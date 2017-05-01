Gebze'de globale uzanan yolda; Gümüşay Grup şirketleri hızla büyüyor

İnsan kaynakları, tedarik hizmetleri ve inşaat alanında hizmet veren Gümüşay Grup, kurulduğu 2004 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Gümüşay Grup çatısı altındaki şirketleri; EFORA İnsan Kaynakları, Sarf Tedarik, KALDET Mühendislik ve İnşaat, www.gebzedesatilik.com adlı emlak portalı ile ülke sanayisinin temel ihtiyaçlarını ve işletmelerin gereksinimlerini göz önünde tutarak teknoloji ve yeterlilik alanına profesyonel çözümler üretiyor.

Gümüşay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, Gümüşay Grup’un tek hedefinin Türkiye’ye katmadeğer sağlamak olduğunu söylüyor. Bunun ülkesine karşı ahde vefa sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şenel, “Bizden sonraki nesillere doğru tüccarlığı öğretebilirsek bizim için en güzel miras bu olacak. Bizim birilerine örnek olmamız kadar bu ülkeye bırakabileceğimiz başka bir eserimiz yok. Yetiştireceğimiz insanlara, yanımızda çalışanlara, iş ortaklarımıza, evlatlarımıza ticari dürüstlük olarak bırakabileceğimiz mirastan daha güzel bir şey olamaz. Bütün hedefimiz bu” diyor.

Gültekin Şenel, işletmeler için zaman ve işgücü maliyetinin öneminin bilinci ve sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurguluyor. Şenel, “Müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, yasal mevzuata bağlı kalmayı, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider kuruluş olma” vizyonuyla hareket eden Gümüşay Grup’un, topluma fayda ve değer yaratan örnek bir kuruluş olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatıyor. Şenel, müşteri memnuniyetini sağlamanın en doğru yolunun, çalışan memnuniyetini sağlamak olduğuna değiniyor: “Tüm çalışanlarımızla bizler mutlu bir takım, mutlu bir aileyiz. Memnuniyet sırası şimdi sizde.”

Gültekin Şenel, Gümüşay Grup’un lokomotif şirketi EFORA İnsan Kaynakları’nın hedefleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “İçinde bulunduğumuz bölgede; Gebze’de, 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Tuzla’yı dahil edersek toplamda 20 OSB, ayrıca önemli yerli ve yabancı sanayi kuruluşları da mevcut. EFORA İnsan Kaynakları, uzman kadrosuyla Gebze ağırlıklı olmak üzere bölgedeki kuruluşlara ve Türkiye geneline işe alım, geçici personel temini, teknik bordrolama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ağırlıklı olarak sanayi, lojistik, üretim, otomotiv ve tekstil sektörlerine hizmet veren EFORA İnsan Kaynakları, sağlık ve ilaç sektörüne de adım atmak istiyor.

Gebze’deki merkez ofisimizin yanısıra İstanbul ve Bursa şubelerimizle hizmet veriyoruz. Düzce bölgesini pilot bölge olarak seçtik. 2017 yılının yaz aylarında Düzce şubemiz faaliyete geçecek. Düzce’de Sakarya’nın doğu kısmından Ankara’ya kadar olan bölgeye hitap etmeyi hedefliyoruz. Bilecik’te ufak çaplı projelerimiz var. Büyüme planımızı özellikle sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgelerde planlıyoruz. Ayrıca Manisa ve İzmir’e de eşzamanlı hizmet verecek bir lokasyonda da şube açmayı düşünüyoruz.

Kocaeli’nin vizyon projesi Bilişim Vadisi’nin hayata geçmesiyle birlikte EFORA İnsan Kaynakları da hizmet portföyünü genişletecek. Müşterilerimizin yüzde 85’i ağırlıklı Alman firmaları olmak üzere yabancı firmalardan oluşuyor. Avrupalı firmalarla çalışmamız, kurumsallaşma sürecinde ve çalışma prensiplerimizin kalitesinin artırılmasında bize büyük katkı sağlıyor.

EFORA İnsan Kaynakları’nın orta vadeli hedefi; globale açılmak. Bunun için Avrupa’da insan kaynakları alanında hizmet veren cirosu en yüksek 25 firmanın 21’iyle görüşmeler yaptık. Bu firmalardan 11’iyle ciddi yol aldık, bunların 8’iyle de önümüzdeki ay Almanya’da görüşmelere devam edeceğiz. Avrupa’da iş yapan şirketlerle şirket evliliği, distribütörlük veya franchise anlaşması şeklinde bir iş ortaklığını hayata geçirmek istiyoruz. Bu iş ortaklığının çerçevesini görüşmelerimizin neticesi belirleyecek. Kurumsal olarak bize değer katacak firmalarla çalışacağız.

Şu anda özel istihdam ofisi statüsüne geçmekle ilgili İŞKUR’la bir çalışma yürütüyoruz. Böylece kurumsallaşma sürecinde, denetim, hizmet ve kalitemizi daha da arttıracağız. 2016’da yüzde 20 büyüme hedefimize ulaştık. 2017’nin ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına oranla yüzde 55’lik bir artış sözkonusu. Bu veriler 2017 yılında yüzde 100 büyümeyi yakalayabileceğimizi düşündürüyor. Toplam 21 sanayi kuruluşuna düzenli olarak hizmet sunuyoruz. Şu andaki çalışan portföyümüzün yüzde 95’ini mavi yakalılar oluşturuyor ancak iş bulma noktasında beyaz yakalı çalışanlardan da ciddi bir talep sözkonusu. Hizmet verdiğimiz firmalardan da beyaz yakalı çalışan istihdamı konusunda talepler geliyor. 2017 yılında beyaz yakalı çalışan portföyümüzü de genişleteceğiz.”

Gültekin Şenel, Gümüşay Grup’un diğer bir firması Sarf Tedarik’in ağırlıklı olarak sanayi kuruluşlarına, restorantlara, kafelere, sağlık kurumları ve belediyelere; temizlikten ambalaja tüm sarf malzemelerinin temini konusunda geniş bir network ile hizmet sunduğunu anlatıyor: “Sarf Tedarik şirketimizi oğlum Gürsel Şenel yönetiyor. Şirketimiz, 2016 yılında sarf tedariğinde istenilen büyüme sürecinde ve kalitesini yükseltmede ciddi bir ilerleme kaydetti. Sarf Tedarik, İstanbul Anadolu yakasında; sanayi, hizmet ve perakende alanlarında faaliyet gösteren 30 firmayla çalışıyor. Sarf Tedarik, 2016’da yüzde 100 büyüdü, aynı başarısını bu yıl da hedefliyor. Sarf Tedarik, 2017’de müşteri potansiyelini yüzde 100, cirosunu yüzde 70 artırma hedefiyle çalışıyor.”

Gültekin Şenel, Gümüşay Grup şirketlerinden KALDET Mühendislik ve İnşaat’ın ağırlıklı olarak sanayi kuruluşlarına endüstriyel zemin betonları hizmeti verdiğini aktarıyor: “KALDET Mühendislik ve İnşaat firmamız adını da ‘kalite ve detay’dan alıyor. Uzman ekibimizle sanayi kuruluşlarına endüstriyel zemin betonlarının yanısıra dış cephe kaplama, panel kaplama ve çatı onarımı vb. fabrika inşaat hizmetleri de sunuyoruz. Çalıştığımız fabrikanın isteği doğrultusunda işletme içinde mühendislik ve taşeronluk hizmetlerimizi de sürekli hale getirebiliyoruz. Şirketimiz, aynı zamanda o fabrikanın teknik sorumluluğunu da alarak, makine kurulumları, revizyonları, bakımları, onarımları işlerini de yürütebiliyor. Geçen yıl kurulan ve henüz 7 firmaya hizmet veren KALDET Mühendislik ve İnşaat, 2017’de yüzde 30 büyümeyi hedefliyor.”

Gültekin Şenel, 2009 yılında kurdukları www.gebzedesatilik.com adlı emlak portalini projesini yeni bir proje; dokunsat.com ile güçlendireceklerini açıklıyor: “Hedefimiz, e-ticaret noktasında yeni bir portal oluşturabilmek. Gebzedesatilik.com’u şu anda yeniden revize ediyoruz. Gebzedesatilik.com’un yanına yeni portalimiz; dokunsat.com adlı sayfamız hazırlanıyor. Ürün portföyü oldukça geniş olacak. Markalaşmayı hedefliyoruz.”