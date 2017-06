“2. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı” Ankara’da yapıldı

Türkiye’nin lojistikte bilişimle bölgesel bir üs olacağının vurgulandığı konferans, sektörün önde gelen, kişi, kurum ve kuruluşlarını bir araya getirdi.

“2.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı”, 25-26 Mayıs’ta “Bilişim ile Güçlü Lojistik” teması ile Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Lojistik Üssü ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) düzenlediği, Dergimiz KobiEfor’un medya-basın sponsoru olduğu Konferans, “bilişim ve lojistik” sektörünün önde gelen kişi, kurum ve kuruluşlarını buluşturdu. 2. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı’nda Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olması, lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesinin ve rekabet gücünün artırılması konuları masaya yatırıldı.



2023 hedefi ilk 15’te yer almak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Atılım Üniversitesi, Ankara Lojistik Üssü ve UND tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada Bakanlığın lojistik ve bilişim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Remzi Akçin, asli görevlerinin gümrük hizmetlerinin ve ticaretin kolaylaştırılması olduğunu vurguladı: “Sınırlarımızdan her yıl milyonlarca insan ve araç, giriş ve çıkış yapmaktadır. Geçen yıl, sınırlarımızdan 80 milyona yakın insan, 7.5 milyona yakın da araç giriş ve çıkış yaptı. Dış ticaret hacmimiz de son 13-14 yılda yaklaşık 3.5 katına çıktı. Tüm bunlarla ilgili işlemler ve süreçler, Bakanlığımızca takip edilmekte, güvenli ve kolay ticaretin yol alacağı kanallar, hızla ve büyük titizlikle inşa edilmektedir.”

Remzi Akçin, Türkiye’nin geçen yıl küresel ticaretin kolaylaştırılması endeksinde 136 ülke arasında 59., ihracat işlemlerinin tamamlanması için gereken süre sıralamasında 38., ithalatta ise 63. sırada bulunduğunu söyledi. Söz konusu işlem sürelerinin azaltılmasının ticaret hacmi üzerinde önemli etkisi olacağının altını çizen Akçin, ithalatta sürenin yüzde 10 azaltılmasının ticareti yüzde 6.3 artıracağı yönünde çalışmalar olduğunu kaydetti.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan lojistik performans endeksinde Türkiye’nin 2016 itibarıyla 34. sırada yer aldığına işaret eden Akçin, “Hedefimiz 2023’te ilk 15’te yer almaktır. Lojistik performans endeksinin alt göstergeleri olan uluslararası sevkiyatlar göstergesinde 13 sıra yükselerek 35. olmamız gelecek dönem için bize umut vermektedir” diye konuştu.



Lojistik sektörü bilişimle anlamlı

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ, ülkelerin kalkınmasında büyük önem taşıyan lojistik sektörünün, bilişimsiz anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Yıldırım Üçtuğ, araştırma, bilimsel çalışmalar ve bunların toplumla paylaşımı noktasında üniversitelere büyük rol düştüğünü kaydetti.

Üniversite bünyesinde “uluslararası ticaret ve lojistik” alanında yüksek lisans programı başlattıklarını ve aynı alanda doktora programı da açmayı hedeflediklerini dile getiren Üçtuğ, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine, geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirecek teknolojiye, bilişime aşina gençleri yetiştirme konusunda her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.



“Önümüzdeki 10 yılda gümrükler kalkacak”

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ise bilişim ve lojistik sektörlerinin birbirini tamamlayan iş dalları olduğuna dikkati çekti: “Dünya, algılarımızın güçlük çekeceği bir hızla gelişiyor. Önümüzdeki 10 yılda gümrükler kalkacak. Her malı artık barkodlarla çok yakın takip ediyoruz. Belki dahilde işleme rejimi diye bir sorunumuz da kalmayacak. Yepyeni şeylerle karşılaşacağız. Ulaştırma yeniden dizayn edilecek, devletin işleyişi yeniden tasarlanacak.”



TBD bilişimle lojistik sektörüne yön verecek

TBD Ankara Şubesi Başkanı Nurcan Sunay ise Türkiye’de nitelikli insan gücü ile uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Ankara Lojistik Üssü, sektörü daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor

Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz de sektörü daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, bilişim sektörüyle daha fazla işbirliği yapmak istediklerini anlattı.



Sektörün nabzı bilişimle atacak

Davetli konuşmacılardan Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun “Türkiye’de Lojistik Eğitimi” konuşması ile başlayan Konferans, Secure Drive Kurucusu Murat Şahin gibi dünya çapında yakalanan başarı hikayelerinin anlatımıyla iki gün boyunca çeşitli panel ve oturumlarla bilişim ve lojistik sektörünün nabzını tuttu. Konferansta, taşımacılık ile ilgili bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden, nesnelerin interneti, büyük veri, sanayide dönüşüm gibi konular ile sistemlerin daha verimli nasıl kullanılacağı katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, PTT, TCDD Taşımacılık A.Ş., Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, Okan Üniversitesi, Demiryolları Taşımacılığı Derneği (DTD), TIRPORT, ORACLE, DATAMIND, DOA Yazılım, Solmaz Lojistik, 6A ve FOKUS Yaşam Akademisi gibi kurum ve kuruluşlar destekliyor.