IFS IoT Business Connector ile dijital dönüşümde hız kazanın!

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, İsveç’in Göteborg kentinde gerçekleşen IFS World Conference’da, IoT’yi reel olarak işinizde uygulayabileceğiniz yeni ürünü IFS IoT Business Connector’u tanıttı.

IFS IoT Business Connector, 3.parti ürünlerden, makine ve ekipmanlardan ve cihazlardan toplanan verileri analiz ederek oluşan verilerle IFS Applications içinde iş akışlarının tetiklenmesini ve buna uygun aksiyon almayı sağlıyor. Kullanıma hazır kolay arayüzleri ile IFS IoT Business Connector üçüncü parti yazılımlarla APİ’ler sayesinde doğrudan bağlantı kurabiliyor.

Şirketlerdeki en önemli varlıklardan olan operasyonel verilerin karar alma mekanizmalarında kullanılabilmesi ile iş verimliliğini arttırmayı hedefleyen IFS IoT Business Connector, üretim, bakım ve servis verilerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesini sağlayarak, karar almada ve aksiyona geçmede zaman kaybetmemeye destek oluyor.

Yapılan araştırmalar şirketlerin yüzde 86’sının ‘Nesnelerin İnterneti’nin önemini bildiğini ancak yüzde 40’ının henüz bu konuda bir strateji geliştirmediklerini gösteriyor. ‘Endüstri 4.0’ ve ‘Akıllı Üretim’ kavramlarının çok konuşulduğu günümüzde dijital dönüşümün baş kahramanlarından olan ‘Nesnelerin İnterneti’, IFS IoT Business Connector ile şirkette yaşayan, veri üreten ve dijital dönüşüm stratejisini destekleyerek verimliliği arttırmayı sağlayan bir yapı oluşturuyor.

IFS IoT Business Connector başlıca şu bileşenlerden oluşuyor:

- IFS IoT Controller, IoT veri analizi aracının işinizle ilgili görüşleri ortaya koyduğunda atılacak adımları belirleyen bileşendir.

- IFS IoT Gateway, bulut tabanlı ürünler ve IoT veri analizleri ile yerinde veya bulut tabanlı IFS ürünleri arasında güvenli iletişim sağlayan bileşendir.

- IFS IoT Discovery Manager, Microsoft Azure IoT Suite keşif platformu olarak kullanıldığında, ilave yönetme ve izleme kabiliyeti sağlayan bileşendir.

- IFS IoT Business Connector dünyada sondaj taahhüt firması SongaOffshore, merkez ofisi Birleşik Devletler’de bulunan lider fabrika bakım ve IT hizmetleri sağlayıcısı ATS, uluslararası zirai mücadele şirketi Anticimex ve Kuzey Amerika’da yerleşik kıymetli maden işletmeciliği HeclaMining gibi erken uygulayan müşteriler tarafından kullanılıyor.

Anticimex CEO’su Jarl Dahlfors IFS IoT Business Connector ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “IFS IoT Business Connector sayesinde dijital haşere kontrol cihazlarımızın ürettiği verileri denetleyebiliyoruz, böylece hem müşterilerimize daha iyi hizmet veriyoruz hem de onlara ihtiyaçları olan bilgileri sağlıyoruz.”

IFS CTO’su Dan Matthews ise “Müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak ihtiyaç noktalarını birleştiriyoruz, böylece IoT yatırımları veri yığınları ve çok iyi grafikler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ortaklaşa planlanan ve bir işin diğer tüm getirileri ile birlikte optimum şekilde uygulanan gerçek hareketlerle sonuçlanıyor. Bu müşterilerimiz için IoT’ye giriş yapmanın kolay, daha az riskli ve gerçekleştirilmiş değer elde etmenin daha hızlı yolu” dedi.

IFS IoT Business Connector 2017 yılı başında piyasaya sürülecek.