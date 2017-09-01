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01 Eylül 2017 Cuma 08:34
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Şölen’den bayram lezzetleri

Kurban Bayramı, Şölen ürünleriyle tatlanıyor. Octavia, göz alıcı ve şık ambalajları içinde dört farklı çikolata lezzeti sunarken Butik Jelly Şeker lokum kıvamında bir bayram yaşatacak.

Şölen'den bayram lezzetleri
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Octavia; fındık kremalı, sütlü, hindistan cevizli ve bitter çeşitleri, üretiminde gerçek meyve suyu kullanılan Butik Jelly Şeker ise elma, portakal, limon, çilek, karpuz ve tropik ile bu bayram herkesi mutlu edecek.

 

 

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