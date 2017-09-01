01 Eylül 2017 Cuma 08:34

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Şölen’den bayram lezzetleri

Kurban Bayramı, Şölen ürünleriyle tatlanıyor. Octavia, göz alıcı ve şık ambalajları içinde dört farklı çikolata lezzeti sunarken Butik Jelly Şeker lokum kıvamında bir bayram yaşatacak.