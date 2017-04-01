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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:45
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IFS Endüstri Günleri başladı; IFS OTOMOTİV GÜNÜ Bursa’da yapıldı

Global kurumsal yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre özel geliştirdiği sektörel çözümlerini paylaşacağı IFS Endüstri Günleri etkinlik serisini, otomotiv sektörü için ERP çözümlerini anlatacağı IFS OTOMOTİV GÜNÜ ile sektörün kalbinin attığı Bursa’da başlattı.

IFS Endüstri Günleri başladı; IFS OTOMOTİV GÜNÜ Bursa'da yapıldı
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IFS Türkiye’nin düzenlediği ‘IFS Endüstri Günleri: OTOMOTİV GÜNÜ’ etkinliği, Hilton Bursa Convention Center’da yapıldı. IFS OTOMOTİV GÜNÜ’nde, yoğun rekabet, yüksek kalite beklentileri, düşük kar marjları, uluslararası üst düzey standartlar ve ana sanayi baskısı ile her geçen gün daha kontrollü ve verimli üretim yapmak zorunda olan otomotiv sektörü için geliştirilen IFS ERP Otomotiv Çözümleri anlatıldı.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte IFS’in dünyada Tier 1’den Tier 4’e kadar yüzlerce otomotiv müşterisinden edindiği global tecrübe ile oluşturulmuş, farklı ölçekteki otomotiv işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun IFS ERP çözümleri hakkında bilgi verildi.  Ürün tasarımından (PLM), sonlu kapasite planlamaya, kanban ve yalın üretim uygulamalarından, üretimden veri toplamaya, EDI ile sipariş yönetiminden kalite uygulamalarına kadar otomotiv sektörüne özel geliştirilen ‘IFS Otomotiv Çözümleri’nin yanı sıra son versiyonu IFS Applications 9 ile gelen yeni özellikler ile İş Zekası ve Raporlama ekranları hakkında da bilgi paylaşıldı.  Etkinlikte ayrıca IFS Applications kullanıcılarından NSK Grup İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sinan Zırhlı, IFS ERP projeleri, yapılan çalışmalar ve geldikleri nokta hakkında bilgiler paylaştı.

IFS hakkında;
Büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firması IFS™ , sunduğu ürün ve hizmetlerle işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlıyor.
İsveç’te 1983’te kurulan IFS, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteriyor. IFS'in yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi, esnek mimari altyapısıyla her ölçekteki işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı. IFS Applications katmanlı mimarisi ve bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı veriyor.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 1 milyondan fazla kullanıcının işlerini yönettiği  IFS Applications, Türkçe dahil 23 dilde kullanılabiliyor, çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlıyor.
www.ifsworld.com 
Twitter: @ifsworld
Blog:http://blog.ifsworld.com

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