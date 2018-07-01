9. Uluslararası Ekolojik Sempozyum, Yunanistan’da yapıldı

“Daha Yeşil Bir Attika’ya Doğru: Gezegeni Korumak ve İnsanlığı Korumaktır” konulu 9. Uluslararası Ekolojik Sempozyum, 5-8 Haziran 2018 tarihlerinde, Yunanistan’da; Atina’da, Spetses ve Hydra Adaları’nda başarıyla gerçekleştirildi. Patrik Bartholomeos’un himayesinde yapılan sempozyumun son günü de Spetses’ten Atina’ya dönülen “Platytera” gemisinde yapıldı. Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Sempozyum’a dair izlenimlerini ve etkinliğe ilişkin bilgileri dergimiz KobiEfor okurları ile paylaştı.

KobiEfor: Sempozyum’da hangi konular ele alındı?

Dr. Akkan Suver: Konferansın başlığı, dünyada “yeşil umut”lara ihtiyaç duyan sayısız yer olduğu gerçeğine atıfta bulunuyordu. Ekolojik ve sosyal sorunların karşılıklı geçerliliği ve global ekonomik kalkınma modeli ve bunlarla beraber siyasal yönetişim modelleri ile bağları üzerinde canlı tartışmaların gerçekleştiği sempozyumda seçkin katılımcılar tarafından farklı endişeler ve öneriler ortaya konuldu. Göçmenlerin ve mültecilerin sürekli artan akınları kilise, devlet ve sosyal aktörlerin bunlarla baş etme çabaları yolunda, özellikle insan gerçekçiliğine yapılan yoğun değerlendirmeler oldukça aydınlatıcıydı.

Patrik Bartholomeos’un Akropolis Müzesi Oditoryumu’nda yaptığı açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlayan Yeşil Attika Konferansı’na, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ioannis Amanatidis de katıldı. Konferansta; “Paris Anlaşması, Din, Bilim ve Çevre, Küresel Eğilimler Ekonomi, Etik ve Maneviyat, Savaş ve Göç, Mülteciler ve Yoksulluk ve Geleceğin Haritalandırılması ile Sivil Toplum ve Devletin Rolü” konuları ele alındı.

Patrik Bartholomeos, konuşmasında, tüm kurum ve disiplinlerin birlikte çalışıp başarabilecekleri çok daha fazla şey olduğunu vurguladı ve akıldan kalbe ve ellere uzanan uzun yolculuğun altını çizdi.

Birçok katılımcı Patrik Bartholomeos’un faaliyetlerinin ve “dayanışma kültürünün” teşvik edilmesinin küresel bir etkiye sahip olduğunu belirtirken bilim ve toplum kurumlarının yanı sıra bilimsel toplulukların, kendi alanlarındaki faaliyetlerinde, işbirliğini daha da geliştirmek için teşvik edildiklerini de gündeme getirdi.

Sempozyum, Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa’dan 200 teolog ve bilim adamını, sivil toplum önderlerini, politika ve iş dünyası liderlerini, profesör ve öğrencilerin yanı sıra aktivistleri ve gazetecileri bir araya getirdi.

Reverend Dr. John Chryssavgis’in koordinatörlüğünde gerçekleşen Yeşil Attika Konferansı’nda konuşmacılar bütün konu başlıklarıyla çevre konusunu biraraya getirmeye özen gösterdiler. 1996 yılına dek uzanan sempozyumlar daha önce Karadeniz, Adriyatik Denizi, Tuna ve Amazon Nehri, Arktik Okyanusu ve Mississippi Nehri’nde gerçekleştirilmişti.