01 Mayıs 2016 Pazar 08:44

Bu haber 8903 kez okundu. IFS Partner Networkü genişliyor Global iş uygulamalarının lider markalarından IFS,Türkiye çözüm ortakları ile biraraya gelerek gelecek hedeflerini belirledi.

IFS, global ve yerel olarak hızla büyüyen müşteri veritabanına daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla oluşturduğu partner ekosistemini geliştirme stratejisi çerçevesinde ‘Türkiye Çözüm Ortakları’nın yöneticileri ile biraraya geldi.

IFS, Türkiye’de ve dünyada artan iş hacmine paralel olarak çözüm ortağı ağını büyütmek amacı ile hazırlanan Partner Network Programı ile nitelikli partner ekosistemini genişletiyor. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sektörel uzmanlığı arttırmak ve coğrafi olarak erişilebilirliği genişletmek amaçları ile 4 yıl önce başlatılan IFS Partner Network Programı kapsamında Accenture (Norveç), Deloitte (Benelux), Envecon (global) gibi dünyanın sayılı isimlerinin de aralarında olduğu pek çok yazılım ve hizmet sağlayıcı firma farklı kategorilerde IFS Partner Ailesi’ne katıldı.

IFS Türkiye’de de partner operasyonlarına ağırlık vererek hizmet ağını genişletmeye odaklandı. IFS’in çalışmalarına devam eden 4 aktif iş ortağına (Egeria Yazılım, Asyst Yazılım, F8 Bilişim, ENZ Bilişim) katılan 3 yeni iş ortağı (TrackBilişim, Proceed Kurumsal Bilgi, Atenta Danışmanlık) ile birlikte Türkiye’deki partner sayısı da 7’ye yükseldi.

İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Konya gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerindeki projelerine daha kolay hizmet verebilmek, artan müşteri sayısına kesintisiz ve uzmanlık gerektiren hizmetleri götürebilmek gibi hedefler ile globaldeki stratejisine paralel olarak çözüm ortaklığı programını devreye alan IFS Türkiye, bu kapsamda geçtiğimiz hafta Hilton DoubleTree Otel’de iş ortakları ile biraraya gelerek durum değerlendirmesi ve güncel bilgi paylaşımı yaptı.

Egeria Yazılım, F8 Bilişim, Asyst Yazılım, Proceed Kurumsal Bilgi, TrackBilişim ve ENZ Bilişim firmalarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda IFS’in globalde yürüttüğü partner programı, hizmet kalitesinden ödün vermeden geliştirdiği iş ortağı ile büyüme stratejisi ve partner networkünün gelişimi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

IFS Partner Programı ve şirketlere sunduğu iş ortaklığı fırsatları ile ilgili bilgi veren IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, “IFS olarak Türkiye’de ve dünyada hızla büyüyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için çözüm ortaklarımızı geliştiriyoruz. IFS müşterileri diledikleri danışmanlık hizmetini IFS Türkiye’den ya da çözüm ortaklarından alabilirler. Böylece müşterilerimize diledikleri esnekliği ve özgürlüğü sunuyoruz” dedi.

IFS Türkiye bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ERP konusunda tecrübe sahibi olan veya IFS konusunda uzmanlaşmak isteyen servis, yazılım, kanal ve teknoloji şirketleri ile çalışmalar yaparak partner networkünü daha da genişletmeyi hedefliyor.

IFS hakkında; IFS™; büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firması. İsveç'te, 1983’te kurulmuş IFS, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteriyor.

IFS’in yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Günümüzde 3000’den fazla şirket ve 1 milyondan fazla kullanıcı, işlerini IFS ERP Uygulamaları ile yönetiyor.

IFS Türkiye Ofisi, farklı sektörlerde 200’den fazla müşteri ve 20 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı.