01 Kasım 2016 Salı 08:48

Bu haber 13389 kez okundu. AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi, İstanbul’da tanıtıldı “Girişimci Gençler-Yenilikçi KOBİ’ler” Finans Kulüp (Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı) tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, TOSYÖV’ün ve Türkiye’den 4 üniversitenin desteklediği ‘AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi’nin etkinlik tanıtım toplantısı, İstanbul’da proje ortakları, destek veren kuruluşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğü Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı - Finans Kulüp tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi”nin etkinlik tanıtım toplantısı, 20 Ekim 2016 tarihinde Büyük Kulüp tesislerinde proje ortakları, destek veren kuruluşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda İstanbul, Ankara, İzmir ve Valencia kentlerinde düzenlenecek “Girişimci Gençler-Yenilikçi KOBİ'ler” teması ile düzenlenecek etkinlikler, amaçları ve çıktıları ile ilgili çalışmalar sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan Finans Kulüp Başkanı, Hazine ve Dış Ticaret eski Müsteşarı Tevfik Altınok, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında seçilen ortak bir konu etrafında sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek programa katılan toplumların birbirlerini tanımalarını, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platform oluşturarak geliştirmek amacıyla hazırlanan ‘Sivil Toplum Diyaloğu Programı’na katıldıklarını anlattı.

Program içinde geliştirdikleri ‘AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi’ ile hedef kitlelerinin ‘Girişimci Gençler-Yenilikçi KOBİ’ler olduğunu belirten Altınok, “Proje içerisinde proje ortağımız AJEV ile İstanbul’dan Valencia’ya bir dostluk köprüsü kuracağız. Proje ile AJEV, Valencia Genç Girişimci Derneği ve Finans Kulüp arasında ekosistem konusunda işbirliği yapacağız. 2017 yılının Mart ayında 20 öğrencimizle Valencia’ya giderek, Valencia Üniversitesi ile bir araya getireceğiz.

Finans Kulüp ve AJEV projesinde ortak hedeflerimiz şunlardır: Girişimciliği bir yaşam tarzı olarak geliştirmek, girişimciliğin büyümesini sağlamak, girişimciliğin gücü ve girişimcilerin yeteneğiyle çevremizde sürdürülebilir ekonomik büyüme yaratmak ve refah seviyesini yükseltmek, girişimciliği bir amaç olarak değil sonunda kar edilen ve ekonomik değer yaratılan bir iş olarak uygulanmasını teşvik etmek.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de projemize destek veren üniversitelerde öğrencilerle çalışmalar yapılacak. 20 öğrenci ve 4 öğretim üyesi ile Valencia’da ortağımız AJEV ziyaret edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de KOBİ’lerle seminer çalışmaları yapılacak. Sonuçta yapılan çalışmalar kitap ve dergilerde yayınlaştırılacak, e-learning ve uzaktan erişimli bilgilendirme portalı oluşturulacak.

Proje sonucunda ise Sanayi 4.0 uyumu, küresel rekabette üstünlük, KOBİ’lerde verimlilik artışı, inovasyona yönelik yatırımlar, dijital teknolojilerin etkin kullanımı için girişimcilik ve yenilikçi işbirliklerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Projeyi İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi, Ankara’da Başkent Üniversitesi, İzmir’de İzmir Ekonomi Üniversitesi destekliyor. Projemize değer katan sivil toplum kuruluşları arasında Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) de yer alıyor.”

Finlandiya merkezli, Turku Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden projeyi desteklemek ve işbirliği yapmak üzere toplantıya katılan Dr. Timo Holopainen, yaptığı konuşmada Fin eğitim sisteminin üstünlükleri hakkında bilgi verdi. Holopainen; Finlandiya eğitim sistemini farklı kılan 4 özelliği vurguladı: “Yaratıcılık, yalnızca öğrenciler değil öğretmenler de yaratıcı. Özgürlük. Güven; sistem, uygulama, öğretmenler ve öğrenciler arasında güven. İnovasyon. Biz inovasyonu yaratıyoruz.” Holopainen, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklendiği yapılarda, eğitimin giderek güçlü bir sosyal ve ekonomik kalkınma aracı olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

ETKİNLİK PROGRAMI

Tevfik Altınok, proje çerçevesinde etkinlik programlarını ise şöyle açıkladı:

“İstanbul’da;

- 19 Ekim 2016 Dudullu OSB-KOSGEB işbirliği

- 20 Ekim 2016 Okan Üniversitesi-Turku Üniversitesi işbirliği

- 21 Ekim 2016 Okan Üniversitesi-Turku Üniversitesi işbirliği

- 4-5 Kasım 2016 Bahçeşehir Üniversitesi

Ankara’da;

- 22 Kasım 2016 Başkent Üniversitesi-AJEV katılımı ile

- 23 Kasım 2016 Başkent Üniversitesi-AJEV katılımı ile

- 23 Kasım 2016 Anadolu OSB-AJEV katılımı ile

İzmir’de;

- 9 Aralık 2016 İzmir Ekonomi Üniversitesi-LADEC & PLANAGO işbirliği

- 10 Aralık 2016 İzmir Ekonomi Üniversitesi LADEC & PLANAGO işbirliği

- 10 Aralık 2016 İzmir Atatürk OSB-LADEC & Ege Finans Derneği işbirliği

VALENCIA’da; (sınav tarihlerine göre yeniden düzenlenebilir)

- 21 Mart 2017 Valencia Genç Girişimci Derneği-Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik Eğitimi

- 22 Mart 2017 Valencia Politeknik Üniversitesi”