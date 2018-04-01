2017 yılını yüzde 14’lük artış ile tamamlayan İDDMİB, başarılı ihracatçıları ödüllendirdi

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 14’lik rekor bir büyüme yakalayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 14 farklı kategoride 2017 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Sektörü İstanbul’da buluşturan ve bu yıl 8.’si düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’nde demir çelik eşya, metal mutfak eşyası, bakırdan ve alüminyumdan eşyalar, döküm mamulleri, metal inşaat aksamı, metallerden kilitler, sektör ihracatı performansı gibi 14 farklı kategoride 70 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Osman Deveci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar, çok sayıda İSO Meclis Üyesi, İDDMİB Üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.



“Daha fazla katmadeğer için müşteri odaklı, küresel piyasaları takip eden bir bakış açısına sahip olunmalıdır”

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, konuşmasında 2017 yılında gerçekleştirilen ihracatı değerlendirdi: “Demir ve demir dışı sektörümüzdeki ihracat artışı tüm hızıyla sürüyor. Elimizdeki tüm imkanları ihracat oranlarını artırmak amacıyla kullanıyoruz. Her zaman ihracatı nasıl artırırız, yeni pazarlar nasıl bulabiliriz sorularını soruyoruz. Küreselleşmenin olduğu bu yıllarda katmadeğeri yüksek ürün üretmek bir zorunluluk. Sahip olunan yetenekler, firmalar tarafından gün ışığına çıkarılmalıdır. Daha fazla katmadeğer için müşteri odaklı, küresel piyasaları takip eden bir bakış açısına sahip olunmalıdır.”



Türkiye’nin 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefinde İDDMİB payına düşen 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmakta kararlı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “2017 yılında 7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılında sektörümüzün hammaddesi olan demir fiyatlarında ki artış yüzünden yüzde 10-11 oranında büyüme beklerken yüzde 14’lük bir büyüme gerçekleştirdik. 2018’de de daha büyük oranlarla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyoruz. Ocak ayını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 28’lik bir ihracat artış oranıyla tamamladık. Büyümedeki en büyük katkı; katıldığımız fuarlar, katmadeğerli ürün üretimindeki artış ve ziyaret ettiğimiz ülkeler” dedi.

Rıdvan Mertöz, ülke olarak 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefi içerisinde kendilerine düşen paya ulaşacaklarını vurguladı: “2017 yılında 8 yurtdışı ticaret heyeti, 12 fuara info stant katılımı, 6 fuara milli katılım ve bu organizasyonlara ek olarak 1 tane sektör çalıştayı gerçekleştirdik. Ülkemizin en önemli tasarım yarışmalarından biri haline gelen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nın 2017 yılında 13.’sünü düzenledik. ‘Alüminyum, Bakır, BAKİEL, Endüstriyel Mutfak ve Yapı Malzemeleri’ sektörlerinde toplam 5 UR-GE projesi yürütmekteyiz. İDDMİB olarak hiçbir zaman tek bir pazara bağlı kalmadan, alternatif pazar arayışlarını sürdürerek ve katmadeğeri yüksek ürünlerle ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bunun için gereken özveriyi sizlerle birlikte gösterdik. Ülke olarak 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefiyle çıktığımız yolda İDDMİB olarak payımıza düşen 25 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmakta kararlıyız.”



“Emeklerimizin ülkemizin geleceği için olduğunu unutmadan daha inançlı ve güçlü olarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz”

Değişen tüketim ve üretim trendlerini yakalayarak, dünya piyasasıyla rekabet eden ihracatçıların Türkiye ile ilgili yurt dışında yapılan kara propagandayı boşa çıkardığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, “Değişen tüketim ve üretim trenlerini yakalayarak, dünya piyasasında rekabet eden ihracatçılarımız, geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklar ve engellemelere karşı vatan sevgisi ve kararlılıklarıyla yollarından vazgeçmeden başarı ile ilerlediler ve ülkemiz ile ilgili yapılan kara propagandayı boşa çıkardılar. Yurtdışındaki olumsuz algıya rağmen Türkiye ve Türk ürünlerini en iyi şekilde tanıtmaya ve çeşitli alanlarda ülkemizi gururlandırmaya devam eden ihracatçılarımız için tertip edilen bu gecede sahiplerine ulaşacak ödüller, gayretlerini devam ettirmeleri için onları bir nebze daha motive ediyorsa biz de kendimizi mutlu hissedeceğiz. Emeklerimizin ülkemizin geleceği için olduğunu unutmadan daha inançlı ve güçlü olarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz” diye konuştu.



“Yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor”

Türkiye’de sanayinin değerinin 2017 yılında çok daha iyi anlaşıldığını belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçvan, “Umarım bu yıl da Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan en önemli sektör sanayi olur. Fabrikalarımız üretim kapasitelerini artırdı. Yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu yatırımların da arkasında bizi besleyecek çok önemli bir finansman olmalı. KGF geçen sene bu anlamda çok büyük bir destek sağladı. KGF artık uzun vadeli krediler konusunda bir görev üstlenmelidir” dedi.