65. Hükümet Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65. Hükümet listesini onayladı. AK Parti Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 65. Hükümet'i kurarak Bakanlar Kurulu'nda Başbakanlık görevini üstlendi.



Bakanlar Kurulu, şu isimlerden oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak.

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Prof.Dr. Nabi Avcı

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık

Orman ve Su İşleri Bakanı: Prof.Dr. Veysel Eroğlu

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Sağlık Bakanı: Recep Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan