercih ettiği suç yöntemi haline dönüştü. Son üç yıldır Cryptolocker, bu konudaki en popüler yazılım olarak öne çıkarken bu yazılımın pek çok türevi de ortaya çıkmaya başladı.

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, bu türevlerden biri olan Nemucod hakkında uyarıda bulundu. Teknik adıyla “JS/TrojanDownloader.Nemucod” olarak etiketlenen bu zararlı yazılım, Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Japonya’da yüksek oranda görüldü.

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Bu tür yazılımlardan nasıl korunmalı?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Bilinmeyen kişilerden gelen e-mailleri açmayın. Temkinli olun. Bilgilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Eğer enfekte olursanız bu sayede dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. Zararlı yazılımdan korunmak için harici disk veya depolama aygıtınızı bilgisayara bağlı tutmayın. Kullandığınız yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin. Eğer hala Windows XP kullanıyorsanız, işletim sisteminizi desteklenen sürümlerle değiştirin. Güvenlik yazılımlarının da en son sürüme güncellenmiş olduğundan emin olun. Güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı kullanın. Güncel ESET çözümlerini kullananlar, fidye yazılımlarını engelleyecek şekilde korunmaktadır.”

Mobil cihazların da güvenliği çok önemli: Akkoyunlu güvenlik konusunda atlanan bir konuya daha dikkat çekiyor: “ESET’in İngiltere’de yaptığı bir araştırmaya göre bar ve publarda her yıl 138 bin cep telefonu ve dizüstü bilgisayar unutuluyor ve bu cihazların yüzde 64’ünde herhangi bir güvenlik koruması bulunmuyor. Cihazları kim bulduysa içindeki bilgiler onun eline geçmiş olabilir. Dizüstü bilgisayar veya cep telefonları özellikle de banka hesapları ile bağlantılı hassas bilgiler içeriyorlarsa korunmaları oldukça önemlidir. Araştırmaya göre cihazların büyük çoğunluğu gerçek sahiplerine geri dönüyor ancak cihazlar geri dönmeden önce kimlerin eline geçip hangi bilgilerin dışarıya sızmış olabileceğini kullanıcıların kendilerine sormalıdır. Hepsi bir arada internet güvenliği ürünümüz ESET Smart Security’nin üzerinde bulunan ESET Anti-Theft, antivirus, ebeveyn kontrolü, USB ve DVD kaynaklı tehditleri engelleyen aygıt kontrolü ve antispam gibi diğer özelliklerle birlikte tam koruma sağlar. Anti-Theft özelliğiyle kayıp dizüstü bilgisayarların yerini tespit edebilir, çalınmış bilgisayarın ekranında gerçekleştirilen eylemleri izleyebilir, hatta dahili kamera üzerinden hırsızın fotoğrafını çekebilirsiniz, cep telefonunuzu takip edebilir veya bloke edebilirsiniz.”

2016’nın dijital suç trendleri ne olacak? Alev Akkoyunlu, ESET’in yayımladığı “2016 Eğilimleri: Güvenlik Her Yerde” başlıklı raporuna dayanarak, dijital güvenlikte önplana çıkacak konuları ve siber suçları şöyle sıraladı: “Nesnelerin interneti gelişecek. Fidye yazılımları artacak. Hedefli saldırılar gündemden düşmeyecek. Yeni suç yazılımları ortaya çıkacak. Büyük veri ihlalleri beklenebilir. Mobil saldırılar artarak sürecek. Windows 10. Kritik altyapıların korunması çok konuşulacak. Kanunlar ve yönetmelikler tartışılacak. Siber Zorbalık ve çocuklara yönelik tehditleri konuşacağız.”