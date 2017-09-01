Şölen’den bayram lezzetleri

01 Eylül 2017 Cuma 08:34Bu haber 614 kez okundu. Şölen’den bayram lezzetleriKurban Bayramı, Şölen ürünleriyle tatlanıyor. Octavia, göz alıcı ve şık ambalajları içinde dört farklı çikolata lezzeti sunarken Butik Jelly Şeker lokum kıvamında bir bayram yaşatacak. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş Octavia; fındık kremalı, sütlü, hindistan cevizli ve bitter çeşitleri, üretiminde gerçek meyve suyu kullanılan Butik Jelly Şeker ise elma, portakal, limon, çilek, karpuz ve tropik ile bu bayram herkesi mutlu edecek. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş