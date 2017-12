26. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 21-22 Kasım’da, İstanbul’da; Dönüşüme Liderlik

Başarılı İşadamı, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve Giyilebilir Kalp Pili’nin Mucidi Dr. Canan Dağdeviren, 26. Kalite Kongresi’nin konuğu. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair, Yazar Sunay Akın ise renkli hikayeleri ile kongreye katılacak.



KalDer tarafından, 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve Dergimiz KobiEfor’un İletişim Sponsoru olduğu 26. Kalite Kongresi’nde; “Dijital Dönüşüme Global Bakış, Fütürizmden Realiteye Dönüşen Dönüştüren Teknoloji, Değerlenen İnsani Yetenekler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Riskleri, İş Gücünün Geleceği ve Çeşitlilik, İş Hayatında İyi Olma Hali: Ruhun Ergonomisi ve Mutluluk, Dönüşen Liderlik, Avrupa’nın Dönüşen Yüzü ve Etkileri”, iş, medya ve akademi dünyasının önde gelen isimleri tarafından masaya yatırılacak. İş dünyasının saygın kuruluşu TÜSİAD’ın destek verdiği kongre iki gün sürecek ve çok sayıda yerli yabancı misafire evsahipliği yapacak. Bu yıl ki teması; “Dönüşüme Liderlik” olan organizasyon; Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni ile son bulacak.



Günümüzde gerek şirketler gerekse bireyler için dönüşümün önemine dikkat çeken KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, hızlı ve sürekli uyum becerisi gerektiren çağda yaşadığımızı belirterek, bu nedenle kongrenin Türkiye’nin gelecek projeksiyonunun şekillenmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



“Anahtar kelimemiz dönüşüm”: Buket Eminoğlu Pilavcı, kongre ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Günümüzde giderek daha sık dillendirilen açık inovasyon, ortak ve akıllı tasarım, kuantum merceği gibi kavramaların iş yaşamına girmesi; şu an ki yönetişim ve üretim metodlarını, çok kısa zamanda geçmişte kalan bir nevi ‘arkaik’ metodlar haline getirme riski taşıyor. Artık değişen koşullara uyum, geniş zamanlarda bir nesilden diğer nesile geçiş ile gerçekleşmiyor. Son derece hızlı ve sürekli bir uyum becerisi gerektiriyor. Kurumlar, şirketler; şu anda el yordamı ile kontrol etmeye çalıştıkları çok boyutlu bilgi karmaşası ile başetmek, sürekli değişen ve uygun stratejiler belirlemek durumundalar. İşte bu yüzden anahtar kelimemiz dönüşüm. Koşulların ve beklentilerin değişimi organizasyonları başka bir biçime girme yani transformasyon ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu sürecin başarıyla gerçekleşmesi ise doğru metodoloji ile ilham veren isabetli bir liderlikle mümkün görünüyor. Bu yıl kongremizin ana temasını ‘Dönüşüme Liderlik’ olarak tanımladık. 2 gün sürecek kongremizde akademi, iş ve sanat dünyasından başarılı dönüşüm liderlerinin paylaşımlarını dinleyecek, bu konudaki temel konuları irdeleyeceğiz.”



100 okul mükemmellik kavramı ile tanışacak: KalDer’in 26. Kalite Kongresi kapsamında yürüttüğü ‘Herkese 1 Biletten Fazlası’ isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesine de değinen Buket Eminoğlu Pilavcı, Kongre’nin sözkonusu projeyle taçlanacağını söyledi: “KalDer, üstlendiği misyon ve tecrübesiyle ülkemiz yönetim yaklaşımlarına, sanayi ve ticaret hayatına, iş dünyasının her dönemdeki gündemine derin etki ve katkılarda bulunmayı başarmış bir sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalarının odağına her zaman eğitimi koymuştur. Buradan hareketle bu dev organizasyonu faydalı ve örnek bir projeyle birleştirdik. Dönüşüm çağına tanıklık etmek için alacağınız biletlerin sayısı bini aştığında 100 okulumuzu mükemmellik kavramı ile tanıştıracağız. Yaş alan ancak her daim gençleşen KalDer Ailesi’nden bu projemizi hayata geçirebilmek için destek bekliyoruz.”



Oturum başlıkları neler?: Kongrede tartışılacak diğer konu başlıkları ise şöyle: “Fütürizmden Realiteye: Dönüşen Dönüştüren Teknoloji, Değerlenen İnsani Yetenekler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Riskleri, Sürdürülebilirliğin Ana Faktörü Olarak Çalışan Güvenliği, İş Hayatında İyi Olma Hali: Ruhun Ergonomisi ve Mutluluk, Dönüşen Liderlik, Geleceğin İş Gücü, Avrupa’nın Dönüşen Yüzü-Dönüşüm ve Etkileri.”







KalDer hakkında;

Merkezi İstanbul’da bulunan KalDer, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de kurduğu şubelerle kalite bilincinin yurt çapında yayılmasına öncülük ediyor. 1998’de, Ulusal Kalite Hareketi’ni (UKH) başlatan KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı’dır. 2006 yılında Amerika Kalite Derneği (ASQ) ile işbirliği başlatan aynı zamanda Orta Doğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) Kurucu Üyesi olan KalDer’in ana faaliyetleri arasında Türkiye Mükemmellik Ödülü, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, Kıyaslama Çalışmaları ve Türkiye Müşterinin Sesi çalışmaları mevcut. Ayrıca KalDer’in, şubelerinin yanı sıra Kayseri, Trakya, Doğu Marmara ve Batı Akdeniz’de temsilcilikleri bulunuyor.