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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:54
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65. Hükümet Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 65. Hükümeti kuruldu.

65. Hükümet Belirlendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65. Hükümet listesini onayladı. AK Parti Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 65. Hükümet'i kurarak Bakanlar Kurulu'nda Başbakanlık görevini üstlendi.

Bakanlar Kurulu, şu isimlerden oluştu:
Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak.
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Prof.Dr. Nabi Avcı
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı: Prof.Dr. Veysel Eroğlu
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

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