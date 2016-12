01 Nisan 2016 Cuma 08:48

Bu haber 10220 kez okundu. 100 bin kişiye tamamlayıcı sağlık sigortası yapıldı İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Organize Sanayi Bölgeleri şirketleri ve Medical Park Hastaneler Grubu, sağlık alanında işbirliğine imza attı.

‘Herkes İçin Sağlık’ felsefesiyle 17 ilde 25 hastaneyle faaliyet gösteren Medical Park, BTN Sigorta işbirliğiyle Anadolu Yakası’ndaki 100 bin Organize Sanayi Bölgesi şirketleri çalışanı ve ailesine sağlık hizmeti verecek.

BTN Sigorta ve İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) arasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşması yapıldı. İMES Sanayi Sitesi’nde imzalanan protokolle Anadolu Yakası OSB’leri çalışanları ve aileleri, Medical Park Hastaneleri’nde ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinden fark ödemeden faydalanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası protokolü imza törenine, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Önay, İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, DES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Öztürk, Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, KADOSAN Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta, Anadolu Yakası’ndaki OSB ve Sanayi Siteleri başkan ve yöneticileri, protokol kapsamındaki ekonomi gazetecilerini temsilen Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez, BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin ile BTN Sigorta’nın çözüm ortakları Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Somuncu ve Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin katıldı.



“Protokol sağlık dinamiklerine katkı sağlayacak”

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, “Özel sektörle sağlık hizmetlerini buluşturan ve sağlık hizmetlerinin genel kapsayıcı sağlık sigortası dışında, 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' boyutuyla Medical Park Grubu ile İMES'in yaptığı protokolün ülkemizin sağlık hizmetleri dinamiklerine ayrı katkı ve boyut kazandıracağına inanıyorum” dedi. Şehir hastanelerinin de en az özel hastaneler kadar kaliteli, standardı yüksek hizmetler verdiğini vurgulayan Müezzinoğlu, özel sağlık sektörüne karşı olumsuz bakışları bulunmadığını vurguladı: “Sağlık turizmini onlarla beraber yapacağız, millete hizmeti onlarla beraber yapacağız. Üniversitelerimiz bilimsel anlamda çok daha iyi noktaya taşımasında ve Türkiye'nin tıp biliminde alanında dünya ile yarışacak noktaya gitmesinde yanında olacağız. Aramızdaki tatlı rekabet ile bu ülkeye ve millete, konu sağlık olduğu için de tüm insanlığa daha güçlü hizmetleri birlikte vereceğiz.

Artık Türkiye olarak sağlık turizminde önemli bir ülkeyiz. 2000’lerin başında bu ülkenin 100 bin ‘çok ciddi ekonomik imkanları olan’ insanı teşhis ve tedavi için yurtdışına giderken 2015 yılı itibariyle 500 bin yabancı sağlık hizmeti almaya geldi. Bu anlamda ülkemize yaklaşık 3 milyar dolarlık bir döviz bıraktılar. Türkiye’nin bu potansiyelini 2019’lı yıllarda 9-10 milyar dolarlara, 2023’te de 20 milyar dolarlara çıkarmayı planlıyoruz.”



“Sağlık sektörü Türkiye’de 15 yılda çağ atladı”

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, sağlık sektörünün son 15 yılda Türkiye'de çağ atlayan bir hizmet sektörü olduğunu belirtti. Usta, Medical Park Hastaneler Grubu olarak hedeflerinin her zaman Türkiye’de tüm kişilerin sağlık hizmetlerinden eşit kalitede yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.



“Sanayicilerimizin alınterlerini sağlıkla taçlandırıyoruz”

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Protokolü’ne evsahipliği yapan İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar: “Türk sanayisinin en önemli kilometre taşlarından biri olan İMES'in içinde yeraldığı DES ve KADOSAN, Fabrikalar Bölgesi ile Dudullu OSB, komşu sanayi sitelerimiz ülkemizin her zaman önemli üretim merkezlerinden olmuştur. Bugün üretim, istihdam, ihracatçılarımızın yüzakı olmuş sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın alın terlerini sağlıkla taçlandırıyoruz. Sayın Bakanımız’ın huzuru ile onurlandırdığı çalışanlarımızın sosyal hayatlarına değer katmak için 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' protokolüne imza attık. Hükümetimiz’in ve Bakanlığımız’ın emek ve gayretleriyle son 10 yılda sağlık alanında ülkemiz pek çok Avrupa ülkesinin gıpta ettiği seviyeye gelmiştir. Bu konudaki yoğun mesaisine bizzat şahit olduğum Sayın Bakanımız’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İmza töreninin ardından Medical Park Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na bir katılım plaketi armağan etti.



Kan bağışında hedef 3 milyon

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İMES Sanayi Sitesi’nde yapılan Türk Kızılayı Enver-Suna Akın İMES Kan Alma Birimi açılış törenine katıldı. Türk Kızılayı Avrasya Şubesi’nin girişimleri sonucu hayırsever Suna Akın tarafından tefrişatı yaptırılan tesis bünyesinde Eğitim ve Lojistik Merkez de bulunuyor. Törene Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Kemal Akar, Süheyl Erboz, Murat Önay, Murat Çökmez, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk Kızılayı Avrasya Şube Başkanı Saadettin Çay, Suna Akın ve Kızılay görevlileri katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, merkezin açılışının bölgeye ve insana hayırlı olmasını diledi. Türk Kızılayı’nın özellikle son 10 yılda marka ve güvenilirlilik değerini, toplumun gönlündeki güvenilirliliğini her geçen gün arttıran ve yükselten bir yapı olduğuna değinen Müezzinoğlu, Türk Kızılayı’nın yurtiçinde ve dışında ihtiyaç duyulan her yerde yardım için hazır olduğunu, geçen yıl 1 milyon 937 bin ünite kan toplandığını, bunun 3 milyonlu rakamlara taşınacağını söyledi. Kan hastalıkları için yurtdışından getirilen ilaçların Türkiye'de üretileceğini aktaran Müezzinoğlu, Türk Kızılayı'nın Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinde önemli bir rol üstlendiğini de ifade etti.

Türk Kızılayı Genel Başkan Ahmet Lütfi Akar, 2005’ten bu yana Sağlık Bakanlığı ile yürütülen Güvenli Kan Temini Programı sayesinde Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamına yakınının gönüllü bağışçılar sayesinde karşıladığını anlattı.

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Kemal Akar, İMES’e bağlı tüm kuruluşların ve çalışanların, Türk Kızılayı ile başta kan bağışı olmak üzere, insani yardım çalışmalarında her zaman birlikte olduğunu dile getirdi.

Saadettin Çay, kan alma biriminin açılışına destek veren bağışçı Suna Akın’a teşekkür etti.