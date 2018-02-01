Dünyanın lider global yazılım IFS’ten otomotiv sektörünü değiştirecek 3 trend Dünyanın lider global yazılım firmalarından IFS’in Global Otomotiv Sektörü Direktörü Stefan Issing, 2018 yılı için otomotiv sektörü öngörülerini paylaştı. Bu yıl sektörü üç yeni trendin etkileyeceği bekleniyor. Issing, veriye dayalı yeni servisler, daha güçlü hafif malzemeler ve elektrikli taşıtlar (EV) için hızla geliştirilebilen altyapılar olarak üç trendin detaylarını açıklıyor.

Trend #1:

2018’de otomotiv sektöründeki servis gelirleri yüzde 30 artacak: Otomotiv sektörü kimi zaman tutucu görünse de aslında değişim, bu sektörün genetiğinde var. Bugünün otomotiv liderlerinin de rakipleri yeni dijital servislere yatırım yaparken geride kalmamak için aynı esnekliği, çevikliği ve uyum kabiliyetini göstermeleri gerekiyor.



Büyük bir otomotiv tedarikçisi olan bir IFS müşterisi, yakın zamanda önemli ve yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca müşteri, yalnızca orijinal ekipman üreticisi (OEM) için parça üretmekle ve tedarik etmekle kalmayacak, aynı zamanda bayilere satış sonrası servisler sunmak üzere, bu yedek parçalardan veri de toplayacak. Bu hizmet, ürün geri çağırma süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek yedek parçalar için veri sağlamayı ve yedek parça belgelerini doğrudan bayilerde tamamlamayı da kapsıyor. Eğer bu size fütüristik geliyorsa tekrar düşünün. Tedarikçi, bir ay içinde bu servisleri vermeye başlayacak. Fakat bu yepyeni bir senaryo.



Zaman geçiyor, bugünden başlayın. Yarın çok geç olacak. Günümüzün benzinli otomobillerinde yaklaşık 30.000 parça, elektrikli araçlarda ise 10.000-20.000 kadar kullanılıyor. Britanya ve Fransa’da benzinli otomobiller 2040 yılından itibaren aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmaya başlanacak. Paris 2030 yılında benzinli araçları yasaklayacağını duyurdu, Hindistan 2030 yılında tamamen elektrikli taşıtlara geçmiş olmayı planlıyor. Egzoz gibi (elektrikli araçlarda mevcut dahi olmayan) yedek parçaların üreticileri için, servis adeta bir cankurtaran halatı. Fakat bugünden 2020’ye, 2030’a ve 2040’a doğru geri sayıma başlamaları ve hazırlanmaları gerekli. Bu değişimin gerektirdiği çevikliği ve kapasiteyi garanti edebilecek bir kurumsal yazılımın entegrasyonu zaman alır. Bu nedenle beklemek gibi bir seçeneğiniz yok.





Trend #2:

Karbon fiber takviyeli plastik gibi daha hafif, daha güçlü malzemeler sihirli değnek etkisi yaratacak: Hangisi daha önemli-hafiflik mi, güvenlik mi? Neden ikisi bir arada olmasın? Aslında pekâlâ da olabilirler. Uzun yıllar boyunca otomotiv üreticileri, birbiriyle çelişen iki talebi karşılama gayreti içinde ikilem yaşadılar: Daha hafif taşıtlar (daha düşük CO2 emisyonu) ve daha güvenli taşıtlar (çelişkili bir şekilde, daha ağır parçalar).



2018’de daha hafif ve daha güvenli yeni-nesil malzemelerin giderek artacağını göreceğiz. Bu malzemeler bir yandan daha düşük CO2 salımına yol açarken diğer yandan da daha güvenli araçlara yönelik katı kuralların gereğini yerine getirecek. Alüminyum ve yumuşak çelik gibi malzemeler standart hale gelecek. İstisnai ölçüde sağlam, güvenli bir mühendislikle üretilmiş bir plastik türü olan karbon fiber takviyeli plastik (CFRP), başka araçlarda da daha çok kullanılmaya başlayacak. Karbon fiber laminat olarak da bilinen CFRP, epoksi reçinesi gibi sertleştirilmiş bir plastik yapıştırıcıyla birbirine bağlanmış, sert ve neredeyse saf karbon liflerinden katmanlar halinde dokunuyor. CFRP alanında Ar-Ge’nin artması, maliyetleri düşürecek.





Trend #3:

2022’de her 4 yeni otomobilden biri elektrikli olacak ve 2027’de elektrifikasyon tamamlanabilecek: Elektrikli araçların yaygınlaşmasına ilişkin genel trend hâlâ geçerli. Fakat güçlü, merkezi hükümetin elektrikli araçları destekleyen net bir yasa çıkardığı Çin’de bile iki büyük engel söz konusu: standartlaştırılmış şarj istasyonlarının olmayışı ve batarya gücü.



Araç üreticilerinin ve orijinal ekipman üreticilerinin, gözlerini büyük resimden ayırmamaları gerekiyor. Zaman, elektrikli araç zamanı. Fakat bataryalar ve standartlaştırılmış şarj istasyonlarının olmaması, yol üzerinde ciddi birer engel teşkil ederek sektörün öngördüğü gelişim hızını engelliyor.