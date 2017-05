IFS, farklı üretim metodları için ERP stratejilerini anlatacak

Global kurumsal yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre ve farklı üretim metodlarına özel geliştirdiği çözümlerini paylaşacağı IFS Endüstri Günleri etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Serinin 2. etkinliği “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” 17 Mayıs Çarşamba günü The Ritz Carlton Hotel’de yapılacak.

“IFS Endüstri Günleri: Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliğinde farklı endüstri modelleri ve üretim şekilleri için ERP iş modellerinin nasıl uygulanması gerektiği anlatılacak.

Klasik ERP yazılımlarının farklı üretim modellerindeki gereksinimlere cevap veremediği gerçeği ile kurulduğu günden bu yana çalışmalarını 4 ana süreç (Varlık ve Servis, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Endüstriyel Üretim) ve farklı üretim modelleri üzerinde yoğunlaştıran IFS, “IFS Endüstri Günleri” kapsamında düzenlediği etkinlikte farklı üretim tipleri ile çalışan işletmelere yönelik ERP stratejilerini ve IFS Applications’ın bu alanlardaki çözümlerini aktaracak.

Mevcut rekabet şartlarına uyum sağlamak amacı ile şirketlerin birden çok imalat yöntemi ile çalıştıkları ve her geçen gün değişen pazar şartlarına göre süreçlerine yeni üretim modellerini ekledikleri günümüzde, şirketlerin farklı üretim metodlarına yönelik süreçleri yönetebilme konusundaki yeteneklerini geliştirmeleri bir zorunluluk.

ERP söz konusu olduğunda, sektörü ne olursa olsun akla bir işletmedeki tüm iş süreçlerinin entegre bir şekilde çalışması geliyor. Otomotiv gibi seri imalat yapan bir işletme ile siparişe özel konfigüratif makine yapan bir işletmenin ya da proje bazlı tesis kuran bir işletmenin uygulayacağı ERP modelleri birbirinden çok farklıdır. Tekliflendirmeden planlamaya, üretimden satış sonrası servise kadar tüm süreçler seçilen iş modeline göre büyük farklılıklar gösterir.

IFS Endüstri Günleri’nin 2. ayağı olan “ Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliğinde stoğa üretimden, siparişe özel üretime, siparişe özel konfigürasyondan, siparişe özel mühendisliğe farklı ve çoklu üretim yöntemleri için IFS Applications’in çözümleri hakkında bilgi verilecek.

17 Mayıs 2017 Çarşamba günü The Ritz Carlton Hotel Cam Salon’da gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 13.30’da başlayacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, katılımcıların kayıt yaptırmaları gerekiyor. Detaylı bilgileri www.ifs.com.tr adresinden alabilirsiniz.

IFS hakkında; IFS™ , büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firması. Sunduğu ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlıyor. Dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteren IFS’in, yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış. IFS Applications katmanlı mimarisi ve bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkânı veriyor.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 1 milyondan fazla kullanıcı işlerini IFS Applications ile yönetiyor. IFS Applications Türkçe dahil 23 dilde kullanılabiliyor ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemleri yapısına tam destek sağlıyor.